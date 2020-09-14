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Глава МЗС Польщі Рау заявив, що Лукашенко втратив легітимність: "Це зовсім інший суб'єкт"

Глава МЗС Польщі Рау заявив, що Лукашенко втратив легітимність:

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що його країна вже не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Він уже зовсім інший суб'єкт політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.

"Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенки таким, котрий має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб’єкт (політики. – Ред.). Тому наша політика адресована білоруському суспільству", - сказав Рау.

Нагадаємо, Сейм Литви у своїй резолюції назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі, а чинного президента Олександра Лукашенка незаконним керівником країни.

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Як повідомлялося, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади було закрито доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ.

Євросоюз не визнав результатів цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Автор: 

Білорусь (7931) Литва (2398) Лукашенко Олександр (2655) Польща (8500) репресії (1622) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+10
Лукашеску легитимен в Москве и Пекине
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14.09.2020 07:48
+7
Усатому пох. Сегодня путлер прикроет,а завтра будет завтра.
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14.09.2020 07:50
+5
Тепер Лука самозванець.
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14.09.2020 08:20
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Лукашеску легитимен в Москве и Пекине
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14.09.2020 07:48 Відповісти
Значит у Луки есть выбор, куда уносить свои ноги.
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14.09.2020 10:36 Відповісти
Усатому пох. Сегодня путлер прикроет,а завтра будет завтра.
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14.09.2020 07:50 Відповісти
Путин не прикроет, а порвет усатую попку на немецкий крест, пользуясь моментом.
Сегодня Лукашенко понесет страну в ломбард сдавать.
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14.09.2020 08:43 Відповісти
Факт !
***** воспользуется случаем и попітается откусить кусок побольше ...
Или сразу всю Белорусию
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14.09.2020 10:31 Відповісти
в москве приготовили к встрече лукашенко лошадиную дозу новичка.
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14.09.2020 08:03 Відповісти
Глава МЗС Польщі Рау заявив, що Лукашенко втратив легітимність: "Це зовсім інший суб'єкт" - Цензор.НЕТ 6669
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14.09.2020 08:12 Відповісти
Про Макрона сказать слабо!
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14.09.2020 08:13 Відповісти
А що з Макроном? У Франції відбулися вибори, які він сфальшував і оголосив себе переможцем?
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14.09.2020 08:22 Відповісти
В Бугульмі вибори виграла Ле Пен, отже вона легітимний президент.
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14.09.2020 11:34 Відповісти
Тільки чомусь вона на відміну від Депардьє чомусь їхати туди не хоче.
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14.09.2020 11:50 Відповісти
Все правильно... Згідно з міжнародним правом, Лукашенко - суб"єкт насильницької узурпації державної влади...".

- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету виперти…
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14.09.2020 08:18 Відповісти
Тепер Лука самозванець.
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14.09.2020 08:20 Відповісти
И, что это меняет в федеральном округе РФ "Беларуссия"?
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14.09.2020 09:11 Відповісти
Не смішіть.
"Бацьку" всі ці заяви - до одного місця. Росія і Китай його визнали - і цього йому досить.
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14.09.2020 08:26 Відповісти
Даааааа, сябры, просрали вы свою свободу. Сегодня дон - кондом Лука Грыгорывыч Мудищев пародаст вас плешивому Ху..лу. Правда долго он после этого не протянет. Толи чайку сёрбнет, толи инфаркт. Мало ли средств и методов. Но вам от этого легче не будет. Гауляйтера теперь вам их Москы будут назначать.
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14.09.2020 09:10 Відповісти
Тебя, Лях, Бацька забыл спросить быть ему или не быть
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14.09.2020 09:25 Відповісти
Считаю вмешательство в Белоруссию, вредным и бесперспективным Пусть они сами там разбираются. В любом случае Украина будет крайней. Давайте об Украине думать и вытягивать ее из халэпы. И не будем таскать каштаны из огня для поляков. Они еще надеются на "Польска от можа и до можа", за счет Украины и той же Беларуси.
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14.09.2020 09:33 Відповісти
Совершенно верно. Вместо гаранта Конституции он превратился в его прямого нарушителя, причем прямо с первых же глав этой самой Конституции. Более того он даже открыто это заявляет, - да я пересидел, но просто так я власть не отдам....Кишка тонка...не у каждого есть сила воли попрощаться с властью.
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14.09.2020 09:52 Відповісти
не согласен
за пост держатся по причине грядущих розборок полетов
а там много грехов, значит - турма вместо барвихи
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14.09.2020 12:18 Відповісти
А пуд как был он так и есть - 16 кг. Все подобные заявления и "глубокие озабоченности" диктатору до одного места пока туда народ не воткнёт черенок лопаты.
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14.09.2020 09:53 Відповісти
 
 