Кількість хворих на коронавірус зросла в усіх областях, крім Закарпатської, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зросла в Києві і 23 областях України, крім Закарпатської.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 (понад 200) зафіксовано в Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях та Києві (168). Водночас в 11 із 24 областей не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а в 10 - нових випадків смерті.

Кількість хворих нині перевищує 10 тис. у Києві та Львівській області, понад 5 тис. - в Івано-Франківській, Одеській і Харківській областях, а менше 200 - лише в Кіровоградській області.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 36 нових випадків захворювання на COVID-19, випадків смерті та одужання немає, зараз в області хворіє 1512 осіб (на 36 більше);

- у Волинській області 64 людини захворіли і 13 одужали, зараз хворіють 1849 (на 51 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 80 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті, випадків одужання немає, зараз хворіє 1 779 осіб (на 79 більше);

- у Донецькій області 6 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіють 1128 (на 6 більше);

- у Житомирській області 98 осіб захворіли, 1 померла, хворіють 1955 осіб (на 97 більше за добу);

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- у Закарпатській області 50 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 61 - одужання, зараз хворіє 4631 особа (на 14 менше за добу);

- у Запорізькій області 56 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіє 1315 осіб (на 56 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 142 нові випадки захворювання та 16 - одужання, зараз хворіють 6470 осіб (на 126 більше);

- у Києві 168 нових випадків захворювання, 3 людини померли і 24 одужали, зараз хворіє 11 852 людини (на 141 більше за добу);

- у Київській області 112 осіб захворіли, 1 померла і 96 одужали, зараз хворіє 2153 людини (на 15 більше);

- у Кіровоградській області 5 осіб захворіли, 1 померла, видужалих немає, зараз хворіє 103 людини (на 4 більше за добу);

- у Луганській області 14 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіє 300 осіб (на 14 більше);

- у Львівській області підтверджено 143 нові випадки захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті і 13 випадків одужання, зараз хворіють 11 323 особи (на 128 більше за добу);

- у Миколаївській області 98 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 4 випадки одужання, зараз хворіє 1310 осіб (на 91 більше);

- в Одеській області 205 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіють 7347 осіб (на 205 більше за добу);

- у Полтавській області 28 осіб захворіли, 1 померла і 11 одужали, хворіють 582 людини (на 16 більше);

- у Рівненській області 86 осіб захворіли, 1 померла і 71 одужала, хворіють 2652 особи (на 14 більше);

- у Сумській області 101 особа захворіла, 1 померла і 1 видужала, хворіють 1437 осіб (на 99 більше за добу);

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- у Тернопільській області 352 нові випадки захворювання, 7 випадків смерті та 154 - одужання, зараз хворіють 4980 осіб (на 191 більше);

- у Харківській області 269 нових випадків захворювання, 6 випадків смерті та 99 - одужання, зараз хворіють 8716 осіб (на 164 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 16 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіють 275 осіб (на 16 більше);

- у Хмельницькій області 40 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті, зараз хворіють 2172 людини (на 39 більше за добу);

- у Черкаській області 84 людини захворіли, 44 видужали, хворіють 1349 (на 40 більше);

- у Чернівецькій області 135 осіб захворіли, 1 людина померла і 43 одужали, хворіють 4754 особи (на 91 більше);

- у Чернігівській області 74 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання немає, зараз хворіють 2099 осіб (на 74 більше).

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