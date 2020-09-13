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На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Черкаській області оперативники Чернівецького прикордонного загону затримали пілота та вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера, який неодноразово порушував кордон із Румунією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба 01

Учора під час проведення комплексу оперативних заходів, спрямованих на недопущення переміщення тютюнової контрабанди, вдалося виявити літак Zenith та затримати пілота-контрабандиста. Завдяки проведеній оперативній роботі охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик, із якого здійснював незаконні польоти "повітряний контрабандист".

Чоловіка оперативники виявили на Черкащині в населеному пункті Хлистунівка. Той якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів.

На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба 02

Дивіться також: Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники. ФОТОрепортаж

На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба 03

Усі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували з допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen і приладів для нічного спостереження.

У діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.  334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Дивіться також: Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+11
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 166
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13.09.2020 13:20
+10
Прям дальнобойщик из под Черкасс в Румынию на бумажном аэроплане.
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13.09.2020 13:13
+5
Не на том летают, однако!
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8035
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13.09.2020 14:09
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....вот это МАСШТАБ , поди и нелегалов ВАЖНЫХ обслуживали !!!!
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13.09.2020 13:11 Відповісти
Дуже масштабно: літав з Черкас до Румунії, поки чернівецький ОБОП затримав.
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13.09.2020 19:08 Відповісти
Ну народ надеется,что это был не МИГ-29 !
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13.09.2020 13:12 Відповісти
Прям дальнобойщик из под Черкасс в Румынию на бумажном аэроплане.
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13.09.2020 13:13 Відповісти
Ну так черкасскую "Приму" таскает. Очень её ********* в Европе
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13.09.2020 13:34 Відповісти
Модернизированную, с добавлением веселящих ингридиентов?
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13.09.2020 16:21 Відповісти
ГЕЛИК стоит в сторонке и трясется от некачественной марихуаны ....
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13.09.2020 13:14 Відповісти
Тепер хай риє тунель 🐴🐴🐴🐴🐴🐴
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13.09.2020 13:16 Відповісти
Тунель там був, знайшли ще в 2012 році: https://tsn.ua/ru/********/tunnel-pod-ukrainskoy-granicey-mog-prinadlezhat-chinovnikam.html https://tsn.ua/ru/********/tunnel-pod-ukrainskoy-granicey-mog-prinadlezhat-chinovnikam.html


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13.09.2020 13:33 Відповісти
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 166
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13.09.2020 13:20 Відповісти
Хтось вже курнув поміцніше і прип'яв Луцьк до Черкас
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13.09.2020 19:10 Відповісти
Опять тепловизор?!? Идите, *****, дамбас освобождать. Ходит по стране 400 тыс силовиков и "шота мне не нравятся ваши документы.. Шота мне не нравится ваш самолёт... Порешаем? Кстати, цистерна танковой соляры не нужна за полцены?"
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13.09.2020 13:33 Відповісти
В-во, ходят, работать мешают.
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13.09.2020 13:36 Відповісти
Не на том летают, однако!
На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8035
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13.09.2020 14:09 Відповісти
всё, что надо знать об украинских пво
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13.09.2020 14:17 Відповісти
Не потрібно висловлюватись в речах, де Ви повний дилетант, досить одного, що керує країною. Може ви очолите війська ППО? Ну хоча б ППО СВ? Проведу короткий лікбез. На надмалих висотах, шановний, і по такому типу вистачило б черги з покемона, наробивши в ньому дір, і відбити будь-яку охоту до перельоту кордону, вле це питання до прикордонників. А РЛС до вашого відома через кожних 20-30 км на кордоні не поставиш, щоб виявляти такі цілі, бо нема ні економічної доцільності, ні достатнього ресурсу. Давайте ще сотню ЗРК (50 % яких в ООС) полставимо вздовж кордону з руминами, полякми і т.д. щоб "валити" легкомоторники. Ви хоча б уявляєте, скільки коштує година роботи ЗРК? А утримання (харчування і т.п ) обслуг БМ. А одна ракета? Так-що сидіть, шановний, і не триндіть, якщо не розбираєтесь?
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13.09.2020 17:50 Відповісти
я не разбираюсь, но есть простой факт,- легкомоторный самолёт может перевезти в Украину чёрта лысого, любое ОВ, хоть атомную бомбу. Зачем мне думать, чем кормить расчёт ПВО, я же не выбранный большинством кокаинист зеленский. Вы, как специалист, что скажете?
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13.09.2020 21:49 Відповісти
Заходите дорогие кацапы - открыто.
Вся ответственность - на фейсбучном Хачике.
Это его контора.
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13.09.2020 14:39 Відповісти
Якщо возив сигарети з українськими акцизками (справжніми), то дайте йому каністру керосіну і хай літіє далі
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13.09.2020 21:34 Відповісти
 
 