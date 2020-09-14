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Новини Місцеві вибори-2020
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Українська сторона на зустрічі в Берліні не давала зобов'язань про перегляд судового рішення ВР про місцеві вибори, - Єрмак

Українська сторона на зустрічі в Берліні не давала зобов'язань про перегляд судового рішення ВР про місцеві вибори, - Єрмак

Українська сторона поінформувала колег по нормандській зустрічі, що Верховна Рада може переглянути постанову про місцеві вибори в частині їхнього проведення на Донбасі, проте поки відповідний документ не розглянуто.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних зобов'язань з українського боку щодо перегляду постанови Верховної Ради не було, і це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту. Ми тільки поінформували колег по нормандській зустрічі про те, що депутатами партії "Слуга народу" ще 28 липня внесено постанову про зміни, і ця постанова сьогодні є, вона найближчим часом буде винесена до зали Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля як юридичного документа", - заявив він.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що Росія вимагає від України внести зміни до постанови про місцеві вибори на Донбасі, проте не зацікавлена ​​в їхньому проведенні. Замість цього Кремль намагається реалізувати в ОРДЛО придністровський сценарій.

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"Чомусь усі трактують вимоги Росії як вимогу провести вибори. Насправді це абсолютно не так. Росія причепилася суто формально до однієї позиції в цій постанові, де говориться, що вибори не можуть відбутися, поки Україна не контролюватиме свій кордон. Це справді пряме порушення Мінських угод, де в пункті 9 написано, що спочатку вибори, наступного дня початок передачі кордону. Тому питання про вибори і фізично неможливе 25 жовтня", - пояснив учасник переговорів.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Андрій Костін заявив, що під час зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів. До того ж поданий на розгляд документ повністю відповідає Мінським угодами.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Донбас (22356) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1374) Костін Андрій (267) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+34
Украинский народ еще не палил возле ВР шины и не врывался туда...
Но, такое желание уже сильно-сильно ЕСТЬ!
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14.09.2020 02:21
+27
Ти падлюко підписав створення консультативної ради з ОРДЛО не маючи ні права, ні повноважень підписувати. Це називається замах на злочин і за це понесеш покарання. Богдан в інтерв'ю Гордону цей факт розклав по поличках. В Ростов не втечеш... ну хіба що в гробу.
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14.09.2020 02:49
+26
Ага, только "слуга" Качура почему-то подает предложение убрать упоминание России как агрессора в постановлении о проведении местных выборов в Украине, чтобы сделать его "более сухим и юридически взвешенным". Это вообще что???
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14.09.2020 02:30
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Украинский народ еще не палил возле ВР шины и не врывался туда...
Но, такое желание уже сильно-сильно ЕСТЬ!
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14.09.2020 02:21 Відповісти
дЕрмак-- гнида продажная какого хрена ты вообще туда поперся и подписал документы ? Ты же чмошник брехливый орал что ети бумаги никакой юридической силы не имееют
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14.09.2020 07:41 Відповісти
секретут не может сам , решать такие вопросы ,гнида зельцман его туда послал !
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14.09.2020 08:14 Відповісти
Ага, только "слуга" Качура почему-то подает предложение убрать упоминание России как агрессора в постановлении о проведении местных выборов в Украине, чтобы сделать его "более сухим и юридически взвешенным". Это вообще что???
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14.09.2020 02:30 Відповісти
Обосрался дерьмак
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14.09.2020 02:39 Відповісти
И не дерьмак ,а зеленский« янелох»! Оно 🤢🤡🐀👹🐲тупое , как валенок ,а ермака к нему приставила гебня исполнять то , что рашисты прописали!
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14.09.2020 07:23 Відповісти
Ти падлюко підписав створення консультативної ради з ОРДЛО не маючи ні права, ні повноважень підписувати. Це називається замах на злочин і за це понесеш покарання. Богдан в інтерв'ю Гордону цей факт розклав по поличках. В Ростов не втечеш... ну хіба що в гробу.
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14.09.2020 02:49 Відповісти
Давала чи ні обіцянки, а переглядати постанову будуть. Якщо патріоти їм не завадять.
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14.09.2020 03:23 Відповісти
холуй и подстилка кремля Качура. от партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что из закона о местных выборах на https://hvylya.net/news/215352-garmash-ocenil-riski-sovmestnoy-inspekcii-s-boevikami-na-donbasse Донбассе планируют убрать слова об агрессии России, чтобы сделать текст "более сухим" и без эмоций. (ФОТО)
Отметим, что в первой версии постановления в пункте 4 говорилось о военной агрессии РФ в отношении Украины, а также российских боевиках на Донбассе. После внесения изменений текст пункта значительно уменьшился и упоминания о России исчезли.

