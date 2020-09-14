За тиждень в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 і кількість госпіталізованих: ситуація напружена, - Степанов
В Україні за минулий тиждень зросла кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби, а також кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом тижня з 7 по 13 вересня були зроблені 164 929 тестів методом ПЛР. Якщо порівнювати з попереднім тижнем (з 31 серпня по 6 вересня), тоді був зроблений 157 561 тест. Майже на 7 тис. тестів методом ПЛР за тиждень ми зробили більше. За минулий тиждень було виявлено 18 729 випадків COVID-19. За минулий тиждень були госпіталізовано 2 920 осіб з COVID-19, що на 100 людей більше, ніж тижнем раніше, коли госпіталізували - 2 838 осіб. Ситуація залишається напруженою: збільшується кількість нових випадків, збільшується кількість госпіталізованих", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше.
Не в этом ли причина роста числа инфицированных?
горезвісні ПЦР тести. Та яка в них похибка закладена. І чи враховують цю похибку коли тестують.
Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.
Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними.
Проте ці безглузді показники настирливо використовують для визначення ЗОН та виправдання карантинних обмежень.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
чим більше циклів, тим більше хибнопозитивних спрацювань, тобто "нові випадки" виникають з нічого