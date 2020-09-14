Українська сторона на зустрічі в Берліні не давала зобов'язань про перегляд судового рішення ВР про місцеві вибори, - Єрмак
Українська сторона поінформувала колег по нормандській зустрічі, що Верховна Рада може переглянути постанову про місцеві вибори в частині їхнього проведення на Донбасі, проте поки відповідний документ не розглянуто.
Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Жодних зобов'язань з українського боку щодо перегляду постанови Верховної Ради не було, і це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту. Ми тільки поінформували колег по нормандській зустрічі про те, що депутатами партії "Слуга народу" ще 28 липня внесено постанову про зміни, і ця постанова сьогодні є, вона найближчим часом буде винесена до зали Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля як юридичного документа", - заявив він.
Член української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що Росія вимагає від України внести зміни до постанови про місцеві вибори на Донбасі, проте не зацікавлена в їхньому проведенні. Замість цього Кремль намагається реалізувати в ОРДЛО придністровський сценарій.
"Чомусь усі трактують вимоги Росії як вимогу провести вибори. Насправді це абсолютно не так. Росія причепилася суто формально до однієї позиції в цій постанові, де говориться, що вибори не можуть відбутися, поки Україна не контролюватиме свій кордон. Це справді пряме порушення Мінських угод, де в пункті 9 написано, що спочатку вибори, наступного дня початок передачі кордону. Тому питання про вибори і фізично неможливе 25 жовтня", - пояснив учасник переговорів.
Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Андрій Костін заявив, що під час зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів. До того ж поданий на розгляд документ повністю відповідає Мінським угодами.
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Но, такое желание уже сильно-сильно ЕСТЬ!
Отметим, что в первой версии постановления в пункте 4 говорилось о военной агрессии РФ в отношении Украины, а также российских боевиках на Донбассе. После внесения изменений текст пункта значительно уменьшился и упоминания о России исчезли.
https://hvylya.net/news/215383-v-sluge-naroda-obyasnili-pochemu-ubrali-slova-o-rossii-iz-postanovleniya-o-vyborah-v-ordlo
І ти , як юрист , це добре розумієш !
Тепер можна завантажить "Блазня" з "блаЗЕнятами" у гроби і пустить їх по річці Сіверський Донець... І хай пливуть за водою... Захочуть - спиняться в ОРДЛО... Не захочуть - хай пливуть прямо до Ростова...
4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
"Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.
Об этом Козак заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://vybory.rbc.ua/rus/2020/kozak-zayavil-rada-peresmotrit-postanovlenie-1599849934.html РБК-Украина .Источник: https://censor.net/ru/n3218882
Мы можем говорить о незаконном захвате власти и смещении с должности Зеленского
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1484069988451351&id=100005450920119
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ті хто начебто представляють нашу Державу вже забули що мають рпаво і делеговані туди за тим, щоби висувати якісь свої...наші умови (адекватні і рівноцінні по вартості і компромісам)... вони тільки слухать ті...і пробують адаптувати їх для сприйняття лохторатом... щоби на слух - гарно...а по суті - зрада!! та щоб ніхто не помітив...не вдумався!...ага! зараз!!! щаз...
угу, обладатели трускавецкого диплома сами додумались. Очередная ложь от ермака.О том, что россия требует изменить Постановление узнали из СМИ, но там была лишь общая информация.О конкретике изменений знали лишь переговорщики.Так от кого получили ценные указания ретивые "слуги уродца" ?
"Почему-то все трактуют требования России как требование провести выборы. На самом деле это абсолютно не так. Россия придралась чисто формально к одной позиции в этом постановлении, где говорится, что выборы не могут пройти, пока Украина не будет контролировать свою границу"
ПОДСКАЗЫВАЮ: замените эту фразу на "пока не будет гарантировано выполнение на этих территориях законов Украины"
Ну тоді вірю, авжеж.