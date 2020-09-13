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Новини Агресія Росії проти України
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Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов

Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов

Загальний збиток, нанесений Росією Україні окупацією Криму, становить близько 1 трильйона гривень.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням посиланням на "Радіо Свобода".

"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише щодо Криму збитки сягають одного трильйона гривень. Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу", - зазначив Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі Росія використовує найманців із понад 30 країн: найбільше їх поки з Іспанії, Сербії, Молдови та Франції, - Мамедов
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Топ коментарі
+6
то по курсу 8грн?не продешеви,блин.
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13.09.2020 18:02
+6
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3171
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13.09.2020 18:28
+4
Крым был глубоко дотационный. Теперь одна экономия.
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13.09.2020 18:56
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то по курсу 8грн?не продешеви,блин.
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13.09.2020 18:02 Відповісти
А как считали то, интересно?
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13.09.2020 18:09 Відповісти
говори-рассказывай....а то скоро Венедиктова под зад коленом даст
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13.09.2020 18:09 Відповісти
Тихо. Зараз позбігаються "зрадофіли " з воплями :"А ваш Порошенко гривну обвалил"
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13.09.2020 18:09 Відповісти
Нетушки, не присваивайте себе лавры.
Это наш Порошенко гривну обвалил.
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13.09.2020 18:14 Відповісти
А не запоребрикове фуйло? Не?
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13.09.2020 18:37 Відповісти
не. он рубль свой валит.
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14.09.2020 01:16 Відповісти
Наш Зеленский его переплюнет, не переживайте
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13.09.2020 18:56 Відповісти
Вашему зелюку до параши как до луны раком...
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13.09.2020 22:09 Відповісти
Вашему? Откуда вещаешь, зеленый шыкалад? Не пались так
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14.09.2020 05:48 Відповісти
Дебила всегда можно узнать по фразе "не пались".
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15.09.2020 11:10 Відповісти
Очередное шыкаладное недоразумение?
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16.09.2020 17:30 Відповісти
пожалуста изложите в долларах ?
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13.09.2020 18:09 Відповісти
$35,926 мрд. по курсу нац. банка
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13.09.2020 18:17 Відповісти
Есть Конституция ,Территории бесценны !
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13.09.2020 18:12 Відповісти
Meeting in the sky UA - USA Air Force

https://www.youtube.com/watch?v=zqPylJpuIqo
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13.09.2020 18:15 Відповісти
После этого полета у Скабеевой отнялась речь.
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13.09.2020 18:22 Відповісти
******** совсем один вскукарекивает
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13.09.2020 18:25 Відповісти
5 лет назад говорили о триллиона долларов убытков Украины от оккупации Крыма кацапстаном. Что-то тут не так.
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13.09.2020 18:16 Відповісти
инфляция
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13.09.2020 18:18 Відповісти
Брешете, не було такого.
Цифра в гривнях, приблизно стала https://galinfo.com.ua/news/ukraina_otsinyla_zbytky_vid_okupatsii_krymu_v_950_mlrd_gryven_161029.html з квітня 20014 р., тоді було 950 млрд. грн
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13.09.2020 18:35 Відповісти
Не спорь каЦАП, без штанов останешься.
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13.09.2020 21:36 Відповісти
Триллион долларов это приблизительная стоимость всего Крыма,если считать в суме всю землю,строения,заводы,природные ресурсы,людской ресурс итд.Были бы у рашки такие деньги и желание можно было бы сбагрить этот полуостров и дело с концом.
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13.09.2020 19:23 Відповісти
Было, стало. Мордва, почувствуй разницу.
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 4243

Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 9403
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13.09.2020 18:26 Відповісти
Может тогда и аэропорт было-стало ?
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13.09.2020 20:28 Відповісти
Можно задвинуть США предложение,я к коллектору.Если из под москалей выбьют Крым,як табуретку из под висельника Пуйла в Гааге,то репарации напополам.Як вариант
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13.09.2020 18:23 Відповісти
Цыплят по осени считают...
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13.09.2020 18:24 Відповісти
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3171
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13.09.2020 18:28 Відповісти
Крым был глубоко дотационный. Теперь одна экономия.
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13.09.2020 18:56 Відповісти
Нет же! Это был самый прибыльный регион Украины!
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13.09.2020 19:05 Відповісти
Ага, донбасята вон уже всю Украину накормили, лопат наготовили и х@йла позвали, парашу кормить. Пусть кормят. И удобряют. Бурятами
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14.09.2020 05:54 Відповісти
Как здорово что кто-то занимается таким полезным делом. Наверное целый институт считает - зарплату получает
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13.09.2020 19:06 Відповісти
Триллион долларов....
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13.09.2020 19:13 Відповісти
Кто больше?!
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13.09.2020 19:35 Відповісти
Миллиард доллров стоят Хатыночки Ведмечука в Евпатории,Ялте,Симеизе,Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2043Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5284 а в этом домике живет Шмарий
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13.09.2020 19:22 Відповісти
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 1405 У Вити в Крыму 7 маеткив...Витя кум Путлера...Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5
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13.09.2020 19:27 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3098491/*************************************************************
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14.09.2020 06:02 Відповісти
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 9798Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3613
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13.09.2020 19:31 Відповісти
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2722Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2734
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13.09.2020 19:33 Відповісти
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 93 капец...гауляйтер Украины...
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13.09.2020 19:36 Відповісти
Спасибо пете. Оставил, возвысил, разрешил в парашу летать с пуйлом договариваться и кучу каналов купил. Ради этого люди гибли на майдане...
https://censor.net/ru/news/3098491/*************************************************************
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14.09.2020 06:05 Відповісти
Крысы Мавзолейные..о вас есть ВСЕ...от Кипра Крыма Болгарии,Франции,Италии и прчих прочих ,и прочих ХАТЫНКАХ....
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13.09.2020 19:39 Відповісти
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3193Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 7549
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13.09.2020 19:41 Відповісти
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 4902Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5750 крымские кумовья....
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13.09.2020 19:44 Відповісти
Курвинка Оксанка
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13.09.2020 20:28 Відповісти
мамед, дорогой... не гривен, а 100 квадратильонов евро... поц... неукраинский...
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13.09.2020 19:46 Відповісти
.....и ДОЛГ будет только расти !!!! без ПОРТКОВ будут ходить лет 300 !!! ВСЕ , и СЦАРЬ и ХОЛОПЫ !!!
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13.09.2020 19:48 Відповісти
Твари хотят продать Крым и на эти бабки построить себе замки на лазурном берегу
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13.09.2020 20:05 Відповісти
Общий ущерб, нанесенный Россией Украине оккупацией Крыма, составляет около 1 триллиона гривен. Источник: https://censor.net/ru/n3219005

Гривень? Доларів
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13.09.2020 20:28 Відповісти
Может долларов а не гривен?
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13.09.2020 21:25 Відповісти
Зато сколько сэкономлено бюджетных денег!
Дотации в Крым составляли 4,5-5 млрд. $ в год.
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14.09.2020 08:59 Відповісти
 
 