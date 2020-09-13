Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов
Загальний збиток, нанесений Росією Україні окупацією Криму, становить близько 1 трильйона гривень.
Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням посиланням на "Радіо Свобода".
"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише щодо Криму збитки сягають одного трильйона гривень. Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу", - зазначив Мамедов.
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Это наш Порошенко гривну обвалил.
https://www.youtube.com/watch?v=zqPylJpuIqo
Цифра в гривнях, приблизно стала https://galinfo.com.ua/news/ukraina_otsinyla_zbytky_vid_okupatsii_krymu_v_950_mlrd_gryven_161029.html з квітня 20014 р., тоді було 950 млрд. грн
https://censor.net/ru/news/3098491/*************************************************************
Гривень? Доларів
Дотации в Крым составляли 4,5-5 млрд. $ в год.