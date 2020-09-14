Українська сторона на зустрічі в Берліні не давала зобов'язань про перегляд судового рішення ВР про місцеві вибори, - Єрмак

Українська сторона поінформувала колег по нормандській зустрічі, що Верховна Рада може переглянути постанову про місцеві вибори в частині їхнього проведення на Донбасі, проте поки відповідний документ не розглянуто.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних зобов'язань з українського боку щодо перегляду постанови Верховної Ради не було, і це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту. Ми тільки поінформували колег по нормандській зустрічі про те, що депутатами партії "Слуга народу" ще 28 липня внесено постанову про зміни, і ця постанова сьогодні є, вона найближчим часом буде винесена до зали Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля як юридичного документа", - заявив він.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що Росія вимагає від України внести зміни до постанови про місцеві вибори на Донбасі, проте не зацікавлена ​​в їхньому проведенні. Замість цього Кремль намагається реалізувати в ОРДЛО придністровський сценарій.

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"Чомусь усі трактують вимоги Росії як вимогу провести вибори. Насправді це абсолютно не так. Росія причепилася суто формально до однієї позиції в цій постанові, де говориться, що вибори не можуть відбутися, поки Україна не контролюватиме свій кордон. Це справді пряме порушення Мінських угод, де в пункті 9 написано, що спочатку вибори, наступного дня початок передачі кордону. Тому питання про вибори і фізично неможливе 25 жовтня", - пояснив учасник переговорів.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Андрій Костін заявив, що під час зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів. До того ж поданий на розгляд документ повністю відповідає Мінським угодами.