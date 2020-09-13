УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6299 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
79 890 685

Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ. ВIДЕО

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак дружить з Марією Фокіною - онукою першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна..

Про це дівчина заявила в програмі "Світське життя" на каналі "1 + 1", передає Цензор.НЕТ.

"Я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. Він не знав, що Андрій Єрмак - це мій хороший друг дитинства. І Андрюші якраз теж була потрібна допомога - допомогти в ситуації", - заявила Фокіна.

Вона "дружить" з Єрмаком з 18 років, бачаться "досить часто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура

"У дідуся завжди були амбіції. Він - сірий кардинал. Він завжди за камерою, він не любить інтерв'ю, не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрійком - як вони можуть закінчити цю війну", - зазначила Фокіна.

Вона також прокоментувала негативну реакцію українського суспільства на заяви Фокіна про Донбас: "Мені здається, дідусеві, як сказати м'якше, без різниці, що там про нього говорять. Він знає, що він робить. Він чітко, розумно підходить до своїх питань. Ось і все".

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю прокремлівському виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

Заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Однак той відмовився, бо зайнятий.

Фокін Вітольд (98) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+138
Та да. По сути, военно-политическая доктрина страны обсуждается на уровне бытовой болтовни между какой-то курицей и непонятным субъектом с нигде не прописанными для этого полномочиями. Зачем нам такие органы управления, как СНБО, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Генштаб. Тут дедушку нужно пристроить, он, пля, серый кардинал. Это суть управления от зеленых мразей. Договорняки на уровне кухонно-банных посиделок. Тьху.
показати весь коментар
13.09.2020 22:10
+133
"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - заявила Фокина. Источник: https://censor.net/ru/v3219019»

****, це не сон?
Брати, це Україна 13.09.2020 ?
показати весь коментар
13.09.2020 22:05
+116
ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ за Усунення В.Фокіна з посади представника України в ТКГ по Донбасу. набрала вже 18663 голосb, запрошую всіх приєднуватися!
показати весь коментар
13.09.2020 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 7 з 7
Вася Шевченко f77d76ba, здравствуй, ты не знаешь почему твои лайки и коменты падают мне в личку?
показати весь коментар
14.09.2020 10:46 Відповісти
вау! Вы воруете мои комменты??? ))))
(не знаю... хотя предполагаю, что это Вам в наказание, за то что Вы "подписались на меня"... и теперь "читаете" всю мою нетленку)))... извините)
показати весь коментар
14.09.2020 10:49 Відповісти
Так я вроде не на кого не прдписан, можно меня отписать?
показати весь коментар
14.09.2020 10:58 Відповісти
Вообщем, я отписался, не в обиду.
показати весь коментар
14.09.2020 11:00 Відповісти
хозяин - барин!
показати весь коментар
14.09.2020 11:15 Відповісти
"Хуже не будет!"
показати весь коментар
14.09.2020 10:00 Відповісти
Зеленський поновив Волкову,яка відпустила командира роти,що вбила 39 людей на Майдані.
https://youtu.be/LO_anzT6SRg
показати весь коментар
14.09.2020 10:09 Відповісти
https://youtu.be/LO_anzT6SRg Зеленський поновив Волкову,яка відпустила командира роти,що вбила 39 людей на Майдані
показати весь коментар
14.09.2020 10:10 Відповісти
Дедушке Факину лучше будет от греха подальшь вернуться к воспитанию внуков ...
показати весь коментар
14.09.2020 10:16 Відповісти
Одну уже воспитал- Машу. Которая подвинула Зе и "сама лично с Андрюшей" проводит международную политику Украины.
показати весь коментар
14.09.2020 20:19 Відповісти
****. Внучка предателя.
показати весь коментар
14.09.2020 10:16 Відповісти
Маша фокина, внучка витольда фокина, сказала , что ермак это её друг детства. Какого детства, если ему 48 лет, а ей 34, разница 14 лет?
показати весь коментар
14.09.2020 10:20 Відповісти
Может Ермак любит с маленькими девочками?
показати весь коментар
14.09.2020 11:12 Відповісти
мабуть зростала у нього на колінах.
показати весь коментар
14.09.2020 11:12 Відповісти
Плохая выходит история.
Она росла на коленях у Андрея Ермака, а Ермак с дедушкой познакомились только недавно.
показати весь коментар
14.09.2020 21:02 Відповісти
что не день, то пипец. соска, скажи мне кто твой дедушка и я скажу кто ты . и далее ,скажи кто твой друг и я скажу кто ты .
показати весь коментар
14.09.2020 10:31 Відповісти
При рождении стояла долго в родовых путях и начался отёк мозга. Не баба - головастик какой-то.
показати весь коментар
14.09.2020 10:32 Відповісти
а чего фото убрали? Нормальное же фото было, рабочий рот и губы. Вава бы "сказал баба да, баба да"
показати весь коментар
14.09.2020 10:36 Відповісти
послала деда шоб онучці прибарахлывся. срывает день )
показати весь коментар
14.09.2020 10:41 Відповісти
Обкомовские коммунисты и комсомольцы перекрасились и стали политиками, крепкими хозяйственниками и т.д. В Конча-Заспе построили европейский социализм для себя и внуков. А для плебса - кино и анекдоты все 29 лет независимости. Где Польша, а где Украина- вот результат их деятельности.
показати весь коментар
14.09.2020 10:46 Відповісти
Не европейский а еврейский социализм.
показати весь коментар
14.09.2020 11:07 Відповісти
А куда все зебилы подевались???!!!

