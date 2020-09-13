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Новини Агресія Росії проти України
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Петиція родичів загиблих воїнів із вимогою створити ТСК щодо розслідування справи "вагнерівців" набрала необхідну кількість голосів на сайті Ради

Петиція родичів загиблих воїнів із вимогою створити ТСК щодо розслідування справи

Петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів із ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт петицій ВР.

Петиція родичів загиблих воїнів із вимогою створити ТСК щодо розслідування справи вагнерівців набрала необхідну кількість голосів на сайті Ради 01

"Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, і бійців ПВК "Вагнер" була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", - зазначається в документі.

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Рідні загиблих українських героїв підкреслюють, що не зацікавлені в скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій. "Нам потрібна правда, і чітке розуміння того, що держава виконує свої функції щодо захисту закону, своїх громадян, своїх воїнів, і служить торжеству справедливості - а не навпаки", - йдеться в тексті.

Автори петиції  вимагають справедливості і встановлення істини. "Вимагаємо відповіді на питання - хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків - в останній момент уникли покарання?
Звичайно, ми прості люди, і не тримали в руках папок оперативних справ. Проте, на сьогодні з усього масиву інформації - журналістських розслідувань, виступів низки народних депутатів, і навіть свідчень самих українських розвідників - зрозуміло, що спецоперація з затримання "вагнерівців" мала місце, що вона готувалася тривалий час, і що після пересадки у Мінську літак з цими вбивцями мав приземлитися в Україні".

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"Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України.
Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією. І це потрібно не лише нам. Це потрібно Україні. Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди!" - зазначають ініціатори петиції.

Автор петиції - Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, який був збитий російськими найманцями в червні 2014 року, Костянтина Могилко. Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

