МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням Росією місцевих виборів в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест і засуджує протиправну організацію та проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" у незаконні органи, утворені російської окупаційної адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Проведення Російською Федерацією псевдовиборів на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є нелегітимним, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - йдеться в заяві МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що так звані "вибори губернатора Севастополя" і "довибори депутатів" до так званих "державної ради Республіки Крим" та "сімферопольської місцевої ради" становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співпраці в Європі від 1 серпня 1975 року, зобов’язань РФ за двосторонніми міжнародними договорами та інших норм міжнародного права, низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

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"Усі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", - підкреслюється в заяві МЗС.

У відомстві також закликали іноземні держави і міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і чітко заявити про невизнання результатів так званих "виборів" на тимчасово окупованій території Криму, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, зокрема шляхом розширення санкцій.

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