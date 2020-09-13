Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка
Понад 150 тисяч людей зібралися на акцію опозиції в центрі Мінська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Учасники маршу сформували відразу кілька багатотисячних колон. Одна з них рухається Проспектом Незалежності в бік резиденції Олександра Лукашенка. Протестувальники також прямують у бік елітного котеджного селища "Дрозди", де проживає керівництво країни; ще одна група заповнила весь проспект Машерова до перетину з вулицею Тімірязєва.
Волонтери в різних місцях роздають демонстрантам воду і їжу. Серед протестувальників багато людей з дітьми, в тому числі у візочках.
Співробітники силових структур в Мінську перешкоджають руху протестувальників до елітного котеджного селища "Дрозди".
Колоні протестувальників на проспекті Переможців поруч з торговим центром "Арена Сіті" перегородили дорогу співробітники ОМОН. Вони оточили перші групи мітингарів, укладають людей на землю, і потім відводять в автозаки. Поруч з торговим центром налічується близько 10 таких автобусів.
Крім того, відбуваються затримання людей біля Крупецького кладовища. За даними спостерігачів, в цілому кількість затриманих перевищила 300 осіб.
Попереджувальні постріли в повітря прозвучали біля оточення поруч із селищем "Дрозди" в Мінську, коли там почали збиратися учасники опозиційного маршу.
Після того, як одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення і кількість протестувальників стала швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря. Інформації про характер зброї і постраждалих немає.
У МВС Білорусі повідомили, що близько 250 учасників протестної акції затримані в різних районах Мінська в неділю. За оцінкою МВС Білорусі, протестувальників у республіці не більше 3 тис. осіб. У Мінську зачинено сім центральних станцій метро.
Будь ласка, зачекайте...
поют дроздыдают 3.14зды...
Канал обещает их обнародовать, если в ближайшие дни силовики не прекратят насилие.
«
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
Білорусам невідомо шо все що на колесах добре горить?
Зеленые точно такие же, как и соевые, тут спорить не стану.
Ну и как и кого мы выбрали в 2019-м? Уж не тех ли, кто распродает землю и прибыльные гос предприятия, отдал банковскую систему под управление соросятни, уничтожил уже медицину на селе, добивает среднее образование и готовит принятие рабского трудового кодекса. Это мы ТАКОЕ выбирали или нас снова развели как лохов?
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.