Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ. ВIДЕО
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак дружить з Марією Фокіною - онукою першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна..
Про це дівчина заявила в програмі "Світське життя" на каналі "1 + 1", передає Цензор.НЕТ.
"Я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. Він не знав, що Андрій Єрмак - це мій хороший друг дитинства. І Андрюші якраз теж була потрібна допомога - допомогти в ситуації", - заявила Фокіна.
Вона "дружить" з Єрмаком з 18 років, бачаться "досить часто".
"У дідуся завжди були амбіції. Він - сірий кардинал. Він завжди за камерою, він не любить інтерв'ю, не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрійком - як вони можуть закінчити цю війну", - зазначила Фокіна.
Вона також прокоментувала негативну реакцію українського суспільства на заяви Фокіна про Донбас: "Мені здається, дідусеві, як сказати м'якше, без різниці, що там про нього говорять. Він знає, що він робить. Він чітко, розумно підходить до своїх питань. Ось і все".
Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю прокремлівському виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".
Заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Однак той відмовився, бо зайнятий.
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https://youtu.be/LO_anzT6SRg
Она росла на коленях у Андрея Ермака, а Ермак с дедушкой познакомились только недавно.
Хотелось бы почитать их "мудрые" объяснения.
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал."Источник:https://censor.net/ru/n3219019
Ой, тримайте мене семеро, а то лусну від сміху.
В оперативных разработках "конторы" (при совке), эта порнография называлась "создание серого оперативного хаоса". Работает недолго, но достаточно эффектно. + Используется "отвлечение на негодный об"ект".
- нет срабатывания на на угрозу независимости со стороны "конторы" (подследственность статей и компетенция СБУ;
-нет срабатывания контрразведывательных подразделений на явные признаки "ШП" (шпионаж), "госизмена в форме шпионажа". Причем внаглую, в обход и явное нарушение Законодательства Украины и внутриведомственных приказов.
- нет работы прокуратуры, СУ СБУ.
Там очень много преступлений подпадающих под УКУ.
преЗЕрватива..перепрошую (преЗЕдента) і всі антидержавні дії Пороха вже доведуть 100-відсотково.))))
Люди в этом возрасте работают....
Вот они герои нашего дня!!решающие между затяжкой кальяна судьбу Украины
Этот случай примечателен тем, что показывает как при торчке Зеленском происходит назначение на те или иные важные государственные (и не только) должности.
Это тихий ужас...
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку…"
Вот и вся политика Зе, и никакого кумовства не надо!
Элеметарно вычислить сборища и состав Ылиты.
После того, как прогоним самых страшных врагов страны - хитрожопых
Всю Ылиту - по списку....
Єдине питання звідки народжуться ці зе-біли, які приводять цих шл*х до влади?
.
Одно неясно - анал табу?
Ответь, Ондрей!
любителям и почитателям "русскагамира"...... шо там "русскага" кроме местного угро-финства
нипанятна.....
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Сергій Стерненко
@sternenko
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Колись у нас спросять, хто такий Зеленський, і ми зможемо сміливо відповідати, що це якийсь турист епохи онуки Фокіна.
14.09.2020, 12:31 • 1316 • https://uainfo.org/blognews/1600069860-bereza-teoreticheski-masha-fokina-po-znakomstvu-mogla-pristroit.html#mc-container 1
Меня не удивила информация о том, что это Маша Фокина пристроить своего дедушку Витольда Фокина в ТКГ в Минске, благодаря своему давнему знакомству с Ермаком.
Беда группы людей, которая пришла к власти, не только в том, что они неопытные и некомпетентные, но и в том, что они настолько глупы, что на должности подбирают людей, не учитывая их опыт, компетенции и соответствие, а лишь по знакомству или лояльности. В итоге, дураки подбирают себе знакомых дураков. Это объясняет не только провальную кадровую политику Зеленского, но и множественные его провалы в управлении государством, в экономике и в дипломатии, которой занимается ОП. Единичные качественные назначения - это исключение из правил, и они подтверждают все вышесказанное.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600067566-butusov-masha-kotoraya-znaet-kak-zakonchit-voynu-vot.html Бутусов: Маша, которая знает как "закончить войну" - вот кто решает судьбу страны
Единственное, о чем соврала внучка Фокина - это о том, что Ермак друг детства. У них разница в возрасте в 14 лет. Это значит, что когда Маше было 7 лет, то Ермаку 21, а когда ей 12, то ему 26. Такой себе друг детства. Они познакомились значительно позже, и их сблизило... общее хобби. Но речь ведь не об этом. А о том, что теоретически Маша по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны. Вот теперь и думайте, кто и кому протекцию у Зеленского организовал, чтобы должность получить или награду.
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