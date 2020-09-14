Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контролюється українським захисниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, минулої доби, 13 вересня, 2 порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів у бік наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.
У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.
Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.
Від початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - повідомили в пресцентрі ОС.
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