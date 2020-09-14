В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Вчені Національної академії наук України оприлюднили черговий прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні (на 11-18 вересня 2020 року), підготовлений Робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Академії, передає Цензор.НЕТ.

Базовою організацією є Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. Вчені на сайті академії представили графіки і таблиці прогнозів.

Згідно з прогнозом, статистика щодо України продовжує демонструвати зростання приблизно постійними темпами. Репродуктивне число має незначну тенденцію до зниження. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.1.

Також прогнозується, що середнє значення кількості нових інфікованих на 18 вересня становитиме 3 тис. випадків і 50 летальних випадків на день.

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"Спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хворобу яких стає відомо одразу з фактом смерті, а також зростання частки літніх хворих, яка асоційована з показником летальності. Зростання частки таких хворих також може бути ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість людей, які одужують, почала збільшуватися і становить майже 900 нових видужалих на день. "Хоча темпи одужання все ще набагато менші за кількість нових інфекцій. Ймовірно, зростає частка людей, що фактично видужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування", - зауважили в НАН України.

Крім того вчені підрахували, що в середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася, хоча останнім тижнем спостерігається незначна позитивна тенденція.

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Середнє значення за останній тиждень – 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Хмельницькій області – 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вищий за середній по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається значною мірою за рахунок роботи приватних лабораторій. 9 вересня, коли було проведено рекордну кількість тестувань (29708) в Україні, третина з них була проведена в м. Києві.















































