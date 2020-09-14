В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 14 вересня, зафіксовано 2462 нові випадки зараження. При цьому 33 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 13 вересня повідомлялося про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордні 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 156 797 осіб, померли від початку пандемії 3211 осіб (за добу 33), видужали - 69 543 (за добу 650). Нині в Україні на COVID-19 хворіє 84 043 особи, що на 1779 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні на 20,85% перевищує кількість видужалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях, Києві (168), Львівській (143), Івано-Франківській (142), Чернівецькій (135), Київській (112) і Сумській (101) областях.















