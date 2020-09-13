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Україна передала до Гааги заяви про страту українських військовослужбовців під Іловайськом і Дебальцевим, - Мамедов

Україна передала до Гааги заяви про страту українських військовослужбовців під Іловайськом і Дебальцевим, - Мамедов

Україна подала до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про порушення майнових прав українців в окупованому Криму та позасудові розстріли українських військовослужбовців під Іловайськом і Дебальцевим.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Також у ньому (інформаційному повідомленні. - Ред.) висвітлювалася практика ведення Росією бойових дій "чужими руками", тобто залучення до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань", - додав Мамедов.

Крім того, він повідомив, що стосовно Іловайської трагедії прокуратура найближчим часом передасть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів вчинення росіянами військових злочинів. "Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей щодо "зеленого коридору" для відходу українських сил під Іловайськом", - підкреслив прокурор.

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Мамедов додав, що разом із правозахисними та громадськими організаціями прокуратура систематизує випадки вчинення конкретного виду військових злочинів або злочинів проти людяності.

"Наприклад, якщо йдеться про Крим, то це насильницьке переміщення цивільного населення, незаконний призов кримчан до лав Збройних сил Російської Федерації. В останньому повідомленні щодо порушень майнових прав йдеться про систематичні та широкомасштабні дії окупаційної влади. Вони здійснюється на всій території Кримського півострова із залученням практично всіх так званих "судових органів", - заявив Мамедов.
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Топ коментарі
+46
Может поэтому зэ в печале?
Украина передала в Гаагу заявления о казни украинских военных под Иловайском и Дебальцево, - Мамедов - Цензор.НЕТ 2162
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13.09.2020 14:06
+24
Тому, що спецслужби розробляли довготривалі ооперації, щоб схопити вбивць українських військових і судити вже, а не у віртуальній ГГаазі. Але ваше зелене нещастя вже схоплених при Порошенку відпустило/обміняло, а інших ттупо попередили, зливши деталі операції. ЗЗапитання ще є?
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13.09.2020 14:33
+12
Что от этого толку, если в тылу в открытую никого не опасаясь орудуют враги Украины - шаро.бы петушария, и *********** мертведчука !
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13.09.2020 14:00
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Сторінка 2 з 2
Якщо це навіть правда про Порошенко, то він з мільярдера за 5 років став мільйонером, бо багато грошей вкладав на армію, будував фабрики, відкривав магазини, давав тисячі робочих місць і платив податки. А що дав Зеленський, -- дурив голови народу та паплюжив українців і Україну на концертах і в кіно.
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13.09.2020 19:54 Відповісти
Багато, це скільки в порівнянні з прибутками його підприємств, які на 100% перебувають у власності в офшорах, так весь "Рошен" це не українська, а голандсько-кіпрсько-панамська офшорна компанія. Тому ніяких податків окрім ПДФО, в Україні Барига не платив, а 10 магазинів "Рошен" відкриті в обласних центрах, це не більше сотні працевлаштованих, що в порівнянні зі знищеним їм приватним підприємництвом - крапля в морі. До речі з продажу Тігіпку "Ленінської кузні" Барига жодної копійки в бюджет України не сплатив.
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13.09.2020 20:43 Відповісти
Что мешало Порошенко это сделать? 5 лет был на троне!
https://112.ua/obshchestvo/vse-byvshie-berkutovcy-ostalis-pri-dolzhnostyah-v-mvd-advokat-nebesnoy-sotni-245581.html Все бывшие "беркутовцы" остались при должностях в МВД, - адвокат Небесной Сотни

ДумайТЕ!
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13.09.2020 18:03 Відповісти
1. Статья от 2015 года
2. От источника 112. - не пованивает уже , а просто протухло.
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13.09.2020 19:08 Відповісти
Цікаво, а хтось з військових зможе в історії війн знайти визначення ""зеленому коридору" для отхода сил" супротивника?
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13.09.2020 19:51 Відповісти
Цікаве питання. Наше командування ще й досі зомбоване, "братнім народом" і ніяк не второпає, що Росія -- це безжальний і безкомпромісний ворог України.
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13.09.2020 19:58 Відповісти
Питання не в тому, що вони зомбовані, на більшість в Пуйлостані є гачки у вигляді родичей - як у Бариги родина його невістки Аліханової, чи колишня дружина Клімкіна, чи брат того ж Наєва, або дружина Семочки, яких завжди можна взяти в заручники, аби натиснути.
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13.09.2020 20:24 Відповісти
Тому ПОПандопало й докази в Гаагу поховав,аби терориста в Комітет Ради Європи повернути 17-го Травня 2019-го.Але,зачекай-це ж свинота 8%-а ще тут не вся виздихала,зараз налетить-буде спамити.
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14.09.2020 05:34 Відповісти
Тот кто выглядит террористом, поступает как террорист, должен получить четкое определение - террорист.
Не боевик с той стороны, не днр-лнр-овец а именно террорист.
Игил признали как террористическое государство, а рашистских террористов нет.
Террористическая организация "русский мир".
Все остальное - развод лохов на бабки.
Есть международные правила борьбы с терроризмом. Применяйте.
С террористами договоров не заключают, нейтрализуют живыми или мертвыми.
И есть определение - пособники террористов. Со всеми вытекающими.
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14.09.2020 00:01 Відповісти
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