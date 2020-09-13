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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак

Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою

Вже наступного тижня буде обговорюватися питання обміну полоненими. При цьому, по обидва боки зараз є "близько сотні людей".

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак сказав, що на непідконтрольну територію Донбасу відправиться місія "Червоного хреста". На уточнення журналіста про те, чи є це першим етапом до обміну полоненими, Єрмак відповів ствердно.

"Безумовно, ми постійно працюємо, тому що у нас є чітке завдання від президента, і повернення полонених – наш пріоритет. Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться в найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими. На сьогодні в списках з кожного боку приблизно по 100 людей", – заявив Єрмак.

Глава Офісу президента також заявив, що переговори в "нормандському" форматі, проведені в Берліні 11 вересня радниками глав держав "Нормандське четвірки" (Україна – Німеччина – Франція – Росія), показали, що Київ має беззастережну підтримку своїх західних партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В'язні Кремля звернулися до ВР з відкритим листом: вимагають посилити тиск на РФ, прискорити звільнення і законодавчого захисту

Донбас (22356) полонені (2264) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+49
В УКРАИНЕ произошёл ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ
Вместо Рады : кабмина ПРАВИТ АГЕНТ ФСБ ЕРМАК
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13.09.2020 21:37
+35
Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак - Цензор.НЕТ 1070
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13.09.2020 21:39
+19
новые таксисты артисты проститутки вояджеры комерсанты контрабандисты предатели и прочая шелупонь...
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13.09.2020 21:37
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В УКРАИНЕ произошёл ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ
Вместо Рады : кабмина ПРАВИТ АГЕНТ ФСБ ЕРМАК
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13.09.2020 21:37 Відповісти
Пример очередного самоуправства Ермака
Интервью с внучкой Фокина
«Певица и модель Маша Фокина утверждает, что ее дед, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом она сказала в интервью "1+1", которое вышло 12 сентября.
"Я сама, лично, познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", - сообщила Фокина, добавив, что на тот момент глава ОПУ как раз нуждался в кадрах для ТКГ.
По ее словам, она больше 15 лет дружит с Ермаком, они часто видятся, а их отношения - "теплые".
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну", - заявила певица.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ya-poznakomila-dedushku-s-ermakom-vnuchka-fokina-rasskazala-kak-on-popal-v-tkg-1518213.html»
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13.09.2020 21:39 Відповісти
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13.09.2020 21:47 Відповісти
100 таксистів-сепаратистів нам на обмін не потрібно! Ці дебільні обміни потрібно припиняти, вони не відповідають Конституції України!
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13.09.2020 22:12 Відповісти
Один раз можно принять, в обмен на ермака, зельца, рыгов и просто дамбаской сволочи типа сивохо или фокина с его внучкой...
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13.09.2020 22:40 Відповісти
А мне нравится ,молодец девка, еще раз мокнула теперешнее сбу мордой в рашистский навоз...
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13.09.2020 23:10 Відповісти
Ну, що Ви хочете від "мандєлі"? Природою так задумано, що у організму найбільш розвиваться ті органи, на які припадає найбільше навантаження... Не буду вказувать на тварин - візьмем людину: у велосипедистів, футболістів, бігунів найкраще розвиваються ноги... У плавців - руки... У фехтувальників - реакція... У шахістів природа розвивала мозок...
Природа дала "мандєлькам" фігуру... Успіхи косметичної індустрії - лице... Ну а щодо голосу - так щось я не чув, щоб вона десь гриміла на сцені... Колись у журналі "Перець", прямо на обкладинці карикатуру розмістив - співак, перед виступом, їсть морозиво. Працівник сцени вказує на нього колезі і каже: "Колись співаки пили перед виступом сирі яйця, щоб у них був сильніший голос... Тепер вони їдять морозиво, щоб хрипіть у мікрофон...". Якщо раніше у пісні головними були голос співака і слова пісні, то зараз "примат" - музика... Буває, прослухаєш пісню, і не те що не запам"ятаєш слів, але й не розумієш, про що співак співав... У голові звучить лише мелодія...
А тут "манделька" вирішила скористаться мозком, щоб притягти до себе додаткову увагу аудиторії... А він у неї - як у Еллочки-людоїдки, з "12 стільців"... "Спалила" Єрмака, "в увесь зріст"...
Щодо "розуму" співаків - "живий" анекдот :
Ток-шоу Притули. В студії - гості, в тому числі і «Марув», якій дали слово:
- Ну нельзя же судить о России по одному президенту… В России ведь, четыре миллиона людей… Или четыре миллиарда…
Притула: Ну, чотири мільярди - це мрія їх президента… А чотири мільйони - це мрія всіх українців…
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14.09.2020 04:22 Відповісти
Пусть политико организовывают майдан, мы выйдем. Это оккупация не пройдёт, Ермака ждёт судьба Гиви, Мотороллы и других хероев рузке мира...
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13.09.2020 21:51 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%be%d0%bf-%d0%ba%d1%80.html Срочно! Подал в отставку замглавы ОП. Крысы побежали с Зе-Титаника?
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13.09.2020 22:04 Відповісти
новые таксисты артисты проститутки вояджеры комерсанты контрабандисты предатели и прочая шелупонь...
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13.09.2020 21:37 Відповісти
Головне, що терористів Зєля амністує перед обміном. Отже, Гаага їм не грозить. Про українське правосуддя я вже мовчу.
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13.09.2020 21:55 Відповісти
А больше у них ничего не получается...
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13.09.2020 22:24 Відповісти
Резидент ФСБ в Україні "козирь" зі своїм ЗЕ-слугою вже обмінний фонд набасував???
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13.09.2020 21:38 Відповісти
Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак - Цензор.НЕТ 1070
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13.09.2020 21:39 Відповісти
Яка склална комбінація. Повбивати цих уродів.
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13.09.2020 23:04 Відповісти
Следующий обмен обман.
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13.09.2020 21:41 Відповісти
Коли з'їв кавуна, але забув, що в море не полізешСледующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак - Цензор.НЕТ 1882
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13.09.2020 21:41 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Так на практике выглядит НЛП. Зеркалит чувак, ни на минуту не отвлекается.


Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 9198
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13.09.2020 21:59 Відповісти
Закрытая поза, негодяи вже щось сбрехали
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13.09.2020 23:14 Відповісти
Чи хтось по яйцям врізав?
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14.09.2020 07:16 Відповісти
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8150
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13.09.2020 21:48 Відповісти
Павло ШОвте , за публікацію цих питань відповідає той хто задає .
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13.09.2020 22:12 Відповісти
Опстчім, чергова зрадозрадна зрада!
І соєві ідіоти це зараз тут доведуть.
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13.09.2020 21:45 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/e/9/3/6/e9363540c79a56051f056f854cc87e13/original.jpgУже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными. .....Ну да потом Кремль ещё раз пойдёт в атаку и ещё пленит для очередного обмена.Какой то дурдом устроили с пленными. Контрактная украинская армия постепенно превращается в прежнюю советскую армию https://images.cnscdn.com/images/e/9/3/6/e9363540c79a56051f056f854cc87e13/original.jpghttps://censor.net/
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13.09.2020 21:45 Відповісти
А может и не пройти. За каждого обменяного кацапстан будет предьявлять условия, направленные на утрату суверенитета Украины и оттбеливания звания "оккупант", снятия санкций и далее по списку.
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13.09.2020 21:47 Відповісти
PR - тобто рекламна стаття?
Дуже цікаво.
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13.09.2020 21:47 Відповісти
Дерьмак переплюнул и авакова и зелю. Кто это чудовище?
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13.09.2020 21:48 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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13.09.2020 21:49 Відповісти
При Порохе меняли в разы больше без сдачи национальных интересов и таксистов там не припомню.
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13.09.2020 21:50 Відповісти
Там был один косяк - ***** потребовало включить Мертвечука в ТКГ, и пришлось это сделать. Формально он представлял там Украину, в реальности же - РФ. Но *****кум был включён только в гуманитарную подгруппу, с обещанием не вякать заявления на политические темы, пока он находится в подгруппе. Зато тысячи украинских воинов вернулись домой.
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13.09.2020 22:07 Відповісти
Ну так это даёт возможность зебилам орать, что Порох "возродил" Мертветчука! До этого он типа был никем...
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13.09.2020 22:14 Відповісти
Это один из главных пунктов в их методичке. А у Мертвечука неприкосновенность гарантированная ******, и деньги, гарантированные бюджетом РФ.
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13.09.2020 22:27 Відповісти
Конечно в разы. Одну гадю,на двух росиянских террористов. Очень удачный обмен.)
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13.09.2020 22:51 Відповісти
Куда круче было беркутню с Цемахом на таксистов и реальных серверов ..
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13.09.2020 23:42 Відповісти
Пусть политики организовывают майдан, мы выйдем. Это форма оккупации не пройдёт, Ермака ждёт судьба Гиви, Мотороллы и других хероев рузке мира...
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13.09.2020 21:57 Відповісти
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Мы можем говорить о незаконном захвате власти и смещении с должности Зеленского


