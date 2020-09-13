У Києві та 19 областях перевищено контрольний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 13 вересня Київ і 19 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Крім Києва не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.
Регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, у якому є хоча б один із таких показників: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50 відсотків упродовж п'яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше 24 тестувань на 100 тисяч населення упродовж останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення перевищує базовий рівень захворюваності.
Будь ласка, зачекайте...
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Трамп поставил во главе комиссии по пандемии человека, бывшего медиа-советником Путина, ранее уволенного из USAID за поддержку действий ЦИК Раши по устранению политических оппонентов правящей партии.
Все данные о развитии эпидемии COVID в США теперь проходят через эту тварь Michael Caputo. https://mobile.twitter.com/MsButterflyyy/status/1304687000990232578
1) Разруливание ситуации на Донбассе. Тут вот говорят, ВСУ может ожидать инспекции с представителями ЛДНР в составе. Может, и фейк. А может и нет. Помнится, у нас на флаге было написано "Мы ждем вас, чтобы мочить чиновников" -) Ну, и нормально, пусть будет комиссия. Представитель ЛДНР привезет флаг ЛДНР, напишет фломастером "Мы ждем вас, чтобы мочить чиновников", и зашибись, остаемся друзьями -) Может, даже бойцы ВСУ повесят этот флаг рядом с флагом Украины.
А если серьезно, если идти таким путем, то ситуация может и заморозиться. И вот тут обратите внимание на вторую статистику.
2) Если ситуация заморозится, Зеленский с Юлей выйдут к следующим выборам на равных. Юля сейчас вроде бы за Зеленского, но помогает тихо. Чтобы не мешать.
Порошенко в этой троице нужный рейтинг не наберет. А я Юлю не хотел бы. Поэтому
3) Чего у Порошенко дофига, кроме долб..в? Правильно, связей в Европе. Вот и пусть введет хотя бы сотню Макдональдсов для создания рабочих мест. Это и будет его долгосрочная предвыборная МИРНАЯ программа. Остальные пусть смотрят и облизываются.
Кстати, другие остальные пусть посмотрят, как конкуренция среди кандидатов на управление приносит пользу народу - это и есть Европа.
4) В ответ на это, конечно, остальные могут начать хлопать дверьми... Ну, так резерв весь занят - борется с нечистой силой. Поэтому отправлять будете срочников. Может, хоть так дойдет.
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И по предыдущим темам. Сидит народ на Цензоре и думает, покупать картины Репина или нет -) Покупайте. Это я к тому, отдавать ли кому-то культурное наследие. Кстати, библиотеку украинской книги в Москве пару лет назад закрыли, ее уже сейчас до кучи не соберешь. Так вот на мой скромный взгляд, Зеленский мог бы и попросить. "Спрос не бьет в нос", "Попытка - не пытка" и т.д. Свое ж просить. Правда, Россия собирала, но по факту - оно ж им уже не нужно.
кожного дня збільшують кількість тестів, і дивуються, як це тести знаходять так багато "інфікованих"
Степанов, ти математику та, зокрема, пряму пропорційність в школі прогуляв?