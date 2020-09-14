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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контролюється українським захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби, 13 вересня, 2 порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів у бік наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - повідомили в пресцентрі ОС.

Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28486) штаб (1093) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+24
Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9080
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14.09.2020 07:49
+17
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9140
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14.09.2020 08:01
+14
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7199
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14.09.2020 08:10
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Устойчивое «перемирие « ***** и зелемразей 😱
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14.09.2020 07:38 Відповісти
Это информационное прикрытие беспредела Мавзолейных шакалов в Белоруси,отвлечь внимание от основного события,это чисто КГБшные фишки....
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14.09.2020 07:45 Відповісти
Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9080
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14.09.2020 07:49 Відповісти
Точно! Зрадники, котрі видаючи себе за самих патріотистих патріотів, постійно вже півтора роки скрізь деруться:"Зрада! України большє нєт! ".
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14.09.2020 08:04 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7199
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14.09.2020 08:10 Відповісти
Так не будьте терпилами ,которых шут уклонист посылает на сафари!
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14.09.2020 07:53 Відповісти
Померяй температуру.
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14.09.2020 08:07 Відповісти
Привіт, Дніпро.
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14.09.2020 08:28 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6509
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14.09.2020 09:35 Відповісти
Ти думаєш я тебе не впізнав вчора?
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14.09.2020 09:39 Відповісти
В них вчора величезний червоно чорний стяг піднімали.
Певно вата казилась до нестями.
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14.09.2020 09:41 Відповісти
Привет, "толерантная".
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14.09.2020 09:43 Відповісти
Так. В лапках. Повторю тобі. Я толерантна до всього українського. Але не до росіского.
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14.09.2020 09:59 Відповісти
Узнал?
У старых запорожских сталеваров это бывает.
Вредные условия труда.
Пенсия большая?
"Зстали" благодарен?
За Буряка голосовал?
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14.09.2020 09:47 Відповісти
Вовік зробив війну ;іхтамнєтов; з ;потєрьнєтамі;.
От тільки віри ні Вовіку, ні його кацапському колезі нема....
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14.09.2020 08:00 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9140
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14.09.2020 08:01 Відповісти
О чем Вы говорите ? Какая может быть вера УБИЙЦАМ ?
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14.09.2020 08:03 Відповісти
Бойових втрат немає... Все переводять у небойові.
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14.09.2020 08:06 Відповісти
сподіваюся ми не повелися на провокаціїї і не стріляли у відповаідь! так, тєрпіли 73?
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14.09.2020 08:18 Відповісти
Так і хочуть підісрать янелоху. Ні стида, ні совісті.
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14.09.2020 08:30 Відповісти
Вы Фсе врёте...у Клоуна в голове давно уже "мир и благодать", поэтому не может быть "порушення тиші"...
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14.09.2020 08:31 Відповісти
Так рахується порушенням перемиря чи не рахується ? В ОПі думають, мандель буде тягнути зламаного сірничка в дєрмака, як випадок покаже. В цих ЗЕ все випадкове, люди, призначення, дії в політиці
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14.09.2020 08:54 Відповісти
 
 