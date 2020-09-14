COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській, Харківській та Одеській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 14 вересня в Тернопільській області на коронавірус захворіли 352 людини, це найбільша кількість хворих в області з початку пандемії.
Загальна кількість інфікованих становить 9 234 особи.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 109 людей, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 145 пацієнтів.
Станом на 14 вересня кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 980 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Одеська області.
Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить . Загальна кількість інфікованих - 12 873. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 272 людини, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 865 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 8 716.
В Одеській області на коронавірус захворіли 205 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9 687 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавіруссом, померли 149 осіб. З початку епідемії одужав 2 191 пацієнт. Кількість активних хворих на Одещині - 7 347 осіб.
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Про Беларусь смешно, Вы еще Туркменистан в пример приведите, там просто "корону" запретили и все, проблема решена.
«Швеція.
Густота населення країни 2015 року становила 23,8 особи/км² (195-те місце у світі) і передостаннє місце серед країн Європейського Союзу, менше тільки у Фінляндії.»
Естественно с оглядкой, например, на плотность населения, которая в Дании выше чем в Швеции в 6 раз, но при этом смертей от ковид меньше в 8 раз
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/
Posted by https://www.reddit.com/user/Smiix/ u/Smiix https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/ 2 years ago
Waiting for the bus in Sweden. We like personal space, that's all.
ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ..
. и лишниии ......
Total Test Results: 5 550 139
Testing rate: 19 141,13 per 100,000 people
А от Орегонщина дещо відстає
Total Test Results: 612 620
Testing rate: 14 524,85 per 100,000 people