https://hvylya.net/news/215383-v-sluge-naroda-obyasnili-pochemu-ubrali-slova-o-rossii-iz-postanovleniya-o-vyborah-v-ordlo
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14.09.2020 03:27 Відповісти
Ох Ермаче , зупинися , бо зрада украінських інтересів карається законом !
І ти , як юрист , це добре розумієш !
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14.09.2020 03:55 Відповісти
Чушь полная, во всем виноват зельцман , за которого голосовало баранье 🐏🐏🐏🐑🐑🐑, и несёт за все ответственность ОНО💩🤡🤢 лично !
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14.09.2020 07:27 Відповісти
он не предатель он враг какая зрада
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14.09.2020 12:33 Відповісти
Напомните ,кто такой Ермак ? Нарид голосовал за Голобородько ,где он?🙄🤦🤔
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14.09.2020 05:37 Відповісти
************** володька оказался.
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14.09.2020 11:44 Відповісти
Колись був цікавий "прецедент" - після того, як Володимир Великий укріпився на великокняжому престолі, він, для зміцнення "релігійно-ідеологічної складової", утворив "дванадцятибожжя" - племінні боги стали своєрідною "небесною радою" Великого князівства Київського... Туди ввійшли полянський Перун, древлянський Даждьбог, Новгородський Хорс, та інші боги племен, що складали ВКК... Ну, а потім був "суд"... На суді Перун виступав у якості "обвинуваченого"... "Склад злочину" - "зрада" свого "внука", князя Святослава, що був убитий печенігами...(згідно з релігійними віруваннями наших предків, князь племінний - "внук" племінного бога). Його визнали "винним", його дерев"яна статуя була скинута з постаменту і по Боричевому взвозу стягнута кіньми до Дніпра. А там її кинули з берега і пустили за водою. Дружинники пливли поряд на човнах і супроводжували її, списами ************, щоб вона не прибилася до берега, аж до кордону князівства з Диким Полем - Хортиці, в Печенігію. Пам"ять збереглася у назві місцевості "Видубичі", де прибічники Перуна останній раз просили бога "видибать" з води... Ну а зміну "небесного покровителя" династії Володимиром ми бачимо у "Слові о полку Ігореве...", де потомки Володимира іменуються "Даждьбожими внуками". Володимир-же, по матері, древлянській князівні Малі, був княжичем древлянського роду...
Тепер можна завантажить "Блазня" з "блаЗЕнятами" у гроби і пустить їх по річці Сіверський Донець... І хай пливуть за водою... Захочуть - спиняться в ОРДЛО... Не захочуть - хай пливуть прямо до Ростова...
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14.09.2020 05:39 Відповісти
Вот о чём говорит Дерьмак (п. 4 "Минских соглашений"):
4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
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14.09.2020 06:12 Відповісти
Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят 16.09.2014 г. и с тех пор неоднократно продлевался, в т.ч. даже зебилами в ВР (которые его не читали). В нём есть и о выборах: "В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на воскресенье, 7 декабря 2014 года". Эти выборы были сорваны }{уйлом (Дебальцево и т.п.), после чего был подписан "Минск-2", и всё подвисло почти на 6 лет. Но зато все эти 6 лет }{уйло исправно получает санкции за срыв "Минска", которые Дерьмак хочет теперь с }{уйла снять.
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14.09.2020 06:25 Відповісти
А нахрена тогда пиз...ть, что "ВР может пересмотреть постановление о проведении местных выборов.." если такой пересмотр практически уже невозможен?
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14.09.2020 07:11 Відповісти
Звіздить дєрмак чи його рашенкапо казак ?
"Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.
Об этом Козак заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://vybory.rbc.ua/rus/2020/kozak-zayavil-rada-peresmotrit-postanovlenie-1599849934.html РБК-Украина .Источник: https://censor.net/ru/n3218882
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14.09.2020 07:51 Відповісти
Можливо Єрмак і правду каже, що в Берліні не давали. Вони давали в іншому місті. Але точно дпавали і будуть це робити.
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14.09.2020 08:07 Відповісти
https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss

