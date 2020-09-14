"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський вважає, що генпрокурор Ірина Венедіктова повинна прибути сьогодні на засідання фракції і доповісти про ситуацію з його колегою Олександром Юрченком, помічник якого нібито був затриманий днями на одержанні хабара.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції СН. Наполягаю, щоб на це засідання прибув Генпрокурор або його заступник, і в закритому режимі надав фракції інформацію, не завдаючи при цьому шкоди слідству, про те, що відбувається", - зазначив Дубінський.

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Він упевнений, що в разі наявності достатнього обсягу доказів, Венедіктова зобов'язана підписати всі необхідні санкції для проведення слідчих дій, "тому що закон - один для всіх".

Нагадаємо, вчора нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника "слуги народу" Олександра Юрченка, а президент Володимир Зеленський "його покриває".