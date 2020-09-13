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Підлітки у Львові жорстоко побили двох літніх чоловіків: один помер, другий впав у кому

Підлітки у Львові жорстоко побили двох літніх чоловіків: один помер, другий впав у кому

У Львові жорстоко побили двох чоловіків. Один із побитих від заподіяних травм помер на місці події, іншого госпіталізували. Він перебуває у комі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУ НП у Львівській області.

"12 вересня близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в покинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті цього ж будинку був ще один чоловік із численними тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, співробітники інших служб і підрозділів поліції Львівської області, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львів'янина, атакож його товариша - 64-річного жителя Львова, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Також попередньо медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті, повідомили в ГУ НП.

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"Проведеними заходами було встановлено, що тілесних ушкоджень загиблий та його товариш могли зазнати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки професійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та 18-річного мешканця Жовківського району, причетних до скоєння цього злочину", - розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, незабаром суд обере їм запобіжний захід.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.
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Топ коментарі
+35
Дети понаехавшых кормильцев походу
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13.09.2020 14:58
+24
А що, вчорашні "даунбасіти" не можуть стать "жителями Львова"?... Не "львів"янами", а саме його "жителями"? Таких "панаєхів" зараз по всій Україні повно... З Донбасу виїхали, а "Донбас з них" - ні...
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13.09.2020 15:15
+22
А чому до 10 років? Це неумисний злочин? Повинно бути від 15 до довічного.
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13.09.2020 15:01
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І це ж курва не Вороніж не Брянськ Мухосранськ...
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13.09.2020 15:52 Відповісти
Нагадайте ,друже,за кого голосував Львів?
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13.09.2020 19:38 Відповісти
За Садового.

котрий створив дуже сприятливі умви для будівництва житлових анклавів для "донецьких" з відповідним менталітетом...
похєривши галицьку українську метальність,котру залишив лише для свят і туристичного антуражу...
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13.09.2020 23:47 Відповісти
ті "данєцкі" їдуть з грошимв і купують нерухомість, років через 30-40 вони і їх діти теж будуть називати себе львівянами, як теперішні приблизно 80% "львівян"
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14.09.2020 07:44 Відповісти
ну не вистачило шмарклі голосів, інакше таке б кожен день було
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14.09.2020 07:41 Відповісти
Из моего опыта проживания во Львове вынес, что уродов, к сожалению, хватает повсюду. А ватники в вышиванках и говорящие на суржике, пожалуй, пострашнее и злее дамбасского быдла. Не понаслышке знаю, как маленькая ссора между родными в Прикарпатье перерастает в кровную ненависть на десятилетия.
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13.09.2020 15:53 Відповісти
ну это всегда было. почитайте классиков, там, Нечуй-Левицького. сейчас проблема в том, что дополнительно на то, что было, еще накладывается всякая херня \отсутствие воспитания, культуры, хоть какой-то, принципов, морали, законов и т.п.\ а хуже всего что это все часто продвигается (и пропагандируется) на высшем государственном уровне. но у нас пока все еще намного лучше чем на кацапстане в этом плане. отдельные индивиды несомненно будут всегда выбиваться - Оноприенко и Чикатило - вполне себе украинцы к примеру.
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13.09.2020 18:43 Відповісти
Уже петиция набрала нужное количество голосов.
Будет ли слив, как при Порошенко, этих петиций, время покажет.
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13.09.2020 18:38 Відповісти
подождем 100 дней?
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14.09.2020 10:32 Відповісти
Як, що пiдлiтки- патрiоти, то це полiтичнi переслiдування.
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13.09.2020 16:12 Відповісти
із мого досвіду то таких виродків у нас хватає як і по усій Україні,так що я би не спішив приписувати цей злочин «кормильцям із донбассу»
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13.09.2020 16:18 Відповісти
Если дети донбассяне - то подонки, посадить на 90 лет. Если старики донбассяне - то патрiоти-пiдлiтки усе правильно зробили.
А, ну и в любом нас подставили, в штаны насрали кацапы!
Типичные сводки цензора.
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13.09.2020 16:19 Відповісти
Донбасянин? Значит *******.
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13.09.2020 16:48 Відповісти
Молодец, что представился.
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13.09.2020 21:51 Відповісти
дивуюсь.. навіщо на цензорі суто кримінальні новини ...


ЩО ОБГОВОРЮВАТИ ?
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13.09.2020 23:49 Відповісти
нагнітають істерію, негатив, у нас в країні все погано, і не повинні забувати
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14.09.2020 07:46 Відповісти
Дети каронавируса ускорили процесс.Скотство полнейшее.....
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13.09.2020 16:33 Відповісти
Преступность будет существовать до тех пор покуда за преступления будут наказывать, а не воспитывать. Воспитательная система сводится,,а Васька слушает да ест,, , у всех есть выбор-- не хочешь быть наказан не нарушай закон. Спросите у пострадавших о гуманности и так по всей стране тени всех властях.
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13.09.2020 17:01 Відповісти
компании малолетних кретинов-подоночков - это опасно.
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13.09.2020 17:46 Відповісти
Підлітки дуже активно і інколи неадекватно реагують на кризи у суспільстві і повсякденному житті.
Їх жорстокість і обезбашеність не має меж.

Злочинність зменшується-
1. Коли дітей виховують у віропочитанні і боязні спокути гріха.
2.Коли психічно не сформований організм має доцільну зайнятість.
3,Коли підвищений поріг відповідальності -кожний знає що за злочин буде незворотнє, відповідно до тяжкості скоєного злочину, покарання не дивлячись на соціальний статус батьків та матеріального достатку родини.
За рік часу рівень безробіття не зменшився (хтось обіцяв 500тис. робочих місць -здуру)
Дається знову зелене світло для московського церкви., а українська не підтримується)
Зрозуміло що евреям православ"я десь, але чому українське далечише.
Суд самий гуманний у світі..........Адвокат є передастом грошей.
І головне- раніше реакція на кризу у суспільстві зменшувалася за рахунок патріотичної хвилі....... А ТЕпЕр..........дезентерії Україна до ср@ки - "ВЕЛИКИЙ пУ.. в пріоритеті. і "бабушка Беня с органами дедушки".
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13.09.2020 18:21 Відповісти
Строго надо наказывать за такое, а не до 10 лет, а то тварь, лет пяток отсидит и будет на свободе по амнистии, или УДО. А лучше всего, за убийство убийством пусть расплачивается.
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13.09.2020 19:15 Відповісти
Звірі.
Вони вже не стануть людьми.
Це - відходи.
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13.09.2020 20:22 Відповісти
это аксиома-больное государство и больное общество, там где нищета там и беспредел
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13.09.2020 21:11 Відповісти
в богатых государствах преступности нет?
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13.09.2020 22:57 Відповісти
Малолітні вбивці
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13.09.2020 22:45 Відповісти
Пидроздки
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13.09.2020 23:33 Відповісти
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