Хотелось бы почитать их "мудрые" объяснения.
показати весь коментар
14.09.2020 10:48 Відповісти
ани палитекой не интересуются больше
показати весь коментар
14.09.2020 11:01 Відповісти
Ще одне ***** на арену випустили.
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал."Источник:https://censor.net/ru/n3219019
Ой, тримайте мене семеро, а то лусну від сміху.
показати весь коментар
14.09.2020 10:51 Відповісти
Ау, зеленые, можно притормозить с зашкварами, мы не успеваем записывать!
показати весь коментар
14.09.2020 11:04 Відповісти
Дурная наследственность сказалась на этой потаскушке.
показати весь коментар
14.09.2020 11:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zM74-xlTVGM
показати весь коментар
14.09.2020 11:11 Відповісти
Дедушка отправил любимую внученьку в США, а украинцам вонючий русский МирЪ продает... Зебилы, ну вы поняли...
показати весь коментар
14.09.2020 11:25 Відповісти
высшая каста ****.....
показати весь коментар
14.09.2020 11:32 Відповісти
Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 4866Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 6024
показати весь коментар
14.09.2020 11:32 Відповісти
ВЖЕ, ВЖЕ ПОРА!
показати весь коментар
14.09.2020 11:34 Відповісти
... що Ви , шановні розказуєте тут!? Що ..не знаєте, що вона позашлюбна донька Порошенко? І Петро через неї керує ТКГ...та взагалі через її зв*язки з **другом дитинства** Єрмаком **реально** керує потайки державою і здає всі позиціі України. Володимир Олександрович бьється, як риба, за державу, а триклятий Порох все гадить і гадить. Що робити, що робити,,,,???)))))
показати весь коментар
14.09.2020 11:37 Відповісти
Навигатор.
В оперативных разработках "конторы" (при совке), эта порнография называлась "создание серого оперативного хаоса". Работает недолго, но достаточно эффектно. + Используется "отвлечение на негодный об"ект".
- нет срабатывания на на угрозу независимости со стороны "конторы" (подследственность статей и компетенция СБУ;
-нет срабатывания контрразведывательных подразделений на явные признаки "ШП" (шпионаж), "госизмена в форме шпионажа". Причем внаглую, в обход и явное нарушение Законодательства Украины и внутриведомственных приказов.
- нет работы прокуратуры, СУ СБУ.
Там очень много преступлений подпадающих под УКУ.
показати весь коментар
14.09.2020 14:16 Відповісти
..ну я думаю...что у нас...с наличием 73 процентов*думающих* создавать серый оперативный хаос проще простого. Следовательно после результативных действий 73 процентов на остальные пункты, Вами изложенные, просто обращать внимания нет смысла.
показати весь коментар
14.09.2020 15:24 Відповісти
Так, Порох аж здригнувся, як взнав, шо спливла його позашлюбна родичка манька факіна! Він ще брата , якого він вбив та з"їв не перетравив! А тут щесь якесь страшидло з дуркі! .
показати весь коментар
14.09.2020 15:57 Відповісти
.. то її викрили!!! Порох знав...та ховав її!!! А *патріоти* все взнали і вивели Пороха на чисту воду)))). Тепер буде розслідування, пресконференція з присутніст*ю преЗЕрватива..перепрошую (преЗЕдента) і всі антидержавні дії Пороха вже доведуть 100-відсотково.))))
показати весь коментар
14.09.2020 16:42 Відповісти
Прочитав, а тепер думаю навіщо нам подавалась ця інформація. З якого бугра зірвалась ця подуруга дитинства, яка знала того друга з 18 РОКІВ. *******. Пісумок один, вони рахують нас дебілами. Старий пердун у них рятівник нації. Подруга дитинства не спить ночами, все про припинення війни на Донбасі думає. Друг дитинства.... Що далі? Поясніть що це було?
показати весь коментар
14.09.2020 11:54 Відповісти
Так, це дуже дивно, особливо коли друг дитинства старший на 14 років... Скоріше за все це навмисне відволікання уваги суспільства від тих кто реально пов"язаний із призначенням цього старого пердуна на посаду, онука лише приймає удар на себе, бо з неї "як з гусака вода", люди поговорять, по осуджують, і на тому розійдуться, а реальні контакти і з"вязки приховаються. Але думається мені, що за такої топорної роботи, навряд це вдасться...
показати весь коментар
14.09.2020 15:03 Відповісти
Она "дружит" с Ермаком с 18 лет,-детство!!!!!
Люди в этом возрасте работают....
