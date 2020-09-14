Мінфін направив проєкт Держбюджету-2021 на розгляд до Кабміну: Підвищення "мінімалки" і доплати пенсіонерам

Міністерство фінансів України направило проєкт державного бюджету на 2021 рік на розгляд уряду.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед ключових пріоритетів Держбюджету, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати, виплати пенсіонерам старше 75 років, а також протидія пандемії COVID-19 і вакцинація.

"Проєкт держбюджету на 2021 буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - йдеться в повідомленні.

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