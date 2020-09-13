УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
27 114 281
Білорусь (7841) мітинг (749) протест (2377) Мінськ (827)

Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка

Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка

Понад 150 тисяч людей зібралися на акцію опозиції в центрі Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники маршу сформували відразу кілька багатотисячних колон. Одна з них рухається  Проспектом Незалежності в бік резиденції Олександра Лукашенка. Протестувальники також прямують у бік елітного котеджного селища "Дрозди", де проживає керівництво країни; ще одна група заповнила весь проспект Машерова до перетину з вулицею Тімірязєва.

Волонтери в різних місцях роздають демонстрантам воду і їжу. Серед протестувальників багато людей з дітьми, в тому числі у візочках.

Співробітники силових структур в Мінську перешкоджають руху протестувальників до елітного котеджного селища "Дрозди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську затримують учасників "Маршу героїв". У центрі закрито метро, не працює мобільний інтернет. ВIДЕО

Колоні протестувальників на проспекті Переможців поруч з торговим центром "Арена Сіті" перегородили дорогу співробітники ОМОН. Вони оточили перші групи мітингарів, укладають людей на землю, і потім відводять в автозаки. Поруч з торговим центром налічується близько 10 таких автобусів.

Крім того, відбуваються затримання людей біля Крупецького кладовища. За даними спостерігачів, в цілому кількість затриманих перевищила 300 осіб.

Попереджувальні постріли в повітря прозвучали біля оточення поруч із селищем "Дрозди" в Мінську, коли там почали збиратися учасники опозиційного маршу.

Після того, як одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення і кількість протестувальників  стала швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря. Інформації про характер зброї і постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання. ВIДЕО

У МВС Білорусі повідомили, що близько 250 учасників протестної акції затримані в різних районах Мінська в неділю. За оцінкою МВС Білорусі, протестувальників у республіці не більше 3 тис. осіб. У Мінську зачинено сім центральних станцій метро.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 6392
показати весь коментар
13.09.2020 17:30
+31
а нам своє робити....

