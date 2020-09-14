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Новини Коронавірус і карантин
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Буде ще гірше. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності в Європі через COVID-19, - ВООЗ

Буде ще гірше. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності в Європі через COVID-19, - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі в жовтні і листопаді очікується сплеск кількості летальних випадків, пов'язаних з коронавірусною хворобою СOVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

"Буде ще гірше. У жовтні, листопаді ми побачимо зростання смертності", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге в коментарі AFP.

Нині в європейських країнах різко зросла кількість випадків зараження коронавірусом, хоча кількість летальних випадків залишається порівняно стабільною.

За 13 вересня ВООЗ зафіксувала найбільший добовий приріст нових випадків зараження - 307 930.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
По-моему даже очевидных фактов не наблюдается. Ну ничего - мы нарисуем.
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14.09.2020 10:04
+6
Серйозно віднроситися до заяв ВОЗ-себе не поважати. Вони це вже демонстрували не раз і не два
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14.09.2020 10:07
+5
Мне любопытно что будет плямкать ВОЗ когда роста летальных случаев не случится. Или тупо промолчит в тряпочку?
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14.09.2020 10:05
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Не сціть! Цей "смертельний" вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того, щоб їх залякати і загнати в стойло. Але це цей. А от наступний.....
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14.09.2020 10:01 Відповісти
ТІжСАМІ ґебельси пукіна з савушкіна55+лахти тут ПОСТІЙНО ДУРКУЮТЬ про те що "фсьо харашо"
мабуть вони за кожного вмерлого чи зараженого ковідl19 цукерки отримують
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14.09.2020 11:15 Відповісти
зачем этот наВОЗ вообще нужен? констатировать очевидные факты?
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14.09.2020 10:01 Відповісти
По-моему даже очевидных фактов не наблюдается. Ну ничего - мы нарисуем.
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14.09.2020 10:04 Відповісти
ВОЗ это лукавое отродье,которое наганяет страх и неверие на людей ,ибо врачи от Бога видя,что человек умирает говорят ему-"ты будешь жить"
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14.09.2020 10:04 Відповісти
Буде ще гірше. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності в Європі через COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 839
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14.09.2020 10:05 Відповісти
Мне любопытно что будет плямкать ВОЗ когда роста летальных случаев не случится. Или тупо промолчит в тряпочку?
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14.09.2020 10:05 Відповісти
сраннік та вдавись вже
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14.09.2020 11:16 Відповісти
Ну і нашо це мені? Щоб тебе потішити? Чи не завелике ти цабе, щоб я з собою подібне коїв.
Буде ще гірше. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності в Європі через COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2467
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14.09.2020 11:25 Відповісти
сранік я тобі натякаю - ЗАШМОРГ ВЖЕ СОБІ КУПУЙ... валізи зібрати ти та такі як ти вже не встигнуть
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14.09.2020 11:41 Відповісти
Не вдавися жовчю.
Буде ще гірше. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності в Європі через COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5152
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14.09.2020 12:19 Відповісти
тільки ти про це вже не узнаєш.
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14.09.2020 11:43 Відповісти
Эта брехня уже не впечатляет. Хуже будет только в том случае, если не разогнать этот коронабесный цирк.
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14.09.2020 10:07 Відповісти
Серйозно віднроситися до заяв ВОЗ-себе не поважати. Вони це вже демонстрували не раз і не два
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14.09.2020 10:07 Відповісти
Как говорил НОВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЛИЦО - министр здравоОГРАБЛЕНИЯ продавая средства защиты в РФ , - в начале эпидемии Емец ==
ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ.. . .......
и лишниии ...
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14.09.2020 10:08 Відповісти
как раз к окрябрю новый транш мвф подоспеет, опять продажа своих масок за доллары)) и закупка в Китае в тридорого только бизнес ничего личного ********** ни даст скиздеть))
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14.09.2020 10:14 Відповісти
Дебил, речь идёт про ВОЗ, а не МОЗ. Теперь зарплату не получишь.
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14.09.2020 11:44 Відповісти
мне ********** с каждой проданной тонны масок слюнявит так шо не переживай, с такими зелебобиками я голодный не останусь)) к следующему новому году продадим весь стратегический запас вместе со швейной фабрикой, а зелебобикам не привыкать шить маски из домашних трусов, они уже с опытом
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14.09.2020 12:09 Відповісти
Якщо ти зносив стару маску із трусів, можу прислати тобі нову. Щас піду в діда труси візьму, пошию тобі.
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14.09.2020 12:42 Відповісти
Специалисты Йельского университета в США пришли к выводу, что https://enovosty.com/tag/koronavirus коронавирус может оказать разрушительное воздействие на мозг пациентов, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Об этом пишет The Independent. Такой вывод https://enovosty.com/tag/uchenye ученые сделали, проведя соответствующие исследования. Сообщается, что инфекция была обнаружена в мозге человека, умершего от COVID-19, в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах - трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг.
Как отметили ученые, коронавирус вызывает тихую инфекцию, не провоцирующую иммунную реакцию, и ограничивает нейронам доступ к кислороду. В результате погибают и нейроны, и синапсы, нанося вред когнитивным способностям.
По словам специалистов, вирус проникает в клетки мозга через рецептор АСЕ2, находящийся на поверхности клеточной мембраны. Однако пока не ясно, как именно вирус может попасть в мозг. Предположительно, он может сделать это через обонятельную луковицу, глаза или даже кровеносную систему.,,?????

