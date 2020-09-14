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Новини Коронавірус і карантин
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Через спалах COVID-19 в Ізраїлі оголошено локдаун: закрито школи і торгові центри, від будинку можна відходити на 500 метрів

Через спалах COVID-19 в Ізраїлі оголошено локдаун: закрито школи і торгові центри, від будинку можна відходити на 500 метрів
Фото: nv.ua

Цього тижня в Ізраїлі зафіксували спалах захворюваності на коронавірус. Із 7 по 12 вересня виявили 22 тисячі нових хворих.

Про таке рішення уряду повідомив прем'єр Біньямін Нетаньяху під час телевізійного звернення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні під час засідання уряду ми досягли рішення про жорсткий план на три тижні з опцією продовження", – заявив Нетаньягу.

Локдаун триватиме під час сезону єврейських свят. Від людей вимагають не покидати своїх будинків далі, ніж на 500 метрів від їхніх домівок. Закривають школи й торговельні центри. Аптеки та супермаркети продовжать працювати.

Також читайте: Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, в Ізраїлі виявили 153 759 випадків COVID-19. Цього тижня в країні зафіксували різкий спалах захворюваності. З 7 до 12 вересня виявили 22 тисячі нових хворих.

Автор: 

Ізраїль (1641) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Пока не закроют синагоги , а будут закрывать спортзалы -- ничего не изменится .
Религиозные это главный разносчик заразы в любых конфессиях и в любых странах .

Глядя на пандемию становлюсь агрессивным антиклерикалом , хотя раньше был более терпимым к людской глупости ...
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14.09.2020 04:24
+8
И что, там не слушают "умников", которые говорят "Давайте все снимем маски и у нас будет Швеция!"? А что ж так?
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14.09.2020 02:08
+8
https://censor.net/ru/user/188159 Тобто диктатура,прикрита благими намірами.
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14.09.2020 04:55
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Ось вона - друга хвиля.
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14.09.2020 01:55 Відповісти
Після виборів в нас також все закриють,якраз почнеться сезон распіраторних захворювань.А слова які попридумували,локдаун.
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14.09.2020 01:57 Відповісти
Локдаун - це екстрений протокол дій, який забороняє людям вільно входити або залишати певну зону.
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14.09.2020 04:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188159 Тобто диктатура,прикрита благими намірами.
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14.09.2020 04:55 Відповісти
Так це Ви в початковій школі кричали "Це не диктант, а диктатура!", коли вчителька диктувала "Перед їдою треба мити руки!"
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14.09.2020 08:15 Відповісти
Вопрос в том будут ли выборы. Но видно большое желание провести их сейчас, потому что весной после повышения тарифов газ-вода-электрика и ж в экономике, слуги зеленского наберут 0, х десятых.
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14.09.2020 06:15 Відповісти
Повезло евреям... А белорусам не повезло. Пасха и так далее... Результат - все белорусы умерли....
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14.09.2020 02:02 Відповісти
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры, от дома можно отходить на 500 метров - Цензор.НЕТ 968
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14.09.2020 02:10 Відповісти
Да вы просто глупый мальчик! Власти скрывают! Смертность в Беларуси нулевая сейчас потому что там некому уже умирать.
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14.09.2020 02:18 Відповісти
Нет, это потому, что Вам нечем думать.
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14.09.2020 02:22 Відповісти
Из за таких идиотов как ты, что в Ковид не верят, Пандемия будет вечной.
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14.09.2020 02:25 Відповісти
Я верю цифрам, что дает ООН, а не таракану. По приведенной диаграмме только за июнь 2020 года превышение смиертности над средней составило около 3500, за май примерно 1200-1300. А по сводкам, что дает таракан по ковиду, на 30 июня за все предыдущее время умерло 392 человека.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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14.09.2020 02:30 Відповісти
А по Італії можна подивитись статистику померлих за останні роки?
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14.09.2020 07:51 Відповісти
Дозволяю.Тепер можете дивитись.
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14.09.2020 10:18 Відповісти
а ООН откуда эти цифры берёт, как не от таракана ))
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14.09.2020 08:05 Відповісти
Так у таракана не хватает сообразиловки понять, что по общей смертности можно оценить масштабы эпидемии. Это как с этим фото. Оно было сайте РПЦ и предоставлено ее пресс-службой, но мы из него увидели больше, чем хотели в пресс-службе и чем хотел сам Гундяй.
Через спалах COVID-19 в Ізраїлі оголошено локдаун: закрито школи і торгові центри, від будинку можна відходити на 500 метрів - Цензор.НЕТ 3533
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14.09.2020 10:16 Відповісти
Гнусный хвотошоп и происки богомерзких пендосов.
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14.09.2020 10:32 Відповісти
Это происки самого Диавола с ТРИЗУБОМ!
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14.09.2020 10:53 Відповісти
И что, там не слушают "умников", которые говорят "Давайте все снимем маски и у нас будет Швеция!"? А что ж так?
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14.09.2020 02:08 Відповісти
Пока не закроют синагоги , а будут закрывать спортзалы -- ничего не изменится .
Религиозные это главный разносчик заразы в любых конфессиях и в любых странах .

Глядя на пандемию становлюсь агрессивным антиклерикалом , хотя раньше был более терпимым к людской глупости ...
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14.09.2020 04:24 Відповісти
Надо ещё понимать , что уже 2.75 млн. тестов сделанно . И на 8.5 млн. жителей это каждый третий . За последний месяц больше миллиона сделали тестов .
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14.09.2020 04:33 Відповісти
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры, от дома можно отходить на 500 метров - Цензор.НЕТ 6563
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14.09.2020 05:54 Відповісти
"Вам не здається, що їсти з такої далекої відстані - це занадто?"
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14.09.2020 07:43 Відповісти
Вот это войнушка идёт.
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14.09.2020 06:44 Відповісти
А можна записатись в поліцію Ізраїлю? Щоб контролювати дотримання рішення Кнесету?
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14.09.2020 07:47 Відповісти
Кажуть, одним з критеріїв набору туди є проведене обрізання. Готові пожертвувати крайньою плоттю заради цього?😃
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14.09.2020 08:08 Відповісти
Можно, после 3 лет службы в ЦАХАЛ, в которой реально придётся из почти 3 лет (32 месяца) минимум 2 года воевать с арабами.

Это вам не нац.полиция Украины с парой логических тестов и простенькими нормативами по физо.
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14.09.2020 08:57 Відповісти
А зє-маланець впустив до України кілька сотень біснуватих хасидів. Реверанс в бік Землі обітованної ціною індукції спалаху захворюваності в Умані
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14.09.2020 08:06 Відповісти
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун./И поэтому-чтобы уменьшить в Израиле количество ковидоносцев-26 конгрессменов-республиканцев просят Украину разрешить въезд еще двум тысячам хасидов.Молчание правящего Украиной кодлана Коломойского знак его согласия. При том что:Опасные связи: хасидов обвинили в распространении коронавируса в Израиле
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14.09.2020 08:20 Відповісти
В Україні треба закрити на карантин всі заклади освіти. Чого чекає вдала Зеленського? Повторення Бергамо?
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14.09.2020 08:43 Відповісти
Что имеем: евреи не украинцы, им сказали маски носить - они носят. А вирус всё равно распространяется. Может маски не помогают всётаки?
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14.09.2020 09:44 Відповісти
Религиозные нихера не носят ... и хрен слушают распоряжения кабмина !
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14.09.2020 15:13 Відповісти
 
 