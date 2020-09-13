Клінічні випробування українського препарату для лікування хворих на COVID-19 тривають, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна для лікування коронавірусу орієнтується на виробництво лікарського засобу "Біовен".

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Степанова, МОЗ стежить за різними пропозицями науковців та відповідними дослідженнями у світі, однак орієнтується на інші способи боротьби з коронавірусом.

"Ми зараз зосереджені не просто на просто переливанні плазми крові від перехворілих, бо вона (ця процедура. - Ред.) не дала гарні результати і не надана до протоколів лікування у інших країнах", - сказав очільник МОЗ.

За його словами, Україна орієнтується на виробництво іншого лікарського засобу.

"Україна зосереджена на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з цієї крові - це лікарський засіб, який може використовуватися (при лікуванні COVID-19. - Ред.). Його випробування ще тривають. Але та попередня інформація, яка існує, (свідчить. - Ред.), що саме гіперімунний імуноглобулін може мати хороші результати у процесі лікування. А в Україні тривають клінічні випробування препарату "Біовен". Це саме імуноглобулін для лікування хворих на COVID-19. Клінічні випробування не закінчилися, але ми розраховуємо на гарні результати цих випробувань", - резюмував він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування українського лікарського засобу "Біовен", призначеного для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

У травні повідомлялося, що клінічні випробування лікарського засобу для боротьби з коронавірусом "Біовен" відбуваються виключно за згодою пацієнта.