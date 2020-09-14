За тиждень в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 і кількість госпіталізованих: ситуація напружена, - Степанов

В Україні за минулий тиждень зросла кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби, а також кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом тижня з 7 по 13 вересня були зроблені 164 929 тестів методом ПЛР. Якщо порівнювати з попереднім тижнем (з 31 серпня по 6 вересня), тоді був зроблений 157 561 тест. Майже на 7 тис. тестів методом ПЛР за тиждень ми зробили більше. За минулий тиждень було виявлено 18 729 випадків COVID-19. За минулий тиждень були госпіталізовано 2 920 осіб з COVID-19, що на 100 людей більше, ніж тижнем раніше, коли госпіталізували - 2 838 осіб. Ситуація залишається напруженою: збільшується кількість нових випадків, збільшується кількість госпіталізованих", - розповів Степанов.

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