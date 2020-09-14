У Раді тривають консультації про створення ТСК у справі "вагнерівців": багато інформації з грифом секретності, до якого не маємо доступу, - "слуга народу" Завітневич

У парламентському комітеті з нацбезпеки обговорили можливість створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців". Зараз із цього приводу консультуються.

Про це глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуацію з "вагнерівцями" роздмухують, щоб тримати суспільство в напрузі і звинувачувати розвідувальні органи.

"Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цієї ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу", - розповів він.

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За його словами, вся історія з "вагнерівцями" використовується проти України. До цього процесу вже підключили навіть Білорусь.

"Знаєте, у нас тут між військовими ходить такий жарт, що якби справді ця операція була, то ми б усі аплодували нашим спецслужбам. А насправді ви ж бачите, що все це використовується проти нашої країни з метою її розхитати, накачати певною інформацією. Задіяно всі інструменти і ресурси, і не тільки медійні", - сказав Завітневич.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.