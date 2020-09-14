Лукашенко і Путін сьогодні проведуть переговори у форматі "сам на сам"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, сьогодні відвідає Росію, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"У місті Сочі відбудеться зустріч глави білоруської держави з Президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори будуть у форматі "сам на сам", - йдеться в повідомленні.

За даними держагентства, Лукашенко і Путін "обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику і ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виклики, що виникають".

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Нагадаємо, про майбутню зустріч раніше повідомляв прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.