ВР (14974) ТСК (373) петиція (320) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+62
Петиция родственников погибших воинов, с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев", набрала необходимое количество голосов на сайте Рады - Цензор.НЕТ 2175
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13.09.2020 18:16
+45
Петиция родственников погибших воинов, с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев", набрала необходимое количество голосов на сайте Рады - Цензор.НЕТ 2164
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13.09.2020 18:20
+33
Все зеленое дерьмо на допросы !
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13.09.2020 18:16
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Не петиції треба розміщувати родичам загиблих воїнів, а будувать шибениці під ВзР і вішать на них мотузки!!!
Ото тоді може на Лакеїв Зелебенського подіє!!!
А на петиуії Лакеї клали!!!
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13.09.2020 19:42 Відповісти
Порошенко мало похерил этих набравших голосов петиций?
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13.09.2020 19:46 Відповісти
ПОПандопала не зачіпай-нехай на кістках загиблих продовжує жар загрібати-це ж Попандопало-це моє,це-моє ,а це-також моє!
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14.09.2020 06:07 Відповісти
Ну если Зеля никак не реагирует на этот трешак про вагнеровцев любезно предоставленный кремлёвской агентурой в Украине, мне лично такой през нафиг не нужен....
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13.09.2020 19:50 Відповісти
Портновські малороси чогось збунтувались на цій темі 🤣
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13.09.2020 20:16 Відповісти
Порошенко с мая 2016 года похерил абсолютно все подписанные петиции!
ДумайТЕ!
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13.09.2020 20:21 Відповісти
например?
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13.09.2020 20:33 Відповісти
Например Порошенко сходил по большому на петицию о принятии Закона об Оружии которая наблрала требуэмое Законом число голосов. При том оружие раздавали всем- олигархам и их пастухам, нардепам, бизнесменам, политикам, милиционерам военным.
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13.09.2020 20:43 Відповісти
дятел. с каких пор у нас президент законы принимает?
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13.09.2020 20:46 Відповісти
Собственно, ЗЕ их и не соблюдает. Он вобще про законы только из телевизора знает.
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13.09.2020 20:59 Відповісти
Конституцію України почитай, троляко. Взагалі-то президент є субьєктом законодавчої ініціативи і його законопроекти мають розглядатися першочергово... До того ж він закони підписує, після чого вони набувають чинності.
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13.09.2020 21:00 Відповісти
пасть закрой отрыжка. законодательная инициатива не означает что президент должен реагировать н а петиции с требованием ПРИНЯТЬ какой либо закон
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13.09.2020 21:24 Відповісти
Для доброї , але не розумної людини. Згідно статті 93 Конституції України Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18#n6 № 742-VII від 21.02.2014 } . Президент повинен був би при набранні петицією, визначених законом про звернення громадян кількості голосів, розробити і подати на розгляд ВР Закон про обіг зброї в України, зщамісь цього він сказв "Це питання не на часі" Його не питають , на часі . , чи ні, від нього вимагали громадяни подати законопроект до ВР , на який він начхав.
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13.09.2020 21:09 Відповісти
еще одно притрушеное читающее через слово.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ инициатива не означает что президент должен реагировать на петиции с требованием ПРИНЯТЬ какой либо закон. надо было еще в спортлото написать. к депутангам своим обращайтесь - пусть они бы проявляли законодательную инициативу
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13.09.2020 21:25 Відповісти
Если президент сходил по большому на петицию, мол мне это не интересно, так извините и на него сходили по большому , но уже на выборах. В Конституции четко записано имеет законодательную инициативу. Ему из всей работы надо то было только нажать кнопку, вызвать кучу помощников , дать задание и забыть, т.е. три минуты его работы. Или тупо расписать документ на исполнение, но он ни черта не сделал.
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13.09.2020 21:34 Відповісти
он имеет право но не обязан. это обязанность депутатов
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13.09.2020 21:42 Відповісти
и на выборах ты сходил не на него а на себя. потому что это тебе срут на голову те кого ты выбрал. а ты жрешь и пасть свою не открываешь даже что что то не так. теперь тебе все хорошо?
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13.09.2020 21:43 Відповісти
Це тобі не Америка-тут дай зброю-усіх бариг перестріляють.
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14.09.2020 06:11 Відповісти
Знаєте коли самураї стали дуже чемні , тоді коли за поясом стали носити по два мечі. А також не треба відповідати за всіх, кожен відповідає за себе, а що залишилось робити селянам у яких тупо вкрали і вроржай і землю, при цьому порушили і Конституцію, не провели референдум? Тому Порошенко і інші ласі до наживи і не дав дозвіл на зброю, бо знав прийде ідіот який здуру продасть землю в тому числі і йому. А от собі надарували ці виродки все від короткостволів до кулеметів. У бандитів і рабовласників є зброя, є апарт насилля -поліція, СБУ а у громадянина є тільки право захищати їх статки , вже їх землю і їх маєтності. Потрібно взяти закон про зброю штату Джорджія, чи Північної Кароліни і внести це в правове поле України. Тоді не будуть влазити по ночам до діда через вікно злодії, а діда прокурори тягати за нібито первищення самооборони.
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14.09.2020 06:38 Відповісти
Ферма віники не вяже:Не зклепалася "ЗРАДА" з "спецоперацією",то треба замутити "на крові" чергову "петицію".
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14.09.2020 06:37 Відповісти
Та ні, хто працював в міністерствах і у владі знає, що будь-який документ має реквізити, і якщо його знищать то сяде, той хто останній згідно вхідної-вихідної кореспондеції його отримав, а враховючи, що це топ-ДСК документ, то коло осіб дуже сильно звужується до солодкої високопосаджової парочки, тих у кого є доступ до таємної інформації, отже слідчим при отриманні команди - Фас!, знайти цих фігурантів як два пальці обмочити. Тому так і бояться ту ТСК, бо там пахне дуже жареним і замяти вже не вийде все рівно хтось да сяде, чи кріт, чи члени комісії, якщо замнуть справу,, і сяде на довгі терміни.
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14.09.2020 06:43 Відповісти
І багато вже сидить?ПОПандопало ще за документ по ПМР(2005) не сів,а за "Мінські"-коли?А чому?Бо мафія-безсмертна.
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14.09.2020 07:03 Відповісти
Все ще буде, і сядуть чітко і надовго. Починаючи з трибуналу, який розбереться чому не виконано було Закон про Оборону, Конституцію в 2014 році, чому війну назвали АТО, і все пішло через сідниці, чому здали свої території добровільно ворогу вже ці олігофрени, чому кріт вільно працює в ОПУ на ФСБ, а СБУ допомогає кроту. Тобто, для майбутніх розслідувань матералів достатньо.
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14.09.2020 07:08 Відповісти
Ваші слова-та Богові в вуха,а не "чорту" з придністровських Бендер.
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14.09.2020 07:16 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Я вот всё хочу спросить, где деньги, которые украл «мародер» Порошенко? Если раньше он деньги воровал, то теперь их в бюджете должно быть много - на зарплаты, пенсии, армию, снижение коммунальных. Коррупционеров всех пересажали, ведь Порох их больше не крышует? Просто интересно.
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13.09.2020 21:00 Відповісти
Схоже, що Порох крав У бюджет...
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13.09.2020 22:08 Відповісти
И хде деньги,Зин-рошенку хочу.
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14.09.2020 06:15 Відповісти
Прийдется лягушонку выходить на самого себя. Импичмент его как будто нет и вот он уже есть або огородами до вити.
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13.09.2020 22:19 Відповісти
Петиція родичів загиблих воїнів із вимогою створити ТСК щодо розслідування справи "вагнерівців" набрала необхідну кількість голосів на сайті Ради - Цензор.НЕТ 1248
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14.09.2020 00:54 Відповісти
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