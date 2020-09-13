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Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте?

Степанов про

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений масштабним святкуванням Дня міста в Дніпрі в період пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Коли сьогодні вранці я побачив фотографії зі святкування Дня Дніпра, на якому зібралися, напевно, десятки тисяч людей, у мене виникло запитання до місцевої влади", - зазначив Степанов.

Міністр підкреслив, що під час масового скупчення людей ризик спалаху хвороби зростає, тому проведення масштабних концертів ризиковано.

"Знаючи вас (місцеву владу Дніпра. - Ред.), я впевнений, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19, ви усвідомлюєте, які ризики становить ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, як і на території всієї країни. Але так свідомо почати проводити концерти. Я навіть не кажу, що вони заборонені постановою Кабміну, - сказав Степанов. - Навіть кілька людей, що мають коронавірусну хворобу на святкуванні, можуть інфікувати сотні або тисячі. І це вже незабаром ми можемо побачити".

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12-13 вересня в Дніпрі святкують День міста. У рамках святкування відбулися масові заходи, зокрема концерт класичної музики. Музичні твори виконували симфонічний оркестр Festival, духовий оркестр Дніпропетровської академії музики ім. Глінки та київська вокальна джаз-група Mansound.
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Топ коментарі
+19
Степанов. Осознай свои риски поддержки Зебила!!!
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13.09.2020 14:16
+19
Собака зелёная!
У клоуна спроси сначала, почему он игнорирует карантин и показывает это по телевизору. Кстати, карантин неконституционный.
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13.09.2020 14:20
+15
Друзьям Велюр остальным карантин!
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13.09.2020 14:23
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Зюзя - то таке... краще від нього нічого не чути ))))))
З Днем Міста, земляче! Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 724
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14.09.2020 03:38 Відповісти
краще б і не чути і не бачити....
але ж оте мілке образливе напівмачо виконує поки що роль преЗЕдента... і воно...чи його халуї... повинні звертати увагу на такі дрібнички, як офіціальні свята та святкові дні ...
та й хєр з ним! маю думку, що і без того кваканія свято відбулось!
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14.09.2020 17:58 Відповісти
++++++++++++++++++
...давно звернув увагу - аура нічного освітлення надає Дніпру такої потужної кіберпанк атмосфери Deus Ex: Human Revolution (одна з моїх топових RPG/shooter іграшок - і №1 у стилі кіберпанк... принаймні поки Cyberpunk 2077 ще не вийшов...)

Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 6391
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14.09.2020 20:57 Відповісти
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 4816
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14.09.2020 21:02 Відповісти
(це Детройт у Deus Ex: Human Revolution. Чи не схоже на центр Дніпра? )
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14.09.2020 21:08 Відповісти
Щось забагато сумнівів у мене. Он білоруси бігають і нічого. -аява італійського медика. https://www.instagram.com/tv/CET9dPpB46e/?igshid=126**********
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13.09.2020 14:37 Відповісти
В июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН за первое полугодие 2020 года.

https://news.tut.by/economics/699451.html
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13.09.2020 16:53 Відповісти
Результат будет через 2 недели.
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13.09.2020 14:39 Відповісти
И через 9 месяцев тоже будет, жизнь продолжается.
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13.09.2020 16:17 Відповісти
У кого-то продолжается, а у кого-то заканчивается, и в тех странах/регионах, где пренебрегают карантинными нормами, этих умерших кого-то на 30% больше, чем год назад.
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13.09.2020 16:56 Відповісти
Почитайте статистику. Если вас и ваших родственников пока не зацепило, это не значит, что все в порядке.
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13.09.2020 23:51 Відповісти
Филатов прекрасно знает,что нужно для города. И уж точно не вшивая выдумка про какие то врусы. Зебил тем хорош, что ему сцать в уши и глаза можно буквально десятелетием.
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13.09.2020 14:42 Відповісти
Непуганные идиоты, типа Филатова. тем и хороши плохи, что в своих интересах пользуются пуйловскими вывсеврете ихтамнету:



"...по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016."
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 2221

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/699451.html
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13.09.2020 17:03 Відповісти
Источник фуфа. И твое гониво на Филатова тоже фуфа. Вывод, ты или бот или дурак.
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14.09.2020 13:51 Відповісти
Твой пост - фуфло без фактов, аргументов и статистики. Ты или тролль или дебил.

Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года:

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/19/7113407/

Теперь можешь включать своё фуфельное вивсеврёте никакоговирусатаманету.
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14.09.2020 18:10 Відповісти
А спробуйте розігнати..
Народ ложив на любу владу...
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13.09.2020 14:46 Відповісти
... а также он "ложил" на своих стариков и хронически больных. Даёшь программу эвтаназии для Днепра! Ура, товарисчи, избавляемся от обузы для государства: долой пенсионеров и хронически больных, а высвободившиеся деньги в местной казне пойдут на подобные Дню Города мероприятия. Ну просто соломоново решение от Филатова-Соломона.
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13.09.2020 17:08 Відповісти
Всі мери. а особливо т.зв. ПРопозиція . думають тільки. як би залишитись біля *корита *
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13.09.2020 14:46 Відповісти
Самый большой риск - Зелёное кодло во власти, во главе с предателем янелохом. Оно переживает!... Праздник был организован для Днепрян, а не для вас, ублюдков!
А праздник удался! Второй день гуляем...
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13.09.2020 14:46 Відповісти
Гуляйте, а в Октябре не забудьте посмотреть на смертность в сентябре. В Беларуси так гуляют, что ... с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне. Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016. 30%

