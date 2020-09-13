Підлітки у Львові жорстоко побили двох літніх чоловіків: один помер, другий впав у кому
У Львові жорстоко побили двох чоловіків. Один із побитих від заподіяних травм помер на місці події, іншого госпіталізували. Він перебуває у комі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУ НП у Львівській області.
"12 вересня близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в покинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті цього ж будинку був ще один чоловік із численними тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.
За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, співробітники інших служб і підрозділів поліції Львівської області, а також патрульні поліцейські.
Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львів'янина, атакож його товариша - 64-річного жителя Львова, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Також попередньо медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті, повідомили в ГУ НП.
"Проведеними заходами було встановлено, що тілесних ушкоджень загиблий та його товариш могли зазнати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки професійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та 18-річного мешканця Жовківського району, причетних до скоєння цього злочину", - розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.
Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, незабаром суд обере їм запобіжний захід.
Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
котрий створив дуже сприятливі умви для будівництва житлових анклавів для "донецьких" з відповідним менталітетом...
похєривши галицьку українську метальність,котру залишив лише для свят і туристичного антуражу...
Будет ли слив, как при Порошенко, этих петиций, время покажет.
А, ну и в любом нас подставили, в штаны насрали кацапы!
Типичные сводки цензора.
ЩО ОБГОВОРЮВАТИ ?
Їх жорстокість і обезбашеність не має меж.
Злочинність зменшується-
1. Коли дітей виховують у віропочитанні і боязні спокути гріха.
2.Коли психічно не сформований організм має доцільну зайнятість.
3,Коли підвищений поріг відповідальності -кожний знає що за злочин буде незворотнє, відповідно до тяжкості скоєного злочину, покарання не дивлячись на соціальний статус батьків та матеріального достатку родини.
За рік часу рівень безробіття не зменшився (хтось обіцяв 500тис. робочих місць -здуру)
Дається знову зелене світло для московського церкви., а українська не підтримується)
Зрозуміло що евреям православ"я десь, але чому українське далечише.
Суд самий гуманний у світі..........Адвокат є передастом грошей.
І головне- раніше реакція на кризу у суспільстві зменшувалася за рахунок патріотичної хвилі....... А ТЕпЕр..........дезентерії Україна до ср@ки - "ВЕЛИКИЙ пУ.. в пріоритеті. і "бабушка Беня с органами дедушки".
Вони вже не стануть людьми.
Це - відходи.