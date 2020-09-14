COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 14 вересня в Тернопільській області на коронавірус захворіли 352 людини, це найбільша кількість хворих в області з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 9 234 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 109 людей, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 145 пацієнтів.

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Станом на 14 вересня кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 980 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Одеська області.

Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить . Загальна кількість інфікованих - 12 873. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 272 людини, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 865 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 8 716.

В Одеській області на коронавірус захворіли 205 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9 687 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавіруссом, померли 149 осіб. З початку епідемії одужав 2 191 пацієнт. Кількість активних хворих на Одещині - 7 347 осіб.

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