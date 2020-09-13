На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Черкаській області оперативники Чернівецького прикордонного загону затримали пілота та вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера, який неодноразово порушував кордон із Румунією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора під час проведення комплексу оперативних заходів, спрямованих на недопущення переміщення тютюнової контрабанди, вдалося виявити літак Zenith та затримати пілота-контрабандиста. Завдяки проведеній оперативній роботі охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик, із якого здійснював незаконні польоти "повітряний контрабандист".

Чоловіка оперативники виявили на Черкащині в населеному пункті Хлистунівка. Той якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів.

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Усі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували з допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen і приладів для нічного спостереження.

У діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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