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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб

В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 14 вересня, зафіксовано 2462 нові випадки зараження. При цьому 33 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 13 вересня повідомлялося про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордні 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 156 797 осіб, померли від початку пандемії 3211 осіб (за добу 33), видужали - 69 543 (за добу 650). Нині в Україні на COVID-19 хворіє 84 043 особи, що на 1779 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні на 20,85% перевищує кількість видужалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях, Києві (168), Львівській (143), Івано-Франківській (142), Чернівецькій (135), Київській (112) і Сумській (101) областях.

В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб 01
В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб 02
В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб 03
В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб 04
В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб 05
В Україні за добу 2462 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 156 797 осіб 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
цифры для любознательных.
За последние 7 дней в Швеции 11 умерших от вируса
У соседей (Дания, Норвегия, Финляндия) суммарно 5
Нечего даже коментировать
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14.09.2020 09:12
+3
Итак при населении в 10 млн в Швеции 5850 умерших, в соседней Норвегии 270. И для любознательных там карантина нет только официально, сознательность людей намного больше даёт чем приказы правительства.
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14.09.2020 09:16
+2
Никак, просто сравнивать теплое с мягким это вообще мозгов надо не иметь
"где ввели жесткий карантин" - у нас жесткий карантин? Серьезно?
"Швеция живет без карантина пол года " - и в ней умерло на порядок больше людей чем у соседей вводивших карантин
"а мы убили экономику в хлам и проолжаем убивать" - в хлам ее убили уже давно
"Шведы вошли в ноль по вирусу" - такой 0 что аж 11 за 7 дней?
Еще раз, сравнивать Швецию и Украину - это как сравнивать теплое с мягким....
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14.09.2020 09:33
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Ну так - тесты закончились)))) А количество необработанных в 3 дня с задержкой, собранных материалов - составляет 35% от общего количества)))
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14.09.2020 09:06 Відповісти
цифры для любознательных.
За последние 7 дней в Швеции 11 умерших от вируса
У соседей (Дания, Норвегия, Финляндия) суммарно 5
Нечего даже коментировать
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14.09.2020 09:12 Відповісти
Никак, просто сравнивать теплое с мягким это вообще мозгов надо не иметь
"где ввели жесткий карантин" - у нас жесткий карантин? Серьезно?
"Швеция живет без карантина пол года " - и в ней умерло на порядок больше людей чем у соседей вводивших карантин
"а мы убили экономику в хлам и проолжаем убивать" - в хлам ее убили уже давно
"Шведы вошли в ноль по вирусу" - такой 0 что аж 11 за 7 дней?
Еще раз, сравнивать Швецию и Украину - это как сравнивать теплое с мягким....
показати весь коментар
14.09.2020 09:33 Відповісти
Итак при населении в 10 млн в Швеции 5850 умерших, в соседней Норвегии 270. И для любознательных там карантина нет только официально, сознательность людей намного больше даёт чем приказы правительства.
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14.09.2020 09:16 Відповісти
Смени пластинку.
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14.09.2020 09:38 Відповісти
Цифры для любознательных !
Время карантина при ковиде , минимум 14 дней ! Многие и через две недели имеют положительный тест , а некоторые и по несколько недель подряд . По самым скромным подсчетам в любимой тебе бульбашии за последнии 2 недели не было меньше чем 150 инфицированных в день . Берём 150 х 14 = 2100 , сейчас по данным белминздрава 839 ! Где остальные ? И это при 150 в день и если через две недели уже здоров !
Ты такой большой , а в сказки веришь ! Или ты баран ! Выбирай ?!
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14.09.2020 10:49 Відповісти
Цифры позволяют сделать вывод, что рейтинги Кличко, Пальчевского и Попова стабилизировались, а рейтинги Свободы и Самопомощи продолжают падение в тернопольской области.
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14.09.2020 09:21 Відповісти
Если кто-то умер и родственники соглашаются на COVID-19, то получают 5 000 грн., а врач 10 000 грн..
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14.09.2020 09:51 Відповісти
Не сціть! Цей "смертельний" вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того, щоб їх залякати і загнати в стойло. Але це цей. А от наступний.....
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14.09.2020 09:57 Відповісти
Неверящим в ковид дурням посвящаю.
Как не медик, а просто человек переживший болячку, имею вам сказать.
появилась температура, пропало обоняние - напрягитесь.
У меня температура и симптомы успешно подавлялись как ни странно - ибупрофеном.
Но тяжело было со сгущением крови - пил аспирин, понижал давление каптопресом 25.
Думаю, что без этого не выжил бы.
Вирус провоцирует тромбы, рвутся сосуды, и дай Бог чтобы не в голове. Обошлось.
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14.09.2020 11:00 Відповісти
 
 