Мы можем говорить о незаконном захвате власти и смещении с должности Зеленского

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1484069988451351&id=100005450920119
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14.09.2020 08:41 Відповісти
Дерьмак успокоил.... Значит Украина дала ещё более жуткие и опасные обязательства....
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14.09.2020 09:01 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.09.2020 09:02 Відповісти
Українська сторона поставила вимогу до кацапів відвалити запоребрик і сміття своє прибрати, чи лише вислуховуєте вимоги загарбників?
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14.09.2020 09:03 Відповісти
українська (ой ні! такі сумніви щодо українськості отих...отих манкуртів)...
ті хто начебто представляють нашу Державу вже забули що мають рпаво і делеговані туди за тим, щоби висувати якісь свої...наші умови (адекватні і рівноцінні по вартості і компромісам)... вони тільки слухать ті...і пробують адаптувати їх для сприйняття лохторатом... щоби на слух - гарно...а по суті - зрада!! та щоб ніхто не помітив...не вдумався!...ага! зараз!!! щаз...
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14.09.2020 12:02 Відповісти
Єрмак як вуж на сковороді. Бреше, бреше, бреше.
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14.09.2020 09:12 Відповісти
Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече о том, что депутатами партии "Слуга народа" еще 28 июля внесено постановление об изменениях"Источник: https://censor.net/ru/n3219029
угу, обладатели трускавецкого диплома сами додумались. Очередная ложь от ермака.О том, что россия требует изменить Постановление узнали из СМИ, но там была лишь общая информация.О конкретике изменений знали лишь переговорщики.Так от кого получили ценные указания ретивые "слуги уродца" ?
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14.09.2020 09:30 Відповісти
"
"Почему-то все трактуют требования России как требование провести выборы. На самом деле это абсолютно не так. Россия придралась чисто формально к одной позиции в этом постановлении, где говорится, что выборы не могут пройти, пока Украина не будет контролировать свою границу"
ПОДСКАЗЫВАЮ: замените эту фразу на "пока не будет гарантировано выполнение на этих территориях законов Украины"
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14.09.2020 09:53 Відповісти
Любопытно, хоть один из лишнехромосомов знает, что выборы обязаны быть по Украинским законам? Тоже есть пункт!!! Которые предусматривает свободные выборы, без дула автомата, с предвыборной компании и т.д. и т.п.!
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14.09.2020 11:05 Відповісти
Ермак трактует Минские соглашения как и РФ- вначале выборы, потом контроль за границей. Ну, и каков тогда будет результат переговоров "своих со своими"?
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14.09.2020 10:57 Відповісти
Боюся, навіть запитати, але Маша в курсє?
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14.09.2020 10:58 Відповісти
Це той самий дЄрьмак, який казав Волкеру, що його брат загинув в АТО?
Ну тоді вірю, авжеж.

Українська сторона на зустрічі в Берліні не давала зобов'язань про перегляд судового рішення ВР про місцеві вибори, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9655
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14.09.2020 11:07 Відповісти
Еще никогда агент Козырь небыл так близок к провалу.
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14.09.2020 11:28 Відповісти
Это он наверное в кармане фигу держал, когда обещания давал.
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14.09.2020 11:49 Відповісти
Как только эти "суки урода" внесут данное постановление в ВР их тут же вынесут из ВР нахер !!!
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14.09.2020 12:08 Відповісти
Так это уже стало нормой, сначала предатели чего то там тайно перетрут, потом кремлевцы озвучат суть, наши гниды оценят реакцию общества, и скажут, ... все не так, мы ничего не знаем...
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14.09.2020 12:13 Відповісти
 
 