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 156
показати весь коментар
13.09.2020 17:32
+31
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 1397
показати весь коментар
13.09.2020 17:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Вы слыхали как поют дрозды дают 3.14зды...
показати весь коментар
13.09.2020 18:04 Відповісти
Ща разойдутся пора есть кашу и вечерний просмотр Соловья наночь
показати весь коментар
13.09.2020 18:08 Відповісти
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 802
показати весь коментар
13.09.2020 18:08 Відповісти
"это просто жалкая кучка провокаторов" - Лука отлично знает, что их америкосы со спутника направляют, поэтому их просто опять дубинками загонят в стойло. и так каждый день. пока до сябров не дойдет, что сила силу ломит, все эти походы будут заканчиваться одинаково
показати весь коментар
13.09.2020 18:08 Відповісти
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 6544
показати весь коментар
13.09.2020 18:10 Відповісти
Партизаны взломали базу сотрудников МВД Беларуси. Силовикам поставили ультиматум
Канал обещает их обнародовать, если в ближайшие дни силовики не прекратят насилие.
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 9410
показати весь коментар
13.09.2020 18:12 Відповісти
Цыган в пшенице. Пикассо.
показати весь коментар
13.09.2020 20:00 Відповісти
А автомат хде? Как по мне, он тут уместней был бы. )))
показати весь коментар
13.09.2020 18:31 Відповісти
Пока не начнут реально ******* моральных выродков из ОМОНа - это всё до задницы...
показати весь коментар
13.09.2020 18:14 Відповісти
Брусчатка и коктейли вам в помощь ! все в ваших руках ! или вас сгноят !
показати весь коментар
13.09.2020 18:20 Відповісти
Чичас назначат этого,как его,ну с рычащей бабой фамилией,Бабойрыкин.И станет все нормально.белорусы продолжать получать зарплату за счет Российской Федерации на основании каких-то невъ-евпонятных обещаний.При резко убывающей кормежной базе,про крымчан конечно резко забудут, начнут кормить последнее ******,но до поры до времени.
показати весь коментар
13.09.2020 18:21 Відповісти
150 тыс да они могут легко разогнать всех мусоров и титушек в Минске , но продолжают и дальше строить из себя мальчиков для битья думая , что кто то им отдаст власть по доброму без крови.
показати весь коментар
13.09.2020 18:22 Відповісти
Сегодня все решится. Если сегодня беларусы не захватят основные административные здания и не погонят Луку , то уже завтра лука сдаст Беларусь с потрохами путлеру на назначенной встрече. Во такой вот беларусьфильм
показати весь коментар
13.09.2020 18:25 Відповісти
вчера же должен был патлера навещать, не? и что там потлер сказал? Лука подписал что-то с петлером? пытлер вроде не в восторге что будут протесты против аннексии?
показати весь коментар
13.09.2020 18:57 Відповісти
Ясно-понятно, пэтин планктон поддерживает лукашенку. Встреча назначена на 14 число, лукашеску едет к путлеру. Посмотри хотя бы что-то , почитай, послушай умных людей, Яковину, например.
показати весь коментар
13.09.2020 19:13 Відповісти
к кому?
показати весь коментар
13.09.2020 19:34 Відповісти
шмаркльовка Татьяна флай , почитай розумних людей і піди всетаки
показати весь коментар
13.09.2020 22:36 Відповісти
Это ты здесь 'розумний'? Насмешил, если честно.
показати весь коментар
14.09.2020 06:49 Відповісти
тобі палець покажи ржати будеш
показати весь коментар
14.09.2020 07:36 Відповісти
"Хорошо. Ну а потом - сжечь!"
показати весь коментар
13.09.2020 18:26 Відповісти
Сябры, не подведите...
показати весь коментар
13.09.2020 18:31 Відповісти
Последние новости
«
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
показати весь коментар
13.09.2020 18:31 Відповісти
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 114
показати весь коментар
13.09.2020 18:32 Відповісти
так нехрен срать своей стране ,безмозглые.. а если выбрали тупую жабу, то лучше тикайте -меньше уродов больше кислорода)
показати весь коментар
13.09.2020 18:57 Відповісти
Тебя кто-то тут держит? Не нравится квартира- меняй квартиру, не нравится район, город- меняй район, город. Не нравится страна- меняй страну. Так поступают во всем мире адекватные люди.
показати весь коментар
13.09.2020 19:09 Відповісти
Так Финляндия отделилась намного раньше, вот и результат.
показати весь коментар
13.09.2020 20:18 Відповісти
Светлана, счастье в том, что мы живем в свободной стране. А вообще личное счастье вы должны были заработать себе сами. Как-то так
показати весь коментар
13.09.2020 20:20 Відповісти
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 4170

Білорусам невідомо шо все що на колесах добре горить?
показати весь коментар
13.09.2020 18:36 Відповісти
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 8932
показати весь коментар
13.09.2020 18:44 Відповісти
Крайне важно избежать насилия. Провокаторов задерживать и сдавать в милицию!
показати весь коментар
13.09.2020 18:50 Відповісти
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 2841
показати весь коментар
13.09.2020 18:55 Відповісти
Диктатуру можно свалить только жёстким протестом с физическим устранением противника.... А такие мирные гуляния с песнями и цветами, такие "гневные, протестные" хороводы и вокальные номера не вынудят лукашенку повеситься, не вынудят силовиков бросить оружие и бежать из страны.....Очень жаль убитых и покалеченных....Жаль, что эти жертвы не добавили протестующим смелости и решительности....
показати весь коментар
13.09.2020 19:05 Відповісти
Та увесь світ бачить, що народ Білорусі більше не хоче совка, а хоче свій історичний прапор, свою національну мову, історію і культуру, і не хоче Росію. Білоруси хочуть демократію і свободу слова, західний спосіб життя, навіть якщо буде там гірше. І їх вже не зупинить Лука.
показати весь коментар
13.09.2020 20:33 Відповісти
якщо хотять, то нехай беруть а не пісеньки співають.
показати весь коментар
14.09.2020 06:18 Відповісти
Пока белорусы не поймут что диктаторы не реагируют на уговоры - ничего не будет, народ должен понять, что они есть власть и сила - а силу нужно применять.....
показати весь коментар
13.09.2020 19:16 Відповісти
Пока украинцы не поймут что мафия не реагирует на уговоры - ничего не будет, народ должен понять, что они есть власть и сила - а силу нужно применять.....
показати весь коментар
13.09.2020 20:30 Відповісти
как раз украинский народ силу и применил - теперь у Украинцев есть демократия, а власть, которую народ избирает должна бороться с мафией и тд
показати весь коментар
13.09.2020 20:57 Відповісти
Не правда. В 2014-м сцена Майдана обманула и переиграла сам Майдан, а в 2019-м нас "зробили ще раз"!
показати весь коментар
13.09.2020 22:06 Відповісти
нет всех сделала московская проститутка - порох, в Украине власть народа, кого захотели того и избрали, захотят - переизберут, зелень ничем не лучше - такая же проститутка, а завоевание Майдана - то что Украинцы могу выдирать себе власть
показати весь коментар
13.09.2020 22:43 Відповісти
Ну не только Пороженко. Жвания четко заявил о преступной группировке и назвал основные фамилии участников переворота.
Зеленые точно такие же, как и соевые, тут спорить не стану.

