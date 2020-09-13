Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте?
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений масштабним святкуванням Дня міста в Дніпрі в період пандемії коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
"Коли сьогодні вранці я побачив фотографії зі святкування Дня Дніпра, на якому зібралися, напевно, десятки тисяч людей, у мене виникло запитання до місцевої влади", - зазначив Степанов.
Міністр підкреслив, що під час масового скупчення людей ризик спалаху хвороби зростає, тому проведення масштабних концертів ризиковано.
"Знаючи вас (місцеву владу Дніпра. - Ред.), я впевнений, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19, ви усвідомлюєте, які ризики становить ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, як і на території всієї країни. Але так свідомо почати проводити концерти. Я навіть не кажу, що вони заборонені постановою Кабміну, - сказав Степанов. - Навіть кілька людей, що мають коронавірусну хворобу на святкуванні, можуть інфікувати сотні або тисячі. І це вже незабаром ми можемо побачити".
12-13 вересня в Дніпрі святкують День міста. У рамках святкування відбулися масові заходи, зокрема концерт класичної музики. Музичні твори виконували симфонічний оркестр Festival, духовий оркестр Дніпропетровської академії музики ім. Глінки та київська вокальна джаз-група Mansound.
Будь ласка, зачекайте...
З Днем Міста, земляче!
але ж оте мілке образливе напівмачо виконує поки що роль преЗЕдента... і воно...чи його халуї... повинні звертати увагу на такі дрібнички, як офіціальні свята та святкові дні ...
та й хєр з ним! маю думку, що і без того кваканія свято відбулось!
...давно звернув увагу - аура нічного освітлення надає Дніпру такої потужної кіберпанк атмосфери Deus Ex: Human Revolution (одна з моїх топових RPG/shooter іграшок - і №1 у стилі кіберпанк... принаймні поки Cyberpunk 2077 ще не вийшов...)
https://news.tut.by/economics/699451.html
хорошиплохи, что в своих интересах пользуются пуйловскими вывсеврете ихтамнету:
"...по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016."
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/699451.html
Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/19/7113407/
Теперь можешь включать своё фуфельное вивсеврёте никакоговирусатаманету.
Народ ложив на любу владу...
А праздник удался! Второй день гуляем...
Запомните, гуляки, ваш рост смертности в сентябре на вашей совести. Гуляйте дальше!
😷
Питань не було до Кличка?
то есть по тем кого невозможно загнать пот хотелки тнк и прочих глобалистов.....
В наш век жестокий, косный люди слова
Оставив голод грешный дома творят дела,
Слепца не замечая клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа
Божественного промысла не чувствуют огня
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново
Однако общество в стрессовой среде старо
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля
Поля , холмы и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.