Вот они герои нашего дня!!решающие между затяжкой кальяна судьбу Украины
показати весь коментар
14.09.2020 11:55 Відповісти
Вдумайтесь: ватная Маша, которая проживает в Сан-Франциско, не знает Украинского языка, о том, что происходит у нас в Украине знает только по ящику/Интернету, но уверена, что знает как "закончить эту войну", звонит своему другу-ватнику Андрюше и в итоге в ТКГ появляется старый ватник Витольд (Фокин).
Этот случай примечателен тем, что показывает как при торчке Зеленском происходит назначение на те или иные важные государственные (и не только) должности.
Это тихий ужас...
показати весь коментар
14.09.2020 12:00 Відповісти
"…Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку…"
Вот и вся политика Зе, и никакого кумовства не надо!
показати весь коментар
14.09.2020 12:02 Відповісти
Внучка губами за хоботок ерМака !
показати весь коментар
14.09.2020 13:33 Відповісти
Система управления в Украине: дедка за бабку, внучка за дедку, жучка за внучку...
показати весь коментар
14.09.2020 12:23 Відповісти
Все це антидержавне лайно має одну ознаку: яблоко від яблоні падає поряд. Не будемо давати прізвиська типу "куриця" та "єрмака друг", а це вже ознака серйозна,бо де Єрмак Андрій- там антидержавна зрада вже стоїть у повний зріст без фігового листа,як на долоні. Мене інтересує інше: що ми будемо робити з усією цією антидержавною сволотою згодом ?
показати весь коментар
14.09.2020 12:38 Відповісти
Все це антидержавне лайно має одну ознаку: яблоко від яблоні падає поряд. Не будемо давати прізвиська типу "куриця" та "єрмака друг", а це вже ознака серйозна,бо де Єрмак Андрій- там антидержавна зрада вже стоїть у повний зріст без фігового листа,як на долоні. Мене інтересує інше: що ми будемо робити з усією цією антидержавною сволотою згодом ?
показати весь коментар
14.09.2020 12:40 Відповісти
прикрасимо каштани, а згодом вдобримо каштанчики - беззалишкове виробництво.
показати весь коментар
14.09.2020 16:34 Відповісти
Вот и политика вышла на уровень светских бесед: по-кудахтали и разошлись; с цепями на шляпах, накачанными губами,в модных картузах и репе-пе-тузах...--не то,--Что там уже дипломаты?,--это уже не в стиле моды, не тот "пошив"--всё гораздо и намного проще.))))
показати весь коментар
14.09.2020 12:51 Відповісти
Шоукратия. Просим любить и жаловать.
показати весь коментар
14.09.2020 12:55 Відповісти
старая добрая идиократия
показати весь коментар
14.09.2020 13:41 Відповісти
У нас еще в Украине тупая 3,14зда не решала "как закончітць ету вайну" .....как как ?? просто перестать стрелять ****.
показати весь коментар
14.09.2020 13:02 Відповісти
Цікаво, ця кукла хоч розуміє, як вона підставила, як самого "дєдушку фоку", так і "друга в'юності і дєтства" андрюшку єрмака. Правда, якщо діду фоці "загрожує лише моральний осуд" за використання сімейних зв'язків в ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСАХ(на що дєдушка, канєшна, клав з прібором), то другу андрюше світить за це низка статей, правда, поки що теоретично. Будемо сподіватись, чекати не довго.
показати весь коментар
14.09.2020 13:06 Відповісти
Эта мразь сама дает нам карты в руки.
Элеметарно вычислить сборища и состав Ылиты.
После того, как прогоним самых страшных врагов страны - хитрожопых
Всю Ылиту - по списку....
показати весь коментар
14.09.2020 13:11 Відповісти
Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 1485*Шановне паньство давайте не будем коментувати всяких шл»ондр. Мова не тільки про вищезгадане «тєло», а й про офіційних представників України у ТКГ. Більше того до шобла прост»туток і бл»ядей можна сміливо віднести і нашого так-званого президента, а по-суті клоуна В.Зеленського. Як всім відомо, у проституток відсутні всякі ознаки моралі. Тому і Зеленському, і Єрмаку, і Фокіну і Кравчуку, і шл.сі, про яку йдеться у статті немає значення яке місце підставляти заради власної вигоди!
Єдине питання звідки народжуться ці зе-біли, які приводять цих шл*х до влади?
показати весь коментар
14.09.2020 13:22 Відповісти
Дивні діла діються в Україні?!? Раніше діди ''пристроювали''онуків, а зараз онуки ''пристроюють'' через ліжко , виживших з розуму дідів!!! Це вже дно,чи днище,ще попереду????

