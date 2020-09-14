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Генсек ООН Гутерреш знову виступив проти жорстокості силовиків у Білорусі

Генсек ООН Гутерреш знову виступив проти жорстокості силовиків у Білорусі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав "владу Білорусі" припинити застосовувати силу проти мирних демонстрантів, розслідувати повідомлення про катування затриманих та розпочати широкий інклюзивний діалог.

У заяві, з якою в п'ятницю від імені глави ООН виступив його прессекретар, йдеться, що ситуація в Білорусі викликає в нього глибоку тривогу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації. Його особливо турбують безперервні силові дії проти мирних протестувальників і затримання людей, які здійснюють свої законні демократичні права. Гутерреш також стурбований повідомленнями про використання тактики залякування проти представників громадянського суспільства, ЗМІ та опозиції.

"Генеральний секретар закликає владу утриматися від застосування сили проти тих, хто бере участь у мирних зібраннях, і домогтися того, щоб звинувачення в тортурах і жорстокому поводженні із затриманими були повністю розслідувані", - заявив прессекретар Антоніу Гутерреш.

Глава ООН наголосив, що "нинішню кризу можуть подолати тільки самі білоруси шляхом широкого інклюзивного діалогу". Він переконаний, що в інтересах стабільності цей діалог потрібно почати негайно.

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Зазначається, що генеральний секретар від самого початку протестів не раз звертався до "влади Білорусі" із закликом припинити катування затриманих. З аналогічною заявою виступила і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, а також Комітет ООН з прав людини.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту.  За даними МВС РБ, лише в Мінську затримали понад 400 осіб.

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) ООН (3347) репресії (1622) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+3
выразил глубокую озабоченность?
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14.09.2020 00:19
+2
Никто в бывших респубиках ССCР после Украины уже не верит в Германию и Францию.Они беззубые и верят тупо в мир с Володей.Идиоты.Так что весь наш рубеж с Мордором между морей только с амерами.Надеемся что белорусы подтянутса.
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14.09.2020 00:33
+2
Ты путаеш две вещи.Борьбу за свою страну и разгон арабских и афрыканскх мигрантов.Меркель позволила им на халяву прийти.Но чем дальше на восток тем они понимают что им тут не рады.
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14.09.2020 00:49
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выразил глубокую озабоченность?
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14.09.2020 00:19 Відповісти
Хватит ныть !!! Введите войска оон и наведите порядок !!! У вас есть все возможности!! .. и кста РБ как и Украина СОУЧРЕДИТЕЛИ твоей конторы под названием ООН - имеют право просить вас и так же спросить с вас за безразличие !!!
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14.09.2020 00:29 Відповісти
Никто в бывших респубиках ССCР после Украины уже не верит в Германию и Францию.Они беззубые и верят тупо в мир с Володей.Идиоты.Так что весь наш рубеж с Мордором между морей только с амерами.Надеемся что белорусы подтянутса.
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14.09.2020 00:33 Відповісти
А тем временем, в Германии на протестующих натравили собак... Тут вижу, тут не вижу. продолжайте в том же духе.
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14.09.2020 00:41 Відповісти
Ты путаеш две вещи.Борьбу за свою страну и разгон арабских и афрыканскх мигрантов.Меркель позволила им на халяву прийти.Но чем дальше на восток тем они понимают что им тут не рады.
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14.09.2020 00:49 Відповісти
Вы хоть знаете сколько он получает за эту фальшивую написанную херню что он несет..Сделать то ничего не может.
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14.09.2020 01:05 Відповісти
Понимаеш-вопрос врмени.Молодеш уже был у нас В ЕС и в Штатах.Перемены необратимы.Они знают что есть что.Лука проигравет.Вопрос времени.
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14.09.2020 01:59 Відповісти
Як дітки в садку . Європка хвилюється раз.... Європка хвилюється два....
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14.09.2020 03:36 Відповісти
Генсек ООН Кофи Аннан любил кофе и болтать ерундой.
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14.09.2020 06:03 Відповісти
а когда желтых жилетов убивали - почему не выступал ?
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14.09.2020 06:18 Відповісти
Отчаянный этот парень гутерреш ))
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14.09.2020 08:08 Відповісти
Рекомендую в ООН завести журнал регистрации озабоченностей, чтобы фиксировать эту "эффективную" деятельность... Может быть для грядущих юмористов пригодится!
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14.09.2020 09:19 Відповісти
Насчёт жестокости. Насколько я знаю, в последних протестах в США погибших больше чем Беларуси. Почему бы ООН не заняться этим вопросом.
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20.09.2020 11:53 Відповісти
 
 