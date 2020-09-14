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Мінфін направив проєкт Держбюджету-2021 на розгляд до Кабміну: Підвищення "мінімалки" і доплати пенсіонерам
Міністерство фінансів України направило проєкт державного бюджету на 2021 рік на розгляд уряду.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед ключових пріоритетів Держбюджету, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати, виплати пенсіонерам старше 75 років, а також протидія пандемії COVID-19 і вакцинація.
"Проєкт держбюджету на 2021 буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Andre2014
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+3 Aleksandr Ermak
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+3 neverlok lok
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А зачем создавать новые государственные предприятия? Чтобы потом олигархам их за бесценок продать? Уже давным давно доказано жизнью, что государственная форма управления предприятием коррупционна и малоэффективна. Лучше деньги направить на поддержку малого и среднего бизнеса, дать льготные кредиты, снизить налоговое давление. Глядишь тогда и не надо будет рабочие места создавать - они создадутся естественным путем.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/05/30/7049990/ В августе 1990 года польское государство было собственником почти 8,5 тыс. предприятий. Сегодня под прямым контролем государства осталось только 41 предприятие, из них работает 19.
Подумал - может прежде чем кому-то что-то советовать лучше сначала самому ознакомиться с вопросом.
По состоянию на половину 2015 года польское государство сохраняла миноритарный пакет акций в 346 предприятиях, а мажоритарный - всего в 47
Т.е. государство просто выступает инвестором частных предприятий и получает доход с девидентов.