.
показати весь коментар
14.09.2020 13:30 Відповісти
А Ермак жене одруженый то хиба його Маши цикавлять?
показати весь коментар
14.09.2020 19:29 Відповісти
Очередная корабельная сосна вылупилась в ближайшем окружении руководства страны ! И оно еще "оказывает" помощь ерМаку и выжившиму из ума деду,который решил ради "мира" с международным террористом,отдать часть нашей территории ! Ребята не пошли бы вы все хором на хутор,при чем Ростовский в жопу к путлеру,там можете себе дальше и губы накачивать и очко подставлять !
показати весь коментар
14.09.2020 13:31 Відповісти
Дружат, так сказать, не вынимая.
Одно неясно - анал табу?
Ответь, Ондрей!
показати весь коментар
14.09.2020 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CU2IHbrauEg

любителям и почитателям "русскагамира"...... шо там "русскага" кроме местного угро-финства
нипанятна.....
показати весь коментар
14.09.2020 13:45 Відповісти
это просто какой то к издец! Боже как мне стыдно за нашего гаранта, даже при необразованом и тупом зэке так стыдно не было.....
показати весь коментар
14.09.2020 13:55 Відповісти
Ну если Фокин серый кардинал, то я тогда точно Папа Римский!
показати весь коментар
14.09.2020 14:03 Відповісти
просто Маша не знает значения этого определения.
показати весь коментар
14.09.2020 16:39 Відповісти
дедка бабку, внучка жучку, Ермак репку. Кому же досталась мышка? Скомороху?
показати весь коментар
14.09.2020 14:11 Відповісти
Никакого кумовства, да, зебилы?
показати весь коментар
14.09.2020 14:14 Відповісти
Дедушка одобрил аннексию Крыма, потому что, по его мнению, "туда бы вошли американцы". Интересно, а своей внучке, которая живет в США и имеет ребенка - гражданина США. он рассказал, что американцы плохие и жить среди них страшно? Отговорил ребенка рожать в США, чтоб тот не имел проклятое американское гражданство? Или все, как обычно: украинцам надо дружить с "братьями-россиянами", но наши дети и внуки "дружат" с американцами, живя в плохой Америке? Какие же эти ватники лицемерные и мерзкие. А то, что они всех своих детей отправили в США и Европу, а не в Россию, говорит обо всем лучше любых их лживых слов!!!
показати весь коментар
14.09.2020 14:16 Відповісти
Судьба страны решается под одеялом.Миром правят деньги и бл
показати весь коментар
14.09.2020 14:46 Відповісти
Десь так я і думав...
показати весь коментар
14.09.2020 15:14 Відповісти
Вот так у нас все - внучечки, дочечки, сыночки, племяннички и т.д. и т.п. Как это все заколебало!
показати весь коментар
14.09.2020 15:31 Відповісти
мажорный"тампакс" и "потное желе" думают, что рулят нами.Еще и про Набокова напомнили.
показати весь коментар
14.09.2020 15:56 Відповісти
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1305481498276044800 1 ч

