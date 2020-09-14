Лукашенко і Путін сьогодні проведуть переговори у форматі "сам на сам"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, сьогодні відвідає Росію, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка.
"У місті Сочі відбудеться зустріч глави білоруської держави з Президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори будуть у форматі "сам на сам", - йдеться в повідомленні.
За даними держагентства, Лукашенко і Путін "обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику і ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виклики, що виникають".
Нагадаємо, про майбутню зустріч раніше повідомляв прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лука не в том положении, шоб ставить высокие требования, может обойтись дешевле
жидака в одній кімнаті
так точнее
но Лука пожалуй удержится в обмен за должность губернатора сев-зап белорусского округа РФ и личную неприкосновенность...
Лукашенко подтолкнула пророссийская ,белорусская оппозиция.
Эти "потери россии" на самом деле - прибыль в карман тем кто сидит на потоках и управляет россией.
Если Раша продает нефть "по дешевке" на Беларусь, то потом разница в цене делится между Лукашенко и хйлом через третьи компании и поступает на счета куда надо.
Подивись на рівень життя.
Штати це авангард прогресу.
Всі непогано там прилаштовуються.
Так вас ніхто в Америках не чекає. Сидіте в дома.
Разнорабочим + закончившим ПТУ даже в америках будешь жить от зарплаты до зарплаты в халупе с неграми и латиносами по соседству. Ещё раз, если мигрировать то в Европу. Штаты как и Канада УЖЕ не рай для иммигрантов. Прошли те 80-90 года когда ещё можно было без проблем начать новую жизнь.
Путін: ...зачіт так:ілі ти ложишся под мєня сразу ілі топчу тєбя сам в наглую...
Таракан 1:... Давай полюбовно,абаюдно і конверсионно,я ж тєбє спас твоіх "вагнеровцев" от бандеровцев,так ти єто учітивай,Володя...
ПУТІН:... Спасібо,конєчно,за моіх головорєзов с Боінгом,но ти мєня поймі...мнє ж надо Украіну добіть,пока там вновь Порошенко нє вєрнулся,да і сколько дєнєг в разврат в Украінє втюхано,что твоя Бєлорусь так, занюхать только...
Таракан 1: ..я согласєн под тєбя...только синку моєму,кррасавцу, отдай губєрнію,можна і другую...
Путін :..хорошо,надо подумать,а то скоро Крим тут бєз води сдихаєт,і надо что-то дєлать с Зєлєнскім...а то нікак нє хочєт капітуліровать сразу,всьо частямі с Єрмаком отдают,а так нє договаріваліс...
Продолженіє будєт.
У Луки два шляхи:
1) Білорусь - губернія росії і Лука ще побуде губернатором(до прийняття "новічка")
2) Білорусь - губернія росії без Луки.
ИМХО - нажаль Білорусі капець.
Президент России Владимир Путин был "ошеломлен" масштабами протеста в Белоруссии, но при этом уверен, что акции протеста не приведут к свержению Александра Лукашенко, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-13/putin-*******-down-on-belarus-ally-wary-of-protest-contagion?sref=Y0jVLcFo Bloomberg со ссылкой на пять собеседников, близких к Кремлю.
Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты. Кремль будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти, отмечает агентство.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.
Путин ранее заявил, что признает легитимность выборов президента Белоруссии, а Александра Лукашенко - их победителем.
НАСТОЯЩИЙ .
.
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
.
https://uploads.disquscdn.com/images/20beb97127eab448c313c306c94c60519c0122d725481739bb6de8367df65860.jpg .
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0e38f339b94d1aa762879d00afcb74672ac822ab5061d476d6191b52a50e3400.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3da8ceb2948db545ffd3f37a40cb9f87dd2458285da6949864b01475e383197f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e19256c88bd8692e15a0b3cdc83e77559cbaca9b1fb9de85e37e144c4a3947b1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/074f5548409193f8cc6f5ede91734936f3132ed38ecd1ebb27eb6e059f71bc7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/46d9e0d891c1678273c620bc99f9d9c145a428cda655791e678583fedf9de4e4.jpg ..
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6d300d28501c63c4ae402d7f1e0f42ea0b3ac80d95e62f880028703607a108ad.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1a91eb071d95a38e127e1e371bd582f9557df8e8f0e4fac038629fc0bf152abb.jpg
.
рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .
.
ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,
.
россия-6
масква- 6
кремль - 6
= 666
.
.
. .
если чайку не хлебнет в пути
граница не стала украинско - российской. Лукашенко был для Украины гарантом
того ,что этого не случится ,как теперь всё повернётся неизвестно.
Белорусские оппозиционеры делают всё ,чтобы скрепить союз Лукашенко и путина.
https://twitter.com/SholtoBolto
Суворий верифікатор
@SholtoBolto
·https://twitter.com/SholtoBolto/status/1305457608749326338 2 ч
Репортаж із зустрічі у Сочі