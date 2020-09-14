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Новини Коронавірус і карантин
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За тиждень в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 і кількість госпіталізованих: ситуація напружена, - Степанов

За тиждень в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 і кількість госпіталізованих: ситуація напружена, - Степанов

В Україні за минулий тиждень зросла кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби, а також кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом тижня з 7 по 13 вересня були зроблені 164 929 тестів методом ПЛР. Якщо порівнювати з попереднім тижнем (з 31 серпня по 6 вересня), тоді був зроблений 157 561 тест. Майже на 7 тис. тестів методом ПЛР за тиждень ми зробили більше. За минулий тиждень було виявлено 18 729 випадків COVID-19. За минулий тиждень були госпіталізовано 2 920 осіб з COVID-19, що на 100 людей більше, ніж тижнем раніше, коли госпіталізували - 2 838 осіб. Ситуація залишається напруженою: збільшується кількість нових випадків, збільшується кількість госпіталізованих", - розповів Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Вводьте карантин на освіту. Не тупіть
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14.09.2020 10:06
+2
Я не знаю хто такий Антипка. Та й взагалі поцікавився може у когось є інфа щодо цих тестів. Звідки вони і яка їх надійність.
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14.09.2020 11:01
+1
За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов

Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше.

Не в этом ли причина роста числа инфицированных?
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14.09.2020 10:07
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Вводьте карантин на освіту. Не тупіть
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14.09.2020 10:06 Відповісти
За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов

Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше.

Не в этом ли причина роста числа инфицированных?
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14.09.2020 10:07 Відповісти
Як померлих тестувати, то ще замало. На них можна корону чіпляти взагалі без тестів, ніхто не перевірятиме.
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14.09.2020 10:51 Відповісти
Ось мені цікаво хтось дасть посилання на інфу хто тестував, коли та з якими результатами ці
горезвісні ПЦР тести. Та яка в них похибка закладена. І чи враховують цю похибку коли тестують.
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14.09.2020 10:55 Відповісти
В Антипки спитай.
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14.09.2020 10:58 Відповісти
Я не знаю хто такий Антипка. Та й взагалі поцікавився може у когось є інфа щодо цих тестів. Звідки вони і яка їх надійність.
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14.09.2020 11:01 Відповісти
https://www.msn.com/en-us/health/medical/half-of-cdc-coronavirus-test-kits-are-inaccurate-study-finds/ar-BB16S6M6

Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.

Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними.
Проте ці безглузді показники настирливо використовують для визначення ЗОН та виправдання карантинних обмежень.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
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14.09.2020 11:28 Відповісти
Ось і відповідь. Дякую.
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14.09.2020 12:21 Відповісти
На скільки я зрозумів загальна похибка становить 50%. Чи не завеликий відсоток похибки для тесту? Питання риторичне.
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14.09.2020 12:30 Відповісти
дуже багато залежить від методу обробки тестів, а саме від кількості циклів ампліфікації, вчені говорять, що більше 30 робити не має сенсу (бо й 30 виявляє усіх хворих з симптомами та можливістю заражати інших), ВООЗ рекомендує 50

чим більше циклів, тим більше хибнопозитивних спрацювань, тобто "нові випадки" виникають з нічого
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15.09.2020 09:41 Відповісти
Зрозуміло. Я взагалі не розумію як довіряти тесту, який дає таку значну похибку.
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15.09.2020 12:11 Відповісти
...жаль, что увеличивается не только за счет зебилятни
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14.09.2020 10:08 Відповісти
Вони є розповсюджовачами інфекції.
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14.09.2020 10:29 Відповісти
Только от рекламы КоронвиRUSа в Мире сдохло 1 миллион пенсионеров,говорит Александр Глебыч Невзоров...думаю он прав...старики народец мнительный и доверчивый всяким Туфтовым новостям в ящике...
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14.09.2020 10:14 Відповісти
 
 