Если это говорит Йель, у которого манускрипт Войнича, то что говорить про остальных........
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14.09.2020 10:15 Відповісти
Это теория. А вот конкретные факты.
https://focus.ua/ukraine/461529-za_pervoe_polugodie_04_smertei_v_ukraine_sviazany_c_covid-19__gosstat За первое полугодие 0,4% смертей в Украине связаны c COVID-19, - Госстат

А ученым верить нужно с оглядкой. Если в 21 веке ученые пришли к тому что существуют так называемая темная материя и темная энергия, то я не понимаю почему они тогда критикуют веру в Бога.
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14.09.2020 10:28 Відповісти
Судя по всему, специалисты уже переболели коронавирусом в тяжёлой форме...
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14.09.2020 11:09 Відповісти
Бугагага- оригинал статьи на научном ресурсе ? Ссылочку?темнота))))
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14.09.2020 11:24 Відповісти
в Україні зараз 3590хворих на ковід19 в разрахунку на 1млн громадян і вже скавчать що не вистачає лікарів-ліжок А що ж буде коли в Україні буде хворих 40тис на 1млн А нас це вже чекає в листопаді2020-січні 2021. І ґебельси пукіна всрамшись від того що в фєдєрастії рівень зараженості в Москві в ДВА РАЗИ вище ніж в Києві скавчать істерично- "фсьо харашо=вірусца нєтъ"
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14.09.2020 11:25 Відповісти
Чтобы прийти к такому же выводу, достаточно почитать посты Дидовика...
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14.09.2020 12:50 Відповісти
ВОЗ/ Ум, честь и совесть большинства избирателей-слуги народа Коломойского обязаны растолковать ВОЗу что: "Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь.Здесь замешана "большая семерка", - нардеп Шахов/ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". А как вылечиться знает секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка..
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14.09.2020 10:17 Відповісти
Точка зрения обывателя. И до тебя дойдёт.
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14.09.2020 10:28 Відповісти
Точка зрения обывателя. И до тебя дойдёт.-Переведи.
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14.09.2020 10:36 Відповісти
Перевод: полное опровержение твоего предыдущего поста об афёрах и луке с салом. Большинство из G7 поплатились сполна! И экономически, и жизнями граждан. И ещё не закончилось.
Коль дано Свыше, надо признать, бояться и покаяться. А не наплевать.
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14.09.2020 11:07 Відповісти
Это эволюция- нормальная реакция природы на дисбаланс хомо сапиенса .... Природный механизм регулирует особей которые наносят вред окружающей среде.... Планет пофиг кто динозавры или человек....
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14.09.2020 11:26 Відповісти
Точка зрения обывателя. И до тебя дойдёт./Ты единственная, кто понял коммент с точностью до наоборот. Перед тем как нахамить задай вопрос А не дура ли я?
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14.09.2020 11:50 Відповісти
Учтите, я проживаю в ЕС и утверждаю: команда Зе абсолютно ни в чём не отклониласть от карантинной политики стран ЕС!
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14.09.2020 13:40 Відповісти
