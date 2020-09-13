У Києві та 19 областях перевищено контрольний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 вересня Київ і 19 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.





Крім Києва не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

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Регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, у якому є хоча б один із таких показників: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50 відсотків упродовж п'яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше 24 тестувань на 100 тисяч населення упродовж останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення перевищує базовий рівень захворюваності.