Глава МЗС Польщі Рау заявив, що Лукашенко втратив легітимність: "Це зовсім інший суб'єкт"
Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що його країна вже не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Він уже зовсім інший суб'єкт політики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.
"Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенки таким, котрий має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб’єкт (політики. – Ред.). Тому наша політика адресована білоруському суспільству", - сказав Рау.
Нагадаємо, Сейм Литви у своїй резолюції назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі, а чинного президента Олександра Лукашенка незаконним керівником країни.
Як повідомлялося, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади було закрито доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ.
Євросоюз не визнав результатів цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
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Сегодня Лукашенко понесет страну в ломбард сдавать.
***** воспользуется случаем и попітается откусить кусок побольше ...
Или сразу всю Белорусию
- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету виперти…
"Бацьку" всі ці заяви - до одного місця. Росія і Китай його визнали - і цього йому досить.
за пост держатся по причине грядущих розборок полетов
а там много грехов, значит - турма вместо барвихи