Генсек ООН Гутерреш знову виступив проти жорстокості силовиків у Білорусі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав "владу Білорусі" припинити застосовувати силу проти мирних демонстрантів, розслідувати повідомлення про катування затриманих та розпочати широкий інклюзивний діалог.

У заяві, з якою в п'ятницю від імені глави ООН виступив його прессекретар, йдеться, що ситуація в Білорусі викликає в нього глибоку тривогу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації. Його особливо турбують безперервні силові дії проти мирних протестувальників і затримання людей, які здійснюють свої законні демократичні права. Гутерреш також стурбований повідомленнями про використання тактики залякування проти представників громадянського суспільства, ЗМІ та опозиції.

"Генеральний секретар закликає владу утриматися від застосування сили проти тих, хто бере участь у мирних зібраннях, і домогтися того, щоб звинувачення в тортурах і жорстокому поводженні із затриманими були повністю розслідувані", - заявив прессекретар Антоніу Гутерреш.

Глава ООН наголосив, що "нинішню кризу можуть подолати тільки самі білоруси шляхом широкого інклюзивного діалогу". Він переконаний, що в інтересах стабільності цей діалог потрібно почати негайно.

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Зазначається, що генеральний секретар від самого початку протестів не раз звертався до "влади Білорусі" із закликом припинити катування затриманих. З аналогічною заявою виступила і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, а також Комітет ООН з прав людини.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту. За даними МВС РБ, лише в Мінську затримали понад 400 осіб.