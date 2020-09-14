У Раді тривають консультації про створення ТСК у справі "вагнерівців": багато інформації з грифом секретності, до якого не маємо доступу, - "слуга народу" Завітневич
У парламентському комітеті з нацбезпеки обговорили можливість створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців". Зараз із цього приводу консультуються.
Про це глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуацію з "вагнерівцями" роздмухують, щоб тримати суспільство в напрузі і звинувачувати розвідувальні органи.
"Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цієї ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу", - розповів він.
За його словами, вся історія з "вагнерівцями" використовується проти України. До цього процесу вже підключили навіть Білорусь.
"Знаєте, у нас тут між військовими ходить такий жарт, що якби справді ця операція була, то ми б усі аплодували нашим спецслужбам. А насправді ви ж бачите, що все це використовується проти нашої країни з метою її розхитати, накачати певною інформацією. Задіяно всі інструменти і ресурси, і не тільки медійні", - сказав Завітневич.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Такий жарт у вас там не ходить?))
Даже упоминание фамилии разведчика, который будет давать информацию об отсутствии операции Ы, недопустимо.
Поэтому, не нужно манипулировать.
Послушаем.
А когда было иначе ? Все до единого президенты Украины были завербованы гэбней и Зиленскай не исключение .
Нє-нє, пітарок, не розвідників. А твого, ****, боса Зє.
Его страна это ********** и он прямо сказал что ' все это используется против нашей страны'
Сдасться - оно вседа ПРОЩЕ
А Зебилы так думают
Тебе в Германии страшно ?
именно такая последовательность действий. Когда одна нога не знает куда пошла другая.
конечно выберут не тот путь.
Скоро будете за каждого кота Бене платить, гои тупые!
Сказку о том, что в одном месте собрали 33 головореза со спецподготовкой, связями в ФСБ и опытом боевых действий, окружив их 200 потенциальными заложниками для передачи Украине могут схавать только дети младшего возраста.
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Здається я живу в час повного абсурду. Зєлю треба було геть ще рік тому, але українці досі тільки скиглять, але слово "дострокові" вони вимовляти не вміють по визначенню
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Можу тобі дати гривню. Одну. Просто так. Дати, продажний?
А топить против бубочки ты начал по той причине, что ему не дают выполнить все ваши воровские пожелания.
Не оправдал надежды, другими словами.
Ваша вонь, с одной стороны, это давление на него, а сдругой, надежда все таки обеспечить какой то значительный рост для кацапского агента жульки капительман.
ІЖ ТЕ, ЩО ОБРАВ!
ОТЖЕ - НАСОЛОДЖУЙСЯ СВОЇМ ВИБОРОМ!
Эта группа топила за бубочку год назад, аж обсиралась!
Это ещё Юлька вас организовала в 2008 году?
Де я писав про білборди, брехливе?
А про податки від ТЮ, це вже "хоть пасмийомсаааа"... Бо вана їх "сплачує" ще з часів "КУБ"а... Паші Лазаренку...
Вот как это тело можно после таких слов назвать? Завтневич,ты в разведке служил последние 5 лет? А че тогда п-дишь?
Олександр Завітневич народився 1973 року. Після закінчення середньої школи навчався на факультеті радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку. Офіцер запасу.
Згодом заочно навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.
Голова Черкаської обласної організації партії «Слуга народу»
Передавайте приветы там у себя между военными в гру рф...