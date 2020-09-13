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Новини Коронавірус і карантин
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Клінічні випробування українського препарату для лікування хворих на COVID-19 тривають, - Степанов

Клінічні випробування українського препарату для лікування хворих на COVID-19 тривають, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна для лікування коронавірусу орієнтується на виробництво лікарського засобу "Біовен".

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Степанова, МОЗ стежить за різними пропозицями науковців та відповідними дослідженнями у світі, однак орієнтується на інші способи боротьби з коронавірусом.

"Ми зараз зосереджені не просто на просто переливанні плазми крові від перехворілих, бо вона (ця процедура. - Ред.) не дала гарні результати і не надана до протоколів лікування у інших країнах", - сказав очільник МОЗ.

За його словами, Україна орієнтується на виробництво іншого лікарського засобу.

"Україна зосереджена на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з цієї крові - це лікарський засіб, який може використовуватися (при лікуванні COVID-19. - Ред.). Його випробування ще тривають. Але та попередня інформація, яка існує, (свідчить. - Ред.), що саме гіперімунний імуноглобулін може мати хороші результати у процесі лікування. А в Україні тривають клінічні випробування препарату "Біовен". Це саме імуноглобулін для лікування хворих на COVID-19. Клінічні випробування не закінчилися, але ми розраховуємо на гарні результати цих випробувань", - резюмував він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування українського лікарського засобу "Біовен", призначеного для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

У травні повідомлялося, що клінічні випробування лікарського засобу для боротьби з коронавірусом "Біовен"  відбуваються виключно за згодою пацієнта.

карантин (18172) лікування (607) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Да это не вакцина, это хрень иммуноглобулиновая, нафиг никому не нужная за бешеные бабки... почитай про этот биовен.
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13.09.2020 20:46
+2
Постучу по дереву.
Единственный раз переболел гриппом, причем в суровой форме, после принудительной вакцинации под угрозой увольнения.
Туфта эта их вакцинация.
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13.09.2020 20:33
+2
Перевожу на нормальный язык - Деньги с бюджета на яко бы вакцину мы пиляем успешно и нужно еще поднять волну в сми для дополнительного финансирования этого распила... все ясно
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13.09.2020 20:43
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даю мильйон
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13.09.2020 20:03 Відповісти
Надо просто правильно провести исследование и тогда "Вовин лимон" можно даже с зеленкой получить.
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13.09.2020 20:51 Відповісти
Степанов, а на себе слабо?
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13.09.2020 20:04 Відповісти
А брифинги кто будет проводить, он и так на острие атаки.
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13.09.2020 20:07 Відповісти
Где клеили бирки на кацапские?
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13.09.2020 20:10 Відповісти
фуфломицин наверняка
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13.09.2020 20:15 Відповісти
Цену этого фуфломицина посмотри.
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13.09.2020 20:30 Відповісти
где?
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13.09.2020 21:01 Відповісти
На аптечных сайтах Биовен.
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13.09.2020 21:50 Відповісти
типичная непроверенная дрянь для развода лохов
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13.09.2020 22:00 Відповісти
В иммунку лезть - гиблое дело. А еще за такие бабки.
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13.09.2020 22:48 Відповісти
Моя вторая жена, набрав сыну в аптеке на энную сумму была сильно удивлена, когда я ей показал в тырнете, что лекарств от вирусов НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вирус можно убить, но только с человеком.
Судя по количеству носителей масок в родной Херсонской и Запорожской области в пропорции - ноль на всех, просто рассчитываем на естественный отбор. Я от гриппа не прививаюсь пять лет, когда последний раз им болел. Работники, с которыми я общался имели после прививок все последствия и признаки гриппа, притом это тянулось неделями и без температуры и, соответственно - без больничного. Я неделю с плюс сорок и через неделю в строю. Черти разрабатывают вакцину от того, что они не знают даже, что такое вирус.
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13.09.2020 20:27 Відповісти
Постучу по дереву.
Единственный раз переболел гриппом, причем в суровой форме, после принудительной вакцинации под угрозой увольнения.
Туфта эта их вакцинация.
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13.09.2020 20:33 Відповісти
Здесь речь об иммуноглобулине.
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13.09.2020 20:40 Відповісти
Не известно, помогут ли вакцинируемому антитела донора, но сам вирус он получит гарантированно.
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13.09.2020 20:49 Відповісти
Пля, при чем тут вакцинируемый? Это типа интерферона, инструкцию почитай.
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13.09.2020 21:49 Відповісти
так,є люди з підвищеним імунітетом...

1) їм просто повезло.
1)Ковід все-таки не грип...Вірус новий,тому ніякої гарантії.
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14.09.2020 00:00 Відповісти
Перевожу на нормальный язык - Деньги с бюджета на яко бы вакцину мы пиляем успешно и нужно еще поднять волну в сми для дополнительного финансирования этого распила... все ясно
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13.09.2020 20:43 Відповісти
Да это не вакцина, это хрень иммуноглобулиновая, нафиг никому не нужная за бешеные бабки... почитай про этот биовен.
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13.09.2020 20:46 Відповісти
дійсно... мумійо і пірамідки Гордона не менш "ефективні"
або ще є
Клінічні випробування українського препарату для лікування хворих на COVID-19 тривають, - Степанов - Цензор.НЕТ 41
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13.09.2020 23:57 Відповісти
Эти иммуноглобулины не помогают не фига, их еще в начале карантина при панике пытались применять
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13.09.2020 22:07 Відповісти
Его не просто пытались, его парили активно, хотя в протоколе его нет. По 18 тыс. грн в день выходило, мужчине одному собирали в фейсе.
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13.09.2020 23:03 Відповісти
Ацетилка и парацетамол - найефективніші мабуть ліки . Так принаймні мої знайомі лікувались від грипу , що скосив всю їхню родину в лютому 2020 року .
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13.09.2020 20:45 Відповісти
Прочтя о побочных эффектах парацетамола- решила никогда его не употреблять, с аспирином согласна.
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14.09.2020 04:18 Відповісти
Це ж сумарний IgG. Що тут особливого? Його використовують десятки років в усьому світі. Хоча для лохів підійде.
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13.09.2020 21:18 Відповісти
Не плацебо случайно этот препарат называется? Причем это в лучшем случае, а то и хрень какую-то подсунут, иностранные хозяева похоже крепко взялись за уменьшение численности украинцев.
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13.09.2020 21:40 Відповісти
Степанов и Ляшко вакцина ваша в первую очередь, а там подождем немного после результатов вакцинирования.
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13.09.2020 21:42 Відповісти
"Україна зосереджена(ті,хто отримав фінансування)
на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з цієї крові(що скоріше всього "сліпа вуличка" ,вибрана суто із-за своєї дешивизни) -
це лікарський засіб, який може використовуватися ( може,але скоріше ні).
Його випробування ще тривають -(допоки йде фінансування)
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13.09.2020 23:54 Відповісти
Прочтя о побочных эффектах парацетамола- решила никогда его не употреблять, с аспирином согласна.
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14.09.2020 04:20 Відповісти
Прочтя о побочных эффектах парацетамола- решила никогда его не употреблять, с аспирином согласна.
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14.09.2020 04:22 Відповісти
 
 