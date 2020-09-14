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Ризик військової агресії з боку Білорусі існує, вживаємо заходів для посилення кордону, - "слуга народу" Завітневич

Ризик військової агресії з боку Білорусі існує, вживаємо заходів для посилення кордону, -

Військова небезпека з території Білорусі існує, і Україна вживає можливих заходів для посилення кордону.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно небезпека з цього напрямку є. І ми всі знаємо, що Росія і Білорусь входять до Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). Стаття 4 цього Договору дозволяє надавати військову допомогу в разі зовнішньої агресії члену об'єднання, і така допомога надається в короткий термін. Це несе дуже велику загрозу для нас", - сказав він.

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За його словами, Україна вжила заходів і відстежує ситуацію. Будь-які спроби дестабілізації ситуації в Білорусі, як і поглинання її Російською Федерацією, суперечать інтересам нашої держави.

"У нас більше тисячі кілометрів спільного кордону, коли ці події в Білорусі почалися, Україна вжила заходів для її посилення", - додав він.

Автор: 

Білорусь (7931) кордон (4769) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+6
Выждать и долбануть фока внучка мать.
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14.09.2020 10:16
+3
Кошти списують. Ніхріна ті зелені не роблять.
Вони тільки нароблять. А розгрібати іншим.
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14.09.2020 10:16
+2
Та за вас еще Сеня меры принял, но не расчитал чуть финансы, а так все здорово начиналось.
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14.09.2020 10:15
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Шо по этому поводу решила менлелиха?
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14.09.2020 10:14 Відповісти
Выждать и долбануть фока внучка мать.
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14.09.2020 10:16 Відповісти
Та за вас еще Сеня меры принял, но не расчитал чуть финансы, а так все здорово начиналось.
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14.09.2020 10:15 Відповісти
Кацапе, харе бухать на роботі.

Проєкт "Стіна" на кордоні з Росією готовий на 40%.

04.06.2020 15:56

Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.

Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
Як повідомлялося, в рамках проєкту "Стіна" передбачено влаштування на ділянці українсько-російського кордону 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг.»
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14.09.2020 10:27 Відповісти
Сеня ты ли че ли.
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14.09.2020 10:31 Відповісти
Ніт.
То до тебе вже завітала бєлочка.
Харе бухать.
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14.09.2020 10:39 Відповісти
из сеточки, да, пороховатка?? на лисапети проехать низзя....
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14.09.2020 11:51 Відповісти
Яценюк? Перелогинься.
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14.09.2020 12:01 Відповісти
Кошти списують. Ніхріна ті зелені не роблять.
Вони тільки нароблять. А розгрібати іншим.
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14.09.2020 10:16 Відповісти
а разгребать петеньке, да, Ксюш??
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14.09.2020 11:52 Відповісти
Чим скоріше, замінять батьку і його кодлу, на будь кого, у будь якому випадку, то буде передих для України.
Там деякий час Россіі буде не до нас.
Інакше Лукашенко може таки піти на «малєнькую побєдоносную войну» з Україною.
(У 2014 тут теж місцеві гєоаналітєкі, «нє моглі прєдставіть», що Россія нападе на Україну, забере Крим, 1/3 Донбасу, і вб'є 14 тисяч українців.)
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14.09.2020 10:17 Відповісти
"прінімаєм мєри" - це скорочення чисельності ВСУ? Чи може допуск на позиції "інспекторів" - шпигунів ворога?
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14.09.2020 10:22 Відповісти
Да уж.....братья между собой ладили....но редко ...беззлобно!
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14.09.2020 10:23 Відповісти
Янелох обісралося від такого повідомлення?
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14.09.2020 10:28 Відповісти
Ну ось з'явилася нова засiдка на кордоні. Війни звичайно не буде, але готовим треба бути завжди.
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14.09.2020 10:33 Відповісти
Во фракции недослуг есть украинцы? Что не фамилия, то сионист. Зеля насобирал в свою коллекцию одних соплеменников. Украина для этих иноверцев не мать, а дойная корова. Отсюда и сплошная украинофобия.
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14.09.2020 11:00 Відповісти
Не буду повторяться ...общины - громады(только не как сейчас есть совдеповские) - государство Украина и потом не лениться управлять своим государством А то хата с краю .хата с краю
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14.09.2020 11:06 Відповісти
Устав еврейской общины можете взять и немножко доработать,всё таки они ближе к нам чем монголо татары.
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14.09.2020 11:09 Відповісти
Стіну будувати вже почали?
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14.09.2020 11:17 Відповісти
Проснісь ти серешкакаєшь:
«Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.
Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
"Станом на 1 червня на виконання бюджетної програми КПКВК 1002120 витрачено 53062,3 тис. грн... Станом на 26 травня роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону виконані на 40%", - йдеться у повідомленні.
Фінансування проєкту "Стіна" здійснюється згідно з бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" Державної прикордонної служби. Програмою передбачено виділення 400 млн грн у 2020 році, з яких станом на 1 червня було витрачено 53 млн грн.
Проєкт «Стіна» зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн.»
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14.09.2020 11:42 Відповісти
Ни один танк не пройдет.
Ризик військової агресії з боку Білорусі існує, вживаємо заходів для посилення кордону, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 7874
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14.09.2020 12:04 Відповісти
Белорусам своих проблем не достаточно?
Или кому то нужно раздерибанить баблишко.
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14.09.2020 11:40 Відповісти
 
 