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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 14 вересня в Тернопільській області на коронавірус захворіли 352 людини, це найбільша кількість хворих в області з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 9 234 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 109 людей, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 145 пацієнтів.

Також читайте: Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження

Станом на 14 вересня кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 980 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Одеська області.

Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить . Загальна кількість інфікованих - 12 873. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 272 людини, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 865 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 8 716.

В Одеській області на коронавірус захворіли 205 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9 687 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавіруссом, померли 149 осіб. З початку епідемії одужав 2 191 пацієнт. Кількість активних хворих на Одещині - 7 347 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через спалах COVID-19 в Ізраїлі оголошено локдаун: закрито школи і торгові центри, від будинку можна відходити на 500 метрів

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3218) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+4
Роблю речі, які проти Закону Дарвіна. Але, треба.
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205 - Цензор.НЕТ 5879
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14.09.2020 09:21
+4
ага особенно Швеция решила проблему. Правда умерло на порядок больше чем у соседей..
Про Беларусь смешно, Вы еще Туркменистан в пример приведите, там просто "корону" запретили и все, проблема решена.
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14.09.2020 09:27
+2
Такое впечатление что ты здесь работаешь на ставке - уже полгода в каждой теме о коронавирусе с упорством пьяного пропагандируешь достижения шведской и белорусской эпидемиологии. Неужели ты думаешь что немецкие, английские, и тем более израильские (!) врачи тупее (а там карантин опять усиливают, аналогично и у чехов, австрийцев. В Израиле разрешено отходить от дома на 550м)
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14.09.2020 09:32
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Роблю речі, які проти Закону Дарвіна. Але, треба.
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205 - Цензор.НЕТ 5879
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14.09.2020 09:21 Відповісти
ага особенно Швеция решила проблему. Правда умерло на порядок больше чем у соседей..
Про Беларусь смешно, Вы еще Туркменистан в пример приведите, там просто "корону" запретили и все, проблема решена.
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14.09.2020 09:27 Відповісти
Тут ще й осісьо, який фактор:

«Швеція.
Густота населення країни 2015 року становила 23,8 особи/км² (195-те місце у світі) і передостаннє місце серед країн Європейського Союзу, менше тільки у Фінляндії.»
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14.09.2020 09:46 Відповісти
там много факторов, но если уж сравнивать, то сравнивать соседей у которых сопоставимый климат, сопоставимая численность населения, сопоставимая экономика, медицина, уровень жизни и т.д.
Естественно с оглядкой, например, на плотность населения, которая в Дании выше чем в Швеции в 6 раз, но при этом смертей от ковид меньше в 8 раз
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14.09.2020 09:52 Відповісти
Я навів один з факторів, який гарантовано впливає на вірогідність швидкості розповсюдження хвороби серед населення ( і це не G5, чи кріейтор windows)
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14.09.2020 09:56 Відповісти
Я верю цифрам, что дает ООН, а не таракану. По приведенной диаграмме только за июнь 2020 года превышение смиертности над средней составило около 3500, за май примерно 1200-1300. А по сводкам, что дает таракан по ковиду, на 30 июня за все предыдущее время умерло 392 человека

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205 - Цензор.НЕТ 2740
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14.09.2020 10:25 Відповісти
Картинка 2-летней давности. Очередь на остановке автобусов в Швеции.
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/

Posted by https://www.reddit.com/user/Smiix/ u/Smiix https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/ 2 years ago

Waiting for the bus in Sweden. We like personal space, that's all.
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205 - Цензор.НЕТ 4417
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14.09.2020 11:51 Відповісти
Такое впечатление что ты здесь работаешь на ставке - уже полгода в каждой теме о коронавирусе с упорством пьяного пропагандируешь достижения шведской и белорусской эпидемиологии. Неужели ты думаешь что немецкие, английские, и тем более израильские (!) врачи тупее (а там карантин опять усиливают, аналогично и у чехов, австрийцев. В Израиле разрешено отходить от дома на 550м)
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14.09.2020 09:32 Відповісти
Как говорил НОВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЛИЦО - министр здравоОГРАБЛЕНИЯ продавая средства защиты в РФ , - в начале эпидемии Емец =


ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ..


. и лишниии ......
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14.09.2020 11:09 Відповісти
ДЕ карта проведених тестувань???? Чому є тільки карта хворих? СКІЛЬКИ ПРОВЕДЕНО ТЕСТІВ В КОЖНІЙ ОБЛАСТІ??????
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14.09.2020 11:40 Відповісти
На Техащині
Total Test Results: 5 550 139
Testing rate: 19 141,13 per 100,000 people

А от Орегонщина дещо відстає
Total Test Results: 612 620
Testing rate: 14 524,85 per 100,000 people

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14.09.2020 13:38 Відповісти
 
 