Запомните, гуляки, ваш рост смертности в сентябре на вашей совести. Гуляйте дальше!
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13.09.2020 17:20 Відповісти
и тем не менее...Днепр в "зеленой зоне"... а что будет дальше - поживем-увидим!
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13.09.2020 14:54 Відповісти
Да он там и останется, если контролировать чтобы врачи выставляли в статистику реальную заболеваемость а не дутые цифры.
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13.09.2020 15:48 Відповісти
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 2588
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13.09.2020 14:55 Відповісти
Ну так Филатов сначала хочет добрать процентик перед выборами, а потом будет ныть или верещать как свинья что центральная власть не помогает ему в борьбе с вирусом.
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13.09.2020 14:56 Відповісти
Зебіли!
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13.09.2020 14:57 Відповісти
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..

😷
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13.09.2020 15:07 Відповісти
зажравшаяся коронавирусными монетами алчная власть тоже должна осознавать те риски ,которые она создает штучно для Украины и ее народа
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13.09.2020 15:09 Відповісти
Дніпро - в "зеленій" зоні по КОВІД, а Київ - ні.
Питань не було до Кличка?
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13.09.2020 15:10 Відповісти
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 7276
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13.09.2020 15:15 Відповісти
Формально степанов прав. НО. Когда подобные мероприятия проводит Труханов, Гепа - Степанов молчит, потому-что "свои", а когда "чужой" Филатов, так сразу голос прорезался. Как же мерзо выглядит...
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13.09.2020 15:21 Відповісти
Та филатов это гнида ограбившая город. Ппц
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13.09.2020 16:57 Відповісти
а вакцину создать слабо , только и способен , что гавкать из за угла
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13.09.2020 15:26 Відповісти
по "странному совпадению" херововирус бъёт прежде всего по малому и среднему бизнесу.....
то есть по тем кого невозможно загнать пот хотелки тнк и прочих глобалистов.....
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13.09.2020 15:38 Відповісти
под хотелки (очепятка)
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13.09.2020 15:39 Відповісти
Якщо ваш вірус існує, то які заходи ви зробили крім носіння безглуздих намордників?
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13.09.2020 15:40 Відповісти
А как на счет выборов в конце октября....
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13.09.2020 15:43 Відповісти
Думаю, что власти осознают риски. Равно как и осознают риски все остальные. Более чем полгода статистики дают осознание и понятие реальных рисков. А они минимальны. Опасность ковид преувеличена на порядок. Безусловно вирус есть, он в активной фазе, но он менее агрессивен чем любой сезонный грипп. И я более чем уверен, что общегородские массовые мероприятия никоим образом отрицательно не повлияют на статистику заболеваемости. Главное вести контроль над приписками, которыми явно занимаются врачи по указке сверху.
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13.09.2020 15:46 Відповісти
Так я собственно то же самое и имел в виду. У меня вообще сложилось впечатление, что данная пандемия присутствует где-то в параллельной реальности новости из которой СМИ транслируют в нашу реальность. Почитаешь СМИ - полный ппц. Выйдешь на улицу, сходишь на работу, пойдешь отдохнуть - по ощущениям ситуация с точностью до наоборот. Единственное что напоминает о так называемой пандемии так только то, что общественный транспорт полупустой ходит (маршрутки напротив - забиты полностью) и люди в нем в масках ну и в магазинах. Все. Остальное что известно лично мне про критическую ситуацию с ковид - известно из СМИ.
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14.09.2020 00:31 Відповісти
шалом таки миряне форшмак вам и сверху перчиком покропитьСтепанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 7656
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13.09.2020 17:02 Відповісти
всё верно молодец.
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13.09.2020 17:39 Відповісти
Це ненормально, щоо посадовці не знаходять між собою порозуміння, а сприяють медіасрачу між собою ! Повинен бути порядок, щоб хтось один вольовим рішенням, сказав, що робити, а не доводити тут кожен свою правоту !
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13.09.2020 19:12 Відповісти
А це результат вечірнього фейєрверку - ота величезна хмара диму, що видно поверх дому. Це скільки ж всякого лайна на голови випаде! Причому не тих зівак, що рядом, а тих людей, хто в декількох кілометрах знаходиться. Дихайте, будь ласка.
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 330
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13.09.2020 19:17 Відповісти
Днепр.
В наш век жестокий, косный люди слова
Оставив голод грешный дома творят дела,
Слепца не замечая клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа
Божественного промысла не чувствуют огня
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново
Однако общество в стрессовой среде старо
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля
Поля , холмы и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.
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13.09.2020 21:17 Відповісти
Привіт Степанову з Дніпра. Хай засуне свій карантин в задній отвір. То він ще наших пляжів в літку не бачив. Свято було найкраще за всі роки.
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13.09.2020 22:21 Відповісти
А шо Одеса після Дня міста вся вимерла? Ніт? Ну, тоді Дніпро теж виживе.
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14.09.2020 03:39 Відповісти
Степашкин, в Беларуси митинги каждый день по сто тыщ народу, а болеет 650 человек на всю страну. ты это осознаёшь?
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14.09.2020 07:42 Відповісти
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