Колись у нас спросять, хто такий Зеленський, і ми зможемо сміливо відповідати, що це якийсь турист епохи онуки Фокіна.
показати весь коментар
14.09.2020 16:27 Відповісти
Береза: Теоретически Маша Фокина по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны
14.09.2020, 12:31 • 1316 • https://uainfo.org/blognews/1600069860-bereza-teoreticheski-masha-fokina-po-znakomstvu-mogla-pristroit.html#mc-container 1

Меня не удивила информация о том, что это Маша Фокина пристроить своего дедушку Витольда Фокина в ТКГ в Минске, благодаря своему давнему знакомству с Ермаком.
Беда группы людей, которая пришла к власти, не только в том, что они неопытные и некомпетентные, но и в том, что они настолько глупы, что на должности подбирают людей, не учитывая их опыт, компетенции и соответствие, а лишь по знакомству или лояльности. В итоге, дураки подбирают себе знакомых дураков. Это объясняет не только провальную кадровую политику Зеленского, но и множественные его провалы в управлении государством, в экономике и в дипломатии, которой занимается ОП. Единичные качественные назначения - это исключение из правил, и они подтверждают все вышесказанное.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600067566-butusov-masha-kotoraya-znaet-kak-zakonchit-voynu-vot.html Бутусов: Маша, которая знает как "закончить войну" - вот кто решает судьбу страны
Единственное, о чем соврала внучка Фокина - это о том, что Ермак друг детства. У них разница в возрасте в 14 лет. Это значит, что когда Маше было 7 лет, то Ермаку 21, а когда ей 12, то ему 26. Такой себе друг детства. Они познакомились значительно позже, и их сблизило... общее хобби. Но речь ведь не об этом. А о том, что теоретически Маша по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны. Вот теперь и думайте, кто и кому протекцию у Зеленского организовал, чтобы должность получить или награду.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5006528082706591 Борислав БЕРЕЗА
показати весь коментар
14.09.2020 16:28 Відповісти
... А прктіческі МАША переплюнула даже ОПу Вовкі в успехах піара!
показати весь коментар
14.09.2020 16:54 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/2/f/7/1/2f71794459d61e13462c0dfc7777a7dd/original.jpgВнучка Фокина и сестра Зверева Ей бы деньги считать в банке
показати весь коментар
14.09.2020 17:27 Відповісти
Рейтинг пошел в низ.
показати весь коментар
14.09.2020 18:54 Відповісти
Международная политика решается внучками и жУчками, за бутылкой пивасика в бане- главное шо не барыга!!!!
показати весь коментар
14.09.2020 19:35 Відповісти
ЗЕленые тайны Дениса Манжосова, ЗЕленая дружба ни разу не женатого Ермака , любящего посещать гей-гей заведения, изгнание Богдана, как "нелюбимой женщины",и дальнейшее публичное проявление его ревности к Ермаку -ЧТО ЭТО?
показати весь коментар
14.09.2020 19:40 Відповісти
Забыли с неё больше леди сделать, так и осталась допишите сами кем.
показати весь коментар
14.09.2020 20:26 Відповісти
Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 1773
показати весь коментар
14.09.2020 20:47 Відповісти
У нее детство началось с 18 лет, кода познакомилась с Ермаком. А до этого что было? Детство в садике? Отсюда такие высказывания на публике... Никак не вырастет девочка... А дед говорит -взрослый человек... Да где там... Так спалить своего "друга детства", это же уметь надо. Чувствуется дедово воспитание.
показати весь коментар
15.09.2020 07:42 Відповісти
чудо-внучка навіть два речення українською нездатне сказати проживши все життя в Україні.
показати весь коментар
16.09.2020 19:12 Відповісти
сепаратизм у них наследственное,що старий маразматик що внучка маразматичка і звернуласт до такого
показати весь коментар
30.09.2020 13:20 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 