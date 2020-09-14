Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у "помаранчевій" зоні карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на своєму засіданні в четвер встановила нове епідемічне зонування в Україні з 14 вересня. Київ увійшов до "помаранчевої" зони.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
До червоної зони буде віднесено:
- місто Чоп Закарпатської області; Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.
До помаранчевої зони буде віднесено:
- міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
- Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
До жовтої зони буде віднесено:
- міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Берегове та Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
- місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
- міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- міста Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Камянець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
- міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області;
- міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Зазначимо, що на території з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для "зеленого" і "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, забороняється:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів площі;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів; відвідування закладів освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
- проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації. Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;
- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території; відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
- перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним транспортом у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні у кількості більш як 50% кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу;
- приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення;
- діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50% посадкових місць у приміщенні закладу.
На відміну від найжорсткіших обмежень, передбачених для червоних карантинних зон, у Києві не будуть забороняти:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів - якщо в них бере участь не більше 220 осіб, з розрахунку не більше 1 людини на 10 квадратних метрів площі будівлі;
- роботу громадського транспорту;
- відвідування освітніх установ;
- роботу ТРЦ, кафе і ресторанів; посадку в міжобласний транспорт (потяги, автобуси тощо).
Будь ласка, зачекайте...
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Аж "жаба давит" - ничего не делаешь, и министр в кабинете с министрами)))
\\\\\\\\\ деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования; Источник: https://censor.net/ru/n3219031\\\\\\\\
\\\\\\\прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения; Источник: https://censor.net/ru/n3219031\\\\\\\\
Зачем ты накручиваешь себя с самого утра?
Где люди носят маски, там цвет зелёненький.
Там где не носят - там красненький.
Маска - не акваланг.
Найти всегда можно или самому сделать.
Успокоилась?
Ну вот и хорошо.
Яскравий приклад (і далеко не єдиний) неефективності масок - це Іспанія, де навіть плавати вздовж пляжів треба в масці.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
Звідки "друга хвиля", якщо маски працюють?
В местах скопления людей.
а я решил, что тебе надо носить ведро на голове, иначе ты опасен для окружающих
Наведи приклади, будь ласка.
Ніхто не пише і не говорить,що вірусу не має. Він був і буде,поки існує людство.
Люди пишуть,що влада вкрала гроші-всі 68 млрд.грн і крім заборон,нічого не пропонує.
Чому за пів року не вирішили транспортну проблему? Чому міський транспорт,як наземний,так і в метрополітені поїзди,не ходять з інтервалом в 1.5-2 хвилини,щоб розвантажити пасажиропотік? Що для цього зробили? Закупили автобуси,трамваї,поїзди в метро,запустили на маршрути більше автобусів(тих же нових ФОПів,а не тільки "своїх" маршруточників)? Ніт,нічого зроблено не було.
Соціальні служби працюють і найбільш вразливим до вірусу категоріям людей забезпечили доставку ліків та продуктів,щоб літні люди та люди з серйозними хронічними хворобами не ризикували здоров'ям та не ходили по Форах та аптеках,а все їм привозили додому? Ніхєра Стіпанов не зробив,як і Ляшко,як і Вава. Чи вони забезпечили людей транспортом після хіміо чи променевої терапії? Хєр там. ПЛР- тести,-прибуття 10 млн.штук Вава анонсував ще в березні,і де вони- лєтять і ******** по 1800 грн/ тест? Вава в себе на віллі в Італії ставить вже,мабуть,платінові унітази а Стіпанов золоті.
А рекомендації про миття рук,соціальну дистанцію і самоізоляцію при нездужанні- ці рекомендації г- н Тедрос(голова ВОЗ),санітар Стіпанов та ВеликийБудівельникДаріг нехай засунуть собі в жопу. В Україні руки миють всі,починаючи з дворічного віку(до двох років допомогають батьки). Для Тедроса,який в себе в Ефіопії мив руки тільки в сезон дощів,це можливо і дивно,але в Україні руки миють. На Банковій,в МОЗі,в ВОЗ не миють,а українці миють.
І **** ніхто ніколи в Україні в рот один одному не плював і не плює,на голову не лізе і не ліз. При температурі люди не йшли на навчання чи на роботу,а залишались вдома і лікувались,як це не дивно, і до коронавірусу.
З 14 вересня знову припиняють планові операції. Це геноцид,це вбивство людей. Людині,якій призначено стентування на 14 вересня,коли вона його зробить? Коли стане ургентним хворим і її шарахне інфаркт чи інсульт?І якщо їй пощастить,то вона всього навсього стане недієздатна- буде паралізована і буде пускати слюні,а якщо не пощастить- тоді ногами вперед. Зате без ковіду. І таких сотні тисяч пацієнтів.
Не громадяни України винні в тому,що епідемія зростає,а наші можновладці,які повністю просрали протиепідемічні заходи своєю бездіяльністю( крадіжку 68 млрд.грн до уваги не берем- це Ваві на життя).(с)
Але чьому в одних містах люди виконують елементарні вимоги, а в інших ні?
Тобто вранці і впродовж дня влада повинна надягати вам маски й мити руки?
Не треба все до одної кучі змішувати.
Ти ще про червоні лінії не зазначила і про зраду з "вагнерівцями".
Оранжевыми вы стали.
Шо!
а маски жодним чином не впливають на поширення вірусів, вивчайте
https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
https://ukrainian.voanews.com/a/masky-profilaktyka-covid19-poky-ne-zyavytsya-vaccyna/5581823.html Носіння масок - найкраща профілактика Ковід-19, поки не з'явиться вакцина.
і, власне, в кінці твого посилання згадується те, заради чого це все робиться: ВАКЦИНА
та ж сама афера, що майже вдалося втілити в 2010 році із свиним грипом
Оторвись от методички, выпей чаю.
Зевиборці достойні зевлади...
Нащо плодити розпорядження, які ніхто не збирається виконувати. І те саме з контролюем виконання
І почни вже відрізняти два елементарні абсолютно нетотожні поняття: "людина, яка має позитивний результат тесту" і "людина, що захворіла".
Чи Ви й раніше тестували себе на грип та ще 2-3 сотні різних ГРВІ?