Буде ще гірше. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності в Європі через COVID-19, - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі в жовтні і листопаді очікується сплеск кількості летальних випадків, пов'язаних з коронавірусною хворобою СOVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

"Буде ще гірше. У жовтні, листопаді ми побачимо зростання смертності", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге в коментарі AFP.

Нині в європейських країнах різко зросла кількість випадків зараження коронавірусом, хоча кількість летальних випадків залишається порівняно стабільною.

За 13 вересня ВООЗ зафіксувала найбільший добовий приріст нових випадків зараження - 307 930.

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