Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак
Вже наступного тижня буде обговорюватися питання обміну полоненими. При цьому, по обидва боки зараз є "близько сотні людей".
Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.
Єрмак сказав, що на непідконтрольну територію Донбасу відправиться місія "Червоного хреста". На уточнення журналіста про те, чи є це першим етапом до обміну полоненими, Єрмак відповів ствердно.
"Безумовно, ми постійно працюємо, тому що у нас є чітке завдання від президента, і повернення полонених – наш пріоритет. Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться в найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими. На сьогодні в списках з кожного боку приблизно по 100 людей", – заявив Єрмак.
Глава Офісу президента також заявив, що переговори в "нормандському" форматі, проведені в Берліні 11 вересня радниками глав держав "Нормандське четвірки" (Україна – Німеччина – Франція – Росія), показали, що Київ має беззастережну підтримку своїх західних партнерів.
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Вместо Рады : кабмина ПРАВИТ АГЕНТ ФСБ ЕРМАК
Интервью с внучкой Фокина
«Певица и модель Маша Фокина утверждает, что ее дед, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом она сказала в интервью "1+1", которое вышло 12 сентября.
"Я сама, лично, познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", - сообщила Фокина, добавив, что на тот момент глава ОПУ как раз нуждался в кадрах для ТКГ.
По ее словам, она больше 15 лет дружит с Ермаком, они часто видятся, а их отношения - "теплые".
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну", - заявила певица.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ya-poznakomila-dedushku-s-ermakom-vnuchka-fokina-rasskazala-kak-on-popal-v-tkg-1518213.html»
Природа дала "мандєлькам" фігуру... Успіхи косметичної індустрії - лице... Ну а щодо голосу - так щось я не чув, щоб вона десь гриміла на сцені... Колись у журналі "Перець", прямо на обкладинці карикатуру розмістив - співак, перед виступом, їсть морозиво. Працівник сцени вказує на нього колезі і каже: "Колись співаки пили перед виступом сирі яйця, щоб у них був сильніший голос... Тепер вони їдять морозиво, щоб хрипіть у мікрофон...". Якщо раніше у пісні головними були голос співака і слова пісні, то зараз "примат" - музика... Буває, прослухаєш пісню, і не те що не запам"ятаєш слів, але й не розумієш, про що співак співав... У голові звучить лише мелодія...
А тут "манделька" вирішила скористаться мозком, щоб притягти до себе додаткову увагу аудиторії... А він у неї - як у Еллочки-людоїдки, з "12 стільців"... "Спалила" Єрмака, "в увесь зріст"...
Щодо "розуму" співаків - "живий" анекдот :
Ток-шоу Притули. В студії - гості, в тому числі і «Марув», якій дали слово:
- Ну нельзя же судить о России по одному президенту… В России ведь, четыре миллиона людей… Или четыре миллиарда…
Притула: Ну, чотири мільярди - це мрія їх президента… А чотири мільйони - це мрія всіх українців…
обменобман.
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Так на практике выглядит НЛП. Зеркалит чувак, ни на минуту не отвлекается.
І соєві ідіоти це зараз тут доведуть.
Дуже цікаво.
https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss
Мы можем говорить о незаконном захвате власти и смещении с должности Зеленского
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1484069988451351&id=100005450920119
Хоть вылизывать их круглосуточно и индивидуально.
Україна наповнена свиньми, які всю історію голосують за того, хто пообіцяє халявне їдло 😊
Ні свині, ні барани, ні осли не повинні мати право голосу.
Розмовляв з Харківом, все місто завішано ОПЗЖ й Гепою! Наріду ***** хто буде, аби робота була, як кажуть.
Нарід і досі не бачить зв'язку між першим і другим.
Схоже харків'яни вирішили ще раз на тіж граблі скакнути... Сумно. І ще бояться Майдана-3...Похмуре обличчя ((