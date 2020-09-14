Ризик військової агресії з боку Білорусі існує, вживаємо заходів для посилення кордону, - "слуга народу" Завітневич

Військова небезпека з території Білорусі існує, і Україна вживає можливих заходів для посилення кордону.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно небезпека з цього напрямку є. І ми всі знаємо, що Росія і Білорусь входять до Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). Стаття 4 цього Договору дозволяє надавати військову допомогу в разі зовнішньої агресії члену об'єднання, і така допомога надається в короткий термін. Це несе дуже велику загрозу для нас", - сказав він.

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За його словами, Україна вжила заходів і відстежує ситуацію. Будь-які спроби дестабілізації ситуації в Білорусі, як і поглинання її Російською Федерацією, суперечать інтересам нашої держави.

"У нас більше тисячі кілометрів спільного кордону, коли ці події в Білорусі почалися, Україна вжила заходів для її посилення", - додав він.