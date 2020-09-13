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Новини Місцеві вибори-2020
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"Червона" зона карантину не є підставою для скасування місцевих виборів, - член ЦВК Постівий

Згідно із законодавством, місцеві вибори можуть бути скасовані лише в разі введення воєнного або надзвичайного стану. Потрапляння території до "червоної" зони карантину не є підставою для визнання неможливості проведення там виборів.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постівий акцентував, що наразі у ЦВК немає інформації про наявність будь-яких перспектив скасування або перенесення виборів в Україні або на окремих її територіях у зв’язку з карантином.

Водночас він підкреслив, що скасування або перенесення виборів "теоретично можливі", оскільки вище керівництво країни може запровадити надзвичайний стан. Однак, на думку експерта, це складний процес.

"Наразі казати, що будуть якісь скасування, у нас підстав немає", - сказав член ЦВК.

Читайте також: Кабмін затвердить порядок виборів в умовах пандемії наступного тижня, - Немчінов

Нагадуємо, 15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
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Топ коментарі
+3
Ирина Правда об этом и говорит, эсли пчих-закрыть все нафиг, если выборы-та идите на здоровье, только приходите.
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13.09.2020 15:51
+2
но если кто в классе заболел, то почему-то закрывают чуть ли не всю школу.
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13.09.2020 15:31
+2
та не зарекайся )))
может именно это и станет основанием для переноса (или отмены) выборов , когда зелепук и болото.. увидят статистику "пролёта" или когда "та сторона *****" додавит "юнных фокина-кравчучку" на выборы на бамбасе...
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13.09.2020 15:34
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Карантин - не підстава для кронавіусу.
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13.09.2020 15:31 Відповісти
но если кто в классе заболел, то почему-то закрывают чуть ли не всю школу.
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13.09.2020 15:31 Відповісти
Тому що від одного "хворого" викладача захворіють усі і школяри і викладачі.
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13.09.2020 15:33 Відповісти
нісенітниця, хворих до школи не пускають
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13.09.2020 15:39 Відповісти
Ирина Правда об этом и говорит, эсли пчих-закрыть все нафиг, если выборы-та идите на здоровье, только приходите.
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13.09.2020 15:51 Відповісти
Ну а від одного хворого на виборчій дільниці, звісно, ніхто не захворіє.
То цілющі властивості виборчої дільниці, не інакше))
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14.09.2020 15:59 Відповісти
та не зарекайся )))
может именно это и станет основанием для переноса (или отмены) выборов , когда зелепук и болото.. увидят статистику "пролёта" или когда "та сторона *****" додавит "юнных фокина-кравчучку" на выборы на бамбасе...
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13.09.2020 15:34 Відповісти
Думаю , что выборы не отменят даже если " красной '' зоной станет вся Украина . )) За приклад візьмуть сусідню Польщу . Питання в іншому , - можуть провести вибори , а після них закрити весь бізнес ( як навесні ) . І обставити це як " боротьбою з поширенням сметрельнонебезбечної хвороби " ...
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13.09.2020 19:02 Відповісти
Вы знаете...ничему не удивлюсь...от слова - ваще!
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13.09.2020 19:19 Відповісти
да какая красная с чёрной...бубаноиды будут банковать на петушиной...
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13.09.2020 15:37 Відповісти
Странный подход.. А как же тогда идти на избирательные участки. Даже если все будут в масках, перчатках, очках- что мало вероятно.., документы из рук в руки, общие ручки при получении бумаг и при самом голосовании.. А старикам еще и очки для зрения нужно туда сюда одевать - снимать что бы увидеть где галочки ставить. Инфекция там будет просто витать в воздухе .. ( кстати это в школах в которые потом пойдут дети учиться).. Не знаю что будет потом.. Или как там.., главное результат, а потом хоть трава не расти.. Выборы у нас в конце окрября.. представляете что к тому времени будет с эпидемситуацией с нынешней тенденцией турборежима, а после.. капец ну это уже совсем другая история.
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13.09.2020 15:41 Відповісти
Вправа не у документах з рук в руки тощо - надягніть пальчатки і питання вирішене. Що робити з обмеженням кількості присутніх одночасно на дільниці осіб? І якої довжини буде черга під виборчою дільницею "з дотриманням соціально безпечної дистанції"? Скільки МІЛЬЙОНІВ позовів до судів подадуть виборці, що не зможуть проголосувати? Тощо, тощо, тощо...
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13.09.2020 15:46 Відповісти
Справа, звісно.
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13.09.2020 15:47 Відповісти
Я об этом умолчал.. потому что это наиболее наглядная проблема.. Если ситуация ухудшится к концу октября.. а она ухудшится. то выборы нужно переносить. Лучший вариант на апрель или даже вторую половину мая.. ( как раз населения "вкурит" окончательно зимние покращення, цену на газ, изменения по субсидиям ( где по потому закону обязательный платеж увеличивается автоматически на 25% просто потому что в формуле заменили цифру "15" на цифру"20", поднятие цен на жкх, цен в магазинах, курс гривны, обстреливаемое перемирие, заглядывания в глаза путину.. К весне выборы проводить само то.. Как раз и с вирусом возможно что то изменится, а уж в политическом смысле это точно.
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13.09.2020 16:05 Відповісти
Андерсен , выборы переносить никто не будет . До весны следующего года рейтинг партии " Слуга народа " упадёт до уровня бпп - весны 2019 года . А рейтинг Зеленского дотянет процентов до 20 . Поэтому действующая власть проведёт выборы ( любойценой ) 25 октября . ))
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13.09.2020 19:19 Відповісти
Так это понятно.. Это я так.. про "сказки".. Отступать им некуда.. позади только "капец". конец.... Им местные выборы нужно было проводить вместе или сразу после парламентских ( что кстати и лоббировал Богдан).. Поэтому последний шанс это осень.. Но ситуация может стать такой что мама не горюй. ( я про ковид) Хотя у нас предела явки нет, поэтому если придет 15-20% на выборы от имеющих право, то выборы все равно состоятся. Но насколько они будут выглядеть лигитимными.. ( а то в Минске Саша 3% а у нас будет Вова 6%)
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13.09.2020 20:42 Відповісти
Росия и Украина - это уже две большие разницы . В Украине есть выборы , а на росии их нет и не будет ( нажаль ) .
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13.09.2020 20:59 Відповісти
Хочу бачити, як цей "член" (ЦВК, звісно) забезпечить виконання протиепідемічних заходів на виборчій дільниці.
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13.09.2020 15:41 Відповісти
"Красная" зона" карантина не является основанием для отмены местных выборов, прекращения работы ресторанов и казино!...
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13.09.2020 16:32 Відповісти
Забрати з освіти 5 млрд ніби на боротьбу з коронавірусом, потім розпиляти їх на "великому" будівництві, школи залишити непідготовленими до освітнього процесу і відправити дітей на дистанційне навчання. Це "геніальне" управлінське рішення клоуна точно увійде в історію.
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13.09.2020 17:46 Відповісти
чудики срочно на сцену тупорылая бедлота
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13.09.2020 17:53 Відповісти
школы и остальное закрыть но на выборы вируса не будет пойдёт на выходной.Чудики пипец
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13.09.2020 17:55 Відповісти
О, а вот сейчас они вспомнили, что нельзя ограничивать права, не вводя ЧП или ВП...
Ну надо же...
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14.09.2020 16:02 Відповісти
 
 