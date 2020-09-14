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Буде ще гірше. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності в Європі через COVID-19, - ВООЗ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі в жовтні і листопаді очікується сплеск кількості летальних випадків, пов'язаних з коронавірусною хворобою СOVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.
"Буде ще гірше. У жовтні, листопаді ми побачимо зростання смертності", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге в коментарі AFP.
Нині в європейських країнах різко зросла кількість випадків зараження коронавірусом, хоча кількість летальних випадків залишається порівняно стабільною.
За 13 вересня ВООЗ зафіксувала найбільший добовий приріст нових випадків зараження - 307 930.
Топ коментарі
+8 Странник Виртуальный #450460
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+6 Mykola #434424
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+5 Странник Виртуальный #450460
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мабуть вони за кожного вмерлого чи зараженого ковідl19 цукерки отримують
ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ.. . .......
и лишниии ...
Об этом пишет The Independent. Такой вывод https://enovosty.com/tag/uchenye ученые сделали, проведя соответствующие исследования. Сообщается, что инфекция была обнаружена в мозге человека, умершего от COVID-19, в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах - трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг.
Как отметили ученые, коронавирус вызывает тихую инфекцию, не провоцирующую иммунную реакцию, и ограничивает нейронам доступ к кислороду. В результате погибают и нейроны, и синапсы, нанося вред когнитивным способностям.
По словам специалистов, вирус проникает в клетки мозга через рецептор АСЕ2, находящийся на поверхности клеточной мембраны. Однако пока не ясно, как именно вирус может попасть в мозг. Предположительно, он может сделать это через обонятельную луковицу, глаза или даже кровеносную систему.,,?????
Если это говорит Йель, у которого манускрипт Войнича, то что говорить про остальных........
https://focus.ua/ukraine/461529-za_pervoe_polugodie_04_smertei_v_ukraine_sviazany_c_covid-19__gosstat За первое полугодие 0,4% смертей в Украине связаны c COVID-19, - Госстат
А ученым верить нужно с оглядкой. Если в 21 веке ученые пришли к тому что существуют так называемая темная материя и темная энергия, то я не понимаю почему они тогда критикуют веру в Бога.
Коль дано Свыше, надо признать, бояться и покаяться. А не наплевать.
Празднования дней городов, свадеб, концерты, - всё отменено. С 18 час до 8 утра на улице обязательное ношение масок. Туристов в этом году - минимум. Лишь немного немцев (у них дома и квартиры в Италии на море и на озёрах). Если кто ездит в Испанию, Хроватию, Словению (и согласно списку), при возвращении - на карантин. Итд итп.
черговий, але таким чином посилений, сезон ГРВІ вміло за вже відпрацьованою тактикою списуватимуть на ковід-19
але в них така робота, і масками вони не допускають свої бактерії до ослаблених пацієнтів, особливо у відкриті рани (під час операцій)
це як надягати на усіх акваланги, бо водолази без аквалангів при роботі будуть захлинатися водою
отже до чого тут віруси та здорові люди?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/
Безсимптомний з Китаю із вірусом мав 455 контактів, і нікого не заразив. Подумайте про це.
Щодо хворих із симптомами, то дійсно краще, коли вони сидять вдома, а виходячи дистанціюються та носять маску. Бо із шмарклями різна зараза (бактерії) передається.
Але ще раз: причому тут ЗДОРОВІ люди?
це науково доведений факт
Мені не потрібні якісь наукові факти щоб розуміти, що вірус який виділяється при диханні/чиханні/кашлянні маска все ж таки притримує й на оточуючих вже не потрапляє певна кількість, а якщо маска ще й на вас, то й вона щось таки затримає, а для того щоб захворіти потрібна певна концентрація вірусу, якої можна уникнути просто надівши маску. Перше, що діє на розповсюдження будь-яких вірусів це концентрація і експозиція, все в наших руках.
А потім перегляньте десятки наукових досліджень про те, що на віруси маски не здатні впливати, посилання на які наведено тут:
https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
Удачі, і ніяких вірусів
Начебто те саме не можна сказати про Вас.