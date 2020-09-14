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Новини Бюджет-2021
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Мінфін направив проєкт Держбюджету-2021 на розгляд до Кабміну: Підвищення "мінімалки" і доплати пенсіонерам

Мінфін направив проєкт Держбюджету-2021 на розгляд до Кабміну: Підвищення
Фото: Facebook

Міністерство фінансів України направило проєкт державного бюджету на 2021 рік на розгляд уряду.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед ключових пріоритетів Держбюджету, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати, виплати пенсіонерам старше 75 років, а також протидія пандемії COVID-19 і вакцинація.

"Проєкт держбюджету на 2021 буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - йдеться в повідомленні.

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Мінфін направив проєкт Держбюджету-2021 на розгляд до Кабміну: Підвищення мінімалки і доплати пенсіонерам 01

Автор: 

держбюджет (2394) Кабмін (14090) Мінфін (3643)


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Топ коментарі
+5
пипец конечно.. бюджет - очередное проедание! А где, где создание новых государственных предприятий, рабочих мест рост экономики? А зарплаты поднимать много мозгов не нужно иметь, мы уже были миллионерами- ни к чему хорошему те поднятия зарплат не привели! Короче на одни и те же грабли наступим сто раз!?
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14.09.2020 09:36
+3
у зели денег много, у него печатный станок
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14.09.2020 09:41
+3
Ну да можно вместо 1 гривны 1000 грн одной купюрой печать
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14.09.2020 09:44
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пипец конечно.. бюджет - очередное проедание! А где, где создание новых государственных предприятий, рабочих мест рост экономики? А зарплаты поднимать много мозгов не нужно иметь, мы уже были миллионерами- ни к чему хорошему те поднятия зарплат не привели! Короче на одни и те же грабли наступим сто раз!?
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14.09.2020 09:36 Відповісти
у зели денег много, у него печатный станок
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14.09.2020 09:41 Відповісти
Ну да можно вместо 1 гривны 1000 грн одной купюрой печать
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14.09.2020 09:44 Відповісти
Мінфін направив проєкт Держбюджету-2021 на розгляд до Кабміну: Підвищення "мінімалки" і доплати пенсіонерам - Цензор.НЕТ 1913
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14.09.2020 10:12 Відповісти
А где, где создание новых государственных предприятий, рабочих мест рост экономики?

А зачем создавать новые государственные предприятия? Чтобы потом олигархам их за бесценок продать? Уже давным давно доказано жизнью, что государственная форма управления предприятием коррупционна и малоэффективна. Лучше деньги направить на поддержку малого и среднего бизнеса, дать льготные кредиты, снизить налоговое давление. Глядишь тогда и не надо будет рабочие места создавать - они создадутся естественным путем.
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14.09.2020 10:12 Відповісти
Виртуальный странник, поинтересуйся, сколько в собственности государства средств производства в развитых странах типа Штатов, Британии, Швеции, ну и Польши-- та в любых нормальных и будешь очень удивлен, какую обманную туфтень про госпредприятия ты пишешь.Например, через государственную часть предприятий в сфере нефтепереработки любое из названных государств регулирует цены на ПММ, а наше этого делать не может, так все распродано.И так по всем отраслям, от которых зависит безопасность государства.
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14.09.2020 10:24 Відповісти
Поинтересовался навскидку Польшей.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/05/30/7049990/ В августе 1990 года польское государство было собственником почти 8,5 тыс. предприятий. Сегодня под прямым контролем государства осталось только 41 предприятие, из них работает 19.

Подумал - может прежде чем кому-то что-то советовать лучше сначала самому ознакомиться с вопросом.
По состоянию на половину 2015 года польское государство сохраняла миноритарный пакет акций в 346 предприятиях, а мажоритарный - всего в 47

Т.е. государство просто выступает инвестором частных предприятий и получает доход с девидентов.
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14.09.2020 10:42 Відповісти
А это, малоэффективны, уже другой вопрос, должна быть жесткая борьба с коррупцией, смертная казнь для чиновнника или пожизненно! А малый и средний бизнес - не нужны мне деньги их, пусть лучше не мешают! Вы тоже предприниматель, и вам вопрос, если бы у вас не было своих , личных активов то развивался ли ваш бизнес.. не думаю! Так и государство в принципе это большое преджприятие и если у государства не будет своего доходного то и государства в итоге не будет, на налогах не вытянуть !
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14.09.2020 12:49 Відповісти
Зачем создавать новые государственные предприятия? Нужно развивать действующие государственные предприятия. А для того чтоб развивались они должны быть соответствующие государственные заказы со стороны государства.
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14.09.2020 11:00 Відповісти
Ну как показала история, создание новых - это оочень хорошо для экономики! ТО что нужно навести порядок в действующих, я с вами на все 100 согласен!
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14.09.2020 12:46 Відповісти
Тоже с Грифом секретно ..А где суммы ?Сколько Аваков на этот раз выпросил на дорехформирование
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14.09.2020 09:43 Відповісти
***** слуги бюджета забьіли перед єтим снять министра финансов
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14.09.2020 09:48 Відповісти
Прийшов час нових зелених передвиборчих обісцянок.Мінфін направив проєкт Держбюджету-2021 на розгляд до Кабміну: Підвищення "мінімалки" і доплати пенсіонерам - Цензор.НЕТ 5935
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14.09.2020 10:14 Відповісти
 
 