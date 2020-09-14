Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,1 млн, кількість жертв досягла 928,2 тис. осіб

Станом на ранок 14 вересня у світі зареєстрували 243 969 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 3905 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 29 184 740 випадків інфікування, з них 243 969 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 928 287 осіб, з них 3905 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 21 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна розташовується на 24 місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 708 458 (+31 857); Індії - 4 845 003 (+93 215); Бразилії - ​​4 330 455 (+14 597); Росії - 1 062 811 (+5449); Перу - 729 619 (+6787).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 198 520; Бразилія - ​​131 663; Індія - 93 215; Мексика - 70 604; Велика Британія - 41 628.

Найбільше видужалих у США - 3 974 949, Індії - 3 777 044, Бразилії - 3 573 958, Росії - 876 225, Колумбії - 599 385.