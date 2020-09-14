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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Вчені Національної академії наук України оприлюднили черговий прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні (на 11-18 вересня 2020 року), підготовлений Робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Академії, передає Цензор.НЕТ.

Базовою організацією є Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. Вчені на сайті академії представили графіки і таблиці прогнозів.

Згідно з прогнозом, статистика щодо України продовжує демонструвати зростання приблизно постійними темпами. Репродуктивне число має незначну тенденцію до зниження. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.1.

Також прогнозується, що середнє значення кількості нових інфікованих на 18 вересня становитиме 3 тис. випадків і 50 летальних випадків на день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу - 302,5 тис. Загалом інфіковано - 28,3 млн, померли - 913,9 тис.

"Спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хворобу яких стає відомо одразу з фактом смерті, а також зростання частки літніх хворих, яка асоційована з показником летальності. Зростання частки таких хворих також може бути ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість людей, які одужують, почала збільшуватися і становить майже 900 нових видужалих на день. "Хоча темпи одужання все ще набагато менші за кількість нових інфекцій. Ймовірно, зростає частка людей, що фактично видужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування", - зауважили в НАН України.

Крім того вчені підрахували, що в середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася, хоча останнім тижнем спостерігається незначна позитивна тенденція.

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Середнє значення за останній тиждень – 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Хмельницькій області – 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вищий за середній по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається значною мірою за рахунок роботи приватних лабораторій. 9 вересня, коли було проведено рекордну кількість тестувань (29708) в Україні, третина з них була проведена в м. Києві.

В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 01
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 02
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 03
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 04
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 05
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 06
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 07
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 08
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 09
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 10
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 11
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 12
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 13
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 14
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 15
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 16
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 17
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 18
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 19
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 20
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 21
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 22
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 23
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України 24

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Так майстри спорту ж при владі(
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14.09.2020 08:36
+2
«
Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.Источник: https://censor.net/ru/n3219041»

да премьера , ЗЕ и степашку надо просто посадить в тюрьму за такое
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14.09.2020 08:40
+2
У нас ЗАРУБЕЖОМ соблюдают все правила карантина, ходят в маске, сидят на самоизоляции всей семьей 14 дней, делают тесты
В больницах есть все аппараты для подачи кислорода
ПОТОМУ НЕ ХЕР УМНИЧАТЬ- надо требовать от власти ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Не будете тявкать - можете и сами оказаться на кладбище из-за недолугой работы власти
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14.09.2020 09:09
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Так майстри спорту ж при владі(
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14.09.2020 08:36 Відповісти
Зі стрибків у бік...
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14.09.2020 08:48 Відповісти
«
Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.Источник: https://censor.net/ru/n3219041»

да премьера , ЗЕ и степашку надо просто посадить в тюрьму за такое
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14.09.2020 08:40 Відповісти
..Файно з-за бугра тявкати !?
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14.09.2020 08:49 Відповісти
У нас ЗАРУБЕЖОМ соблюдают все правила карантина, ходят в маске, сидят на самоизоляции всей семьей 14 дней, делают тесты
В больницах есть все аппараты для подачи кислорода
ПОТОМУ НЕ ХЕР УМНИЧАТЬ- надо требовать от власти ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Не будете тявкать - можете и сами оказаться на кладбище из-за недолугой работы власти
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14.09.2020 09:09 Відповісти
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України - Цензор.НЕТ 2831
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14.09.2020 08:50 Відповісти
Давайте и другую цифру ссобщайте, на сколько выросла "дыра" в бюджете Украины!
А то как-то однобоко получается.
Покажите нам, Степанов с Ляшко, какую сумму вы можете заставить "выкашлять" украинские бизнесы для поддержания вашего ср*ного режима, который приговорен по-любому причем Степанову и Lяшко, вместе со Шмыгалем и "бубочкой" сбежать в этот раз никуда не удастся, никакого "ростова" в этот раз не будет).

Наши фашистские зайчики, а именно министр труда штата Виктория, Австралия, Pakula, поднапрягся и выдал на "гора" еще дeнег для прикормленных бизнесов. аж 290 миллионов баксов.
Для тех, кто не в курсе сообщаю: эта цифра составляет половину годового бюджета City of Melbourne, то есть это половина бюджета самой центральной части города Киева, вот самого пресамого центра ТОЛЬКО!

"Пописала мышь в море и говорит: тут и моя доля", - вот что означают эту "деньги" министра Pakula.

Степанов, покажите нам, что Вы - не лох какой австралийский, и выср*те "гораздо более лучшую"(S) сумму денег на "covid safe environment".
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14.09.2020 08:56 Відповісти
Удивительно, но в Швеции за последние 7 дней умерло 11 человек, у соседей (Норвегии, Финляндии, Дании) суммарно умерло 5
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14.09.2020 09:01 Відповісти
"Может нужно прекращать карантин, а то шведы остануться а мы все вымрем"

Ага, особенно мусульманские шведы, из Африки, коих в городе Мальме 90 с гаком процентов населения.
Степанов на нобелевку идет, премию мира, особенно бодро население украинское уничтожает, кто не вымер от "ковида" тот от разрушенной экономики гикнется.
Степанова мы в дурку отправлять не будем, суд признает его и Ляшко вменяемыми, и потому Степанов с Ляшко будут одну шконку делить, за преступления над человечеством.
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14.09.2020 09:40 Відповісти
До идиотов только дошло!
Сам факт увеличения количества больных в сутки уже об этом свидетельствует. Поскольку выявляю только тех, кто обратился за помощью и как правило изолируют (процент тех кто не соблюдает самоизоляцию есть всегда и он постоянен), а раз все равно растет количество инфицированных значит растет количество активных вирусоносителей, которых не протестировали. А значит недостаточное тестирование. Тестировать надо всех поголовно
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14.09.2020 09:20 Відповісти
вони тестують,коли вже людину вже треба забирати в реанімацію
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14.09.2020 10:30 Відповісти
не, нужно разделить дом\город\ район\область\ на зоны, всех там протестировать, и закрыть всех на жесткий карантин на месяц + дезинфекция. это конечно если вирус не сильно животными распространяется (и поверхностми) ну и запретить въезд-выезд между проверенными\непроверенными частями. кажется в Китае более менее так сделали - благо бабло есть. у нас прям хз, разве что зимой так можно попробовать, но кто же станет - это все отдавать бабло (и не малое), которое можно украсть и при случае полечиться где-то в Германии если что, всей компанией, с сервисом. да и вакцину "вдруг" может кто сделает - зачем зазря тратиться ... но как всегда у нас все пойдет по наихудшему сценарию, потому что альтернативынет.
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14.09.2020 10:35 Відповісти
Как говорил НОВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЛИЦО - министр здравоОГРАБЛЕНИЯ продавая средства защиты в РФ , - в начале эпидемии Емец = ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ.. . и лишниии ...
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14.09.2020 09:53 Відповісти
кстати, а что там с прошлыми прогнозами - подтвердились? а то у нас статистика и реальность еще и во время пандемии это почти как пальцем в небо. разве что по умершим считать - тех вроде сложно подделывать.
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14.09.2020 10:20 Відповісти
В статьях о Ковиде в топе почти всегда высказывания тех, кто отрицает его существование или опасность. Это говорит о коллективном отсутствии народного интеллекта. А мы еще хотим, чтобы у Зе не было наивысшего рейтинга.
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14.09.2020 10:47 Відповісти
какой нафиг интеллект . маски если и носят то нос не закрывают.
как говорил незабвенный абдулов, страна не пуганных идиотов
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14.09.2020 11:14 Відповісти
 
 