"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку
Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський вважає, що генпрокурор Ірина Венедіктова повинна прибути сьогодні на засідання фракції і доповісти про ситуацію з його колегою Олександром Юрченком, помічник якого нібито був затриманий днями на одержанні хабара.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції СН. Наполягаю, щоб на це засідання прибув Генпрокурор або його заступник, і в закритому режимі надав фракції інформацію, не завдаючи при цьому шкоди слідству, про те, що відбувається", - зазначив Дубінський.
Він упевнений, що в разі наявності достатнього обсягу доказів, Венедіктова зобов'язана підписати всі необхідні санкції для проведення слідчих дій, "тому що закон - один для всіх".
Нагадаємо, вчора нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника "слуги народу" Олександра Юрченка, а президент Володимир Зеленський "його покриває".
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Як його брателло торгував посадами.
Вже забулось ? Затерлось ?
Допомогли андрушені дзвінки по телеканалах, щоб не розголошували злочин ?
Знайомтесь- ця фабрика у 2017 році ще сплачувала податки до бюджету країни окупанта!
В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ «Рошен», дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика «Рошен» в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.
https://lb.ua/economics/2020/06/24/460545_krizis_ostanovil_trehletniy_rost.html Криза зупинила трирічне зростання доходів українців
Що не завадило Петру Олексійовичу збільшити свої статки з 1.3$ млрд до 1.4$ млрд.
# 1284 Петр Порошенко
СТОИМОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
1,4 млрд долларов
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#28109f4c23be
«Схемам» також вдалося виявити, що фірма «Грин Филмс», якою через кіпрську компанію володіє Зеленський, виграла конкурс на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з бюджету Російської *********.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskiy-kinobiznes-u-rosiyi/29714157.html
Всего, по данным Комитета по вопросам бюджета, в 2012 году две области Донбасса получили из госбюджета дотаций, субсидий и субвенций на общую сумму 16,2 миллиардов.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/28/6984555/
тебе замкнуло на темі горілки,телепеню тут сайт для розумних зрозумів?......вислюк
Ти не в змозі збагнути, що є на графіку?
До речі, подивися скільки податків Зеленський сплачує РФ. Охрінієш.
В Україні, щоб ти знав, він не платить податків.
Ну і почитай.
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
"Я буду защіщать дєвачку".
Этого на Банковой боятся, как огня…
Ой! А вот это уже бомба. Мой источник в Генпрокуратуре подтвердил, что Генпрокурор Венедиктова действительно отказывается подписывать подозрение народному депутату 9 созыва из фракции «Слуга народа» Александру Юрченко, на которого НАБУ собрало достаточно доказательств и помощника которого приняли на прошлой неделе при получении части взятки за законопроект по бытовым отходам.
Об этом https://www.facebook.com/borislav.bereza сообщает сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
Доказательства есть, состав преступления есть, а санкции нет. И это совсем не смешно.
В тему:
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.html Зеленский покрывает взяточника: «слугу народа» Юрченко - нардеп
Причина в том, что в ОП боятся этого на фоне падающего рейтинга Зеленского и https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXVEsu2Dp6sWaJ3MoXBbA5HqSw-J2-7oqohRxGLjtDKG-evIpZmMs01VD-wwARrQ2byrVuE2NdrTbYn3nadJ7jRU-QvRAEJ6oQqN6x5zsiKQGUi8Ij7a3CnbJkco8DK4L0&__tn__=*NK-R #моносброда . Ведь тогда избиратели скажут, что Зеленский привёл в ВР не только насильника Иванисова и любителя заказать проститутку на заседании ВР Яременко, а еще лжецов, дураков, фриков и мерзавцев, но и коррупционеров.
Вот этого на Банковой боятся, как огня. Поэтому надеются замять эту историю.
В ОП согласны, чтобы все https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d1%82%d0%ba%d0%b3-%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%ba.html говорили о Фокиной , а не о Юрченко. А «свой» Генпрокурор должен не дать делу ход.
И тогда этот небритыш на фото и дальше будет заниматься в ВР своими делишками, а скандