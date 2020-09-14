Ризик військової агресії з боку Білорусі існує, вживаємо заходів для посилення кордону, - "слуга народу" Завітневич
Військова небезпека з території Білорусі існує, і Україна вживає можливих заходів для посилення кордону.
Про це розповів голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно небезпека з цього напрямку є. І ми всі знаємо, що Росія і Білорусь входять до Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). Стаття 4 цього Договору дозволяє надавати військову допомогу в разі зовнішньої агресії члену об'єднання, і така допомога надається в короткий термін. Це несе дуже велику загрозу для нас", - сказав він.
За його словами, Україна вжила заходів і відстежує ситуацію. Будь-які спроби дестабілізації ситуації в Білорусі, як і поглинання її Російською Федерацією, суперечать інтересам нашої держави.
"У нас більше тисячі кілометрів спільного кордону, коли ці події в Білорусі почалися, Україна вжила заходів для її посилення", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проєкт "Стіна" на кордоні з Росією готовий на 40%.
04.06.2020 15:56
Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.
Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
Як повідомлялося, в рамках проєкту "Стіна" передбачено влаштування на ділянці українсько-російського кордону 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг.»
То до тебе вже завітала бєлочка.
Харе бухать.
Вони тільки нароблять. А розгрібати іншим.
Там деякий час Россіі буде не до нас.
Інакше Лукашенко може таки піти на «малєнькую побєдоносную войну» з Україною.
(У 2014 тут теж місцеві гєоаналітєкі, «нє моглі прєдставіть», що Россія нападе на Україну, забере Крим, 1/3 Донбасу, і вб'є 14 тисяч українців.)
серешкакаєшь:
«Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.
Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
"Станом на 1 червня на виконання бюджетної програми КПКВК 1002120 витрачено 53062,3 тис. грн... Станом на 26 травня роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону виконані на 40%", - йдеться у повідомленні.
Фінансування проєкту "Стіна" здійснюється згідно з бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" Державної прикордонної служби. Програмою передбачено виділення 400 млн грн у 2020 році, з яких станом на 1 червня було витрачено 53 млн грн.
Проєкт «Стіна» зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн.»
Или кому то нужно раздерибанить баблишко.