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1484069988451351&id=100005450920119
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13.09.2020 21:58 Відповісти
"Может пройти", а может и не пройти, особенно если Рада не решиться трогать закон о местных выборах.
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13.09.2020 22:00 Відповісти
ПРЕДАТЕЛЬ В ДЕЙСТВИИ.
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13.09.2020 22:00 Відповісти
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 915
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13.09.2020 22:02 Відповісти
- Не говори никому. Не надо…
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13.09.2020 22:08 Відповісти
Перед выборами они будут обещать ЛОХторату все, что УГОДНО!
Хоть вылизывать их круглосуточно и индивидуально.
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13.09.2020 22:10 Відповісти
Те, що цю інформацію озвучив першим саме Єрмак а не наш зелений гарант багато про що говорить.
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13.09.2020 22:19 Відповісти
Говорить про те, що він говорив Волкеру про "убієнного" брата.
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14.09.2020 07:19 Відповісти
Конечно, комуняка лука преступник, создал масштабную воровскую мафию под прикрытием государства, но этот уголовник пытается сохранить независимость, а не лечь под кремлевского мафиози, а наш, през наоборот, стремится отдать страну кремлевскому мафиози, вопрос, кто из них патриот, а кто предатель?
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13.09.2020 22:20 Відповісти
Круче только : 1000 на 1000
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13.09.2020 22:22 Відповісти
или 2000
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13.09.2020 22:24 Відповісти
Усех на усех. Отправить им туда всю вату, боюсь только население в Украине кончится...
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13.09.2020 22:27 Відповісти
эт ты зря, много нас здесь ещё будет. Да и приедут, не сомневаюсь
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13.09.2020 22:33 Відповісти
єрмак віддає фуйлу всіх злочинців, зливає всі докази проти рашкі, а нам натомість замість військових якихось таксистів підсовують.
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13.09.2020 22:24 Відповісти
Таков план, кремлевский...
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13.09.2020 22:27 Відповісти
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 2800
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13.09.2020 22:31 Відповісти
Американський письменник Орсон Кард писав: "Якби свині могли голосувати, вони завжди обирали б людину з відром їжі, незалежно від того, скільки свиней вона вже зарізала в загоні по сусідству".
Україна наповнена свиньми, які всю історію голосують за того, хто пообіцяє халявне їдло 😊
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13.09.2020 22:32 Відповісти
То про це й говоримо вже скільки часу: худобу треба тримати в хліві.
Ні свині, ні барани, ні осли не повинні мати право голосу.
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13.09.2020 23:02 Відповісти
*МУДРИЙ нарит*, фуле ,они реально ватные длббы вокруг -на работе , соседи и тд.
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13.09.2020 23:21 Відповісти
...тим часом...сhttps://bykvu.com/ua/bukvy/situacija-na-donbasi-bojoviki-vidkrili-vogon-pid-piskami/ итуація на Донбасі: бойовики відкрили вогонь під Пісками На Донбасі сьогодні, 13 вересня, проросійські бойовики порушили перемир'я і здійснили неприцільний постріл у бік ЗСУ поблизу с. Піски...
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13.09.2020 22:37 Відповісти
РАБссии верил только Адольф Гитлер...согласно Договору Молотов-Риббентроп.
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13.09.2020 22:37 Відповісти
Ермак войдет в сотню от нас ? Якшо ні, то "будем дякувати" йому трохи іншим способом.
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13.09.2020 22:58 Відповісти
дЕрмак, одним словом
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13.09.2020 23:26 Відповісти
Доброї ночі, хунтяни!
Розмовляв з Харківом, все місто завішано ОПЗЖ й Гепою! Наріду ***** хто буде, аби робота була, як кажуть.
Нарід і досі не бачить зв'язку між першим і другим.
Схоже харків'яни вирішили ще раз на тіж граблі скакнути... Сумно. І ще бояться Майдана-3...Похмуре обличчя ((
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13.09.2020 23:28 Відповісти
открытые списки.
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13.09.2020 23:28 Відповісти
что опять кремль хочет своих фсбешников повязаных в Украине обменять на лугандоновских таксистов проституток наркоманов ларёчников и прочих свидетелей йоговых? ермак не зря так старается. а скажи ка ермак сколько из этих лугандоновских заручников солдат и офицеров ВСУ находящихся в плену у сепаров с 14-15 гг.? зельц всегда говорит что никогда не вмешмваетьчя в судебную систему, ведь врёт же. вспомните как он осужденных на довечное харьковских диверсантов-подрывников обменял на всякую сволочь лугандоновскую. ведь не было не помилования ни освобождения ничего не было был только приказ по телефону. ну как так можно? это что мы твои рабы????
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13.09.2020 23:31 Відповісти
снова кацапчуков поменяете на днровских уголовников? менялы ..
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13.09.2020 23:43 Відповісти
Ворог сидить в нашій хаті і сміється з нас.
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13.09.2020 23:55 Відповісти
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 231
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14.09.2020 00:02 Відповісти
Наручники вже пізно ...
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14.09.2020 05:20 Відповісти
Щоб уже з гарантією - "галстук".
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14.09.2020 07:21 Відповісти
Під цим соусом будуть протискати через ВР повну здачу України, у вигляді змін до виборчого законодавства...
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14.09.2020 01:11 Відповісти
Скандал з розвідником ФСБ в ОПУ вирішили зам'яти обміном ?
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14.09.2020 07:10 Відповісти
Дерьмак должен сидеть ! Думаю, что следующая власть начнет с этих двух зеленых кадров!
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14.09.2020 08:28 Відповісти
Блин, где он нашел 100 волонтеров в украинских СИЗО в обмен на таксистов-сутенеров? Или будут военнослужащих ЗСУ с гауптвахты брать на обмен?
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14.09.2020 10:08 Відповісти
опять будут менять таксистов на головорезов)))
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14.09.2020 13:15 Відповісти
 
 