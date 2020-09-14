Через спалах COVID-19 в Ізраїлі оголошено локдаун: закрито школи і торгові центри, від будинку можна відходити на 500 метрів

Цього тижня в Ізраїлі зафіксували спалах захворюваності на коронавірус. Із 7 по 12 вересня виявили 22 тисячі нових хворих.

Про таке рішення уряду повідомив прем'єр Біньямін Нетаньяху під час телевізійного звернення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні під час засідання уряду ми досягли рішення про жорсткий план на три тижні з опцією продовження", – заявив Нетаньягу.

Локдаун триватиме під час сезону єврейських свят. Від людей вимагають не покидати своїх будинків далі, ніж на 500 метрів від їхніх домівок. Закривають школи й торговельні центри. Аптеки та супермаркети продовжать працювати.

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За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, в Ізраїлі виявили 153 759 випадків COVID-19. Цього тижня в країні зафіксували різкий спалах захворюваності. З 7 до 12 вересня виявили 22 тисячі нових хворих.