Наоборот, здесь правила ещё жёстче. Сегодня дети пошли в школу. Учителя должны еженедельно идти к семейному врачу для забора крови с пальца на серологию.Теперь говорят, что и у учеников необходимо брать. В школе дети будут сидеть на расстоянии 1м 6 часов в масках. Все носят маски в закрытых помещениях и в открытых, если мимо кто-то проходит. Дискотеки закрыты, служения в церкви не проводятся, массовые мероприятия запрещены. Приём к любому врачу, включая семейного, по записи. Зайти в комуну, префектуру, агентство подачи воды, газа, света, - всё по записи. При входе в магазины - дезинфекция рук. Повсюду кружит полиция с карабинерами. В общественном транспорте занимать только *отмеченные* сидячие места.
Празднования дней городов, свадеб, концерты, - всё отменено. С 18 час до 8 утра на улице обязательное ношение масок. Туристов в этом году - минимум. Лишь немного немцев (у них дома и квартиры в Италии на море и на озёрах). Если кто ездит в Испанию, Хроватию, Словению (и согласно списку), при возвращении - на карантин. Итд итп.
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14.09.2020 13:56 Відповісти
У медперсонала каждые 2 недели берут тампоны.
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14.09.2020 14:02 Відповісти
Туризм накрылся медным тазом.
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14.09.2020 10:17 Відповісти
куда уж больше В Швеции за нёделю 5 в Дании, Германии,Норвегии тоже самое. Зато в процентах будет выглядеть как армагедон. Наперсточники что с них везмешь
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14.09.2020 11:02 Відповісти
Как же вы достали, уроды!!! Чтоб вам передохнуть от вирусов или чего угодно!
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14.09.2020 11:07 Відповісти
Еще одни предсказатели. Медики где? К распилу бабла, т.е. в организации типа ВОЗ их не пускают?
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14.09.2020 11:08 Відповісти
не через ковід-19, а через карантин (позбавлення людей засобів для проижвання) і маски, які підривають імунітет
черговий, але таким чином посилений, сезон ГРВІ вміло за вже відпрацьованою тактикою списуватимуть на ковід-19
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14.09.2020 11:19 Відповісти
Хірурги, та їм подібні, більшість робочого часу проводять саме у масках, то що в них з імунітетом все погано? Просто маску потрібно використовувати згідно інструкції, а не носити її місяцями.
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14.09.2020 11:41 Відповісти
при цьому є достатньо досліджень про негативний вплив масок на цих хірургів

але в них така робота, і масками вони не допускають свої бактерії до ослаблених пацієнтів, особливо у відкриті рани (під час операцій)
це як надягати на усіх акваланги, бо водолази без аквалангів при роботі будуть захлинатися водою

отже до чого тут віруси та здорові люди?
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14.09.2020 11:46 Відповісти
Я притримуюся такої думки, що чиста (!) маска не дасть розповсюдити вірус при чиханні/кашлянні хворому, а якщо вона буде й на здоровій людині, то цей захист збільшується рівно на 50%. Це виключно моя думка і я для себе притримуюся цих правил. Ну а якщо людина з вірусом ігнорує правила носіння, або носіння маски взагалі наражаючи на небезпеку рідних та оточуючих, то чим вона відрізняється від людини носія СНІДу, яка знаючи про хворобу веде активні статтеві стосунки без презервативу (він до речі теж не захищає на 100%)
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14.09.2020 11:56 Відповісти
Ваша думка не підтверджена наукою. Але ефект плацебо - це теж непогано.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

Безсимптомний з Китаю із вірусом мав 455 контактів, і нікого не заразив. Подумайте про це.

