Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка

Понад 150 тисяч людей зібралися на акцію опозиції в центрі Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники маршу сформували відразу кілька багатотисячних колон. Одна з них рухається Проспектом Незалежності в бік резиденції Олександра Лукашенка. Протестувальники також прямують у бік елітного котеджного селища "Дрозди", де проживає керівництво країни; ще одна група заповнила весь проспект Машерова до перетину з вулицею Тімірязєва.

Волонтери в різних місцях роздають демонстрантам воду і їжу. Серед протестувальників багато людей з дітьми, в тому числі у візочках.

Співробітники силових структур в Мінську перешкоджають руху протестувальників до елітного котеджного селища "Дрозди".

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Колоні протестувальників на проспекті Переможців поруч з торговим центром "Арена Сіті" перегородили дорогу співробітники ОМОН. Вони оточили перші групи мітингарів, укладають людей на землю, і потім відводять в автозаки. Поруч з торговим центром налічується близько 10 таких автобусів.

Крім того, відбуваються затримання людей біля Крупецького кладовища. За даними спостерігачів, в цілому кількість затриманих перевищила 300 осіб.

Попереджувальні постріли в повітря прозвучали біля оточення поруч із селищем "Дрозди" в Мінську, коли там почали збиратися учасники опозиційного маршу.

Після того, як одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення і кількість протестувальників стала швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря. Інформації про характер зброї і постраждалих немає.

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У МВС Білорусі повідомили, що близько 250 учасників протестної акції затримані в різних районах Мінська в неділю. За оцінкою МВС Білорусі, протестувальників у республіці не більше 3 тис. осіб. У Мінську зачинено сім центральних станцій метро.