Ну и как и кого мы выбрали в 2019-м? Уж не тех ли, кто распродает землю и прибыльные гос предприятия, отдал банковскую систему под управление соросятни, уничтожил уже медицину на селе, добивает среднее образование и готовит принятие рабского трудового кодекса. Это мы ТАКОЕ выбирали или нас снова развели как лохов?
показати весь коментар
13.09.2020 22:50 Відповісти
Ну от прийдуть сябри до резиденції луки,і що далі робити будуть? В долоні плескать,і кульки повітряні пускати? Мирний протест,кажете? Тільки от клав лука з великим прибором на ваш протест. Поїде в мацкву,впаде на коліна перед ******,і будете ви,брати-сябри,в саюзном гасударстве.А от тоді вже ви так вільно ходити тисячними маніфестаціями не будете. У ***** нє забалуєш,***...
показати весь коментар
13.09.2020 19:20 Відповісти
Ну от прийдуть українці до резиденції янелоха,і що далі робити будуть? В долоні плескать,і кульки повітряні пускати? Мирний протест,кажете? Тільки от клав янелох і мафіозі з великим прибором на ваш протест.
показати весь коментар
13.09.2020 20:32 Відповісти
По перше- якщо українці прийдуть до резиденції янелоха (членограя),то вони не будуть в долоні плескати.І тим більше кульки пускати.Вони запустять РПГ-18 "муха". І в цьому принципова різниця. Все просто до пори,до часу...
показати весь коментар
13.09.2020 21:15 Відповісти
цветы взяли?? цветы, тортики, повидло к чаю....
показати весь коментар
13.09.2020 19:22 Відповісти
Что они ходят как Walking Dead?Нужно окапываться и статично стоять до победы,а не походили,похлопали,получили люлей и домой спать.
показати весь коментар
13.09.2020 19:39 Відповісти
завтра на работу, за парты, на картоху...до следующих выходных
показати весь коментар
13.09.2020 19:58 Відповісти
Да валите уже нах этого таракана
показати весь коментар
13.09.2020 21:23 Відповісти
Пламя имеет свойство разгораться!
показати весь коментар
13.09.2020 23:09 Відповісти
Верым можам переможам, обисремся, подаруемо ментам букетыкы, и пидэмо по хатам.
показати весь коментар
14.09.2020 01:07 Відповісти
ну тебя может и развели...... надоело читать эту пропаганду....
показати весь коментар
14.09.2020 01:35 Відповісти
Великий князь литовський Ягайло в своїй (латинській) грамоті від 20 лютого 1387 року писав: «… за стародавнім звичаєм, переслідування ворога є обов'язком кожного чоловіка в нашому краї; таке посполите ополчення заради вигнання ворога з нашої Литовське землі по-народному називається "Погоня" (pogonia)»
показати весь коментар
14.09.2020 06:24 Відповісти
Надоела белорусам спокойная жизнь. Как только Лукаша спихнут, окажется что вся инфраструктура нерентабельна, разворуют и на металлолом. Ну а сами белорусы составят конкуренцию украинцам на полях Польши.
показати весь коментар
14.09.2020 08:09 Відповісти
надеюсь лукашеску казнят как хусейна его же гауляйтеры
показати весь коментар
14.09.2020 09:41 Відповісти
Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
показати весь коментар
14.09.2020 17:09 Відповісти
Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
показати весь коментар
14.09.2020 17:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 