Щодо хворих із симптомами, то дійсно краще, коли вони сидять вдома, а виходячи дистанціюються та носять маску. Бо із шмарклями різна зараза (бактерії) передається.

Але ще раз: причому тут ЗДОРОВІ люди?
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14.09.2020 12:17 Відповісти
Я не медпрацівник, не можу судити, та й самі медики ще до кінця з тим не розібралися. Для мене особисто, маска - додатковий захист від несвідомих хворих. Бо наші люди такі: якщо мені погано, то чому сусіду має бути краще?
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14.09.2020 12:23 Відповісти
не дає маска жодного захисту від вірусів
це науково доведений факт
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15.09.2020 09:39 Відповісти
Тоді повертаємося туди, з чого почали. Навіщо в такому випадку хірургу маска?!
Мені не потрібні якісь наукові факти щоб розуміти, що вірус який виділяється при диханні/чиханні/кашлянні маска все ж таки притримує й на оточуючих вже не потрапляє певна кількість, а якщо маска ще й на вас, то й вона щось таки затримає, а для того щоб захворіти потрібна певна концентрація вірусу, якої можна уникнути просто надівши маску. Перше, що діє на розповсюдження будь-яких вірусів це концентрація і експозиція, все в наших руках.
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15.09.2020 10:10 Відповісти
Почніть з того, що Ви пропустили в школі: чим віруси відрізняються від бактерій.

А потім перегляньте десятки наукових досліджень про те, що на віруси маски не здатні впливати, посилання на які наведено тут:

https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
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15.09.2020 10:13 Відповісти
Наука нам казала що аспірін - чудо-ліки, виявилося не все так однозначно, а іноді й шкідливо. Ви сприймаєте лише ту інформацію, яку хочете сприймати.
Удачі, і ніяких вірусів
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15.09.2020 12:54 Відповісти
"Ви сприймаєте лише ту інформацію, яку хочете сприймати"
Начебто те саме не можна сказати про Вас.
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15.09.2020 13:17 Відповісти
є прогноз, що "пандемія" швидко закінчиться в першій половині листопада: одразу після перемоги Трампа на виборах у США
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14.09.2020 11:21 Відповісти
поц кіш міір ін тухес.З таких як ти=тупорилих ґебельсів пукіна вже й діти не сміються
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14.09.2020 11:28 Відповісти
дуже обгрунтовано як для повного олігофрена
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14.09.2020 11:44 Відповісти
сбирай валізи та купуй собі зашморг.. бо за державний твою маму примусять платити . а так-заощадиш
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14.09.2020 12:00 Відповісти
кукуху підлікуй
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14.09.2020 12:18 Відповісти
Трамп взагалі не чешеться з цього приводу. Він і маску не носить.
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14.09.2020 11:45 Відповісти
Їх не носять усі політики. Хіба що на камеру.
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14.09.2020 11:48 Відповісти
Та ладно, Петро Олексійович навіть варєжкі майже ніколи не знімає.
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14.09.2020 12:41 Відповісти
Самое страшное не вирус и не брехня про него, а та гадость которую называют прививками. позволите себе вколоть и считайте себя заложником обстоятельств. Все эти пцр тесты это фуфа обыкновенная, которая все что может показать, это наличие тьмы других вирусов в организме человека. А они за 1500грн за пару минут все говорят. Но самое смешное то, что людишки верят и боятся, вот это полезные идиоты!
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14.09.2020 14:01 Відповісти
Че пиз...ят.какая смертность..жизнь идет своим чередом здесь.пугают зе лохторат
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15.09.2020 13:27 Відповісти
 
 