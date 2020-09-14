Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич підтримує легалізацію зброї: "Потрібно розробити правильну дозвільну систему"

У парламентському комітеті з питань нацбезпеки виступили за легалізацію серед усього населення вогнепальної зброї. У Раді назвали умову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я скажу так: як військова людина я це підтримую. Але потрібно розробити правильну дозвільну систему", - сказав він.

Він зазначив, що в Україні вже скасували нагородну зброю, яку дарували багатьом цивільним. Закон забороняє виділення нагородної зброї всім, крім чинних співробітників поліції і військовослужбовців.

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"Я, до речі, мисливець, у мене рушниця, і я чітко виконую всі умови для її зберігання та використання. Підтримую легалізацію, наприклад, короткостволу", - розповів Завітневич.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає передчасною легалізацію носіння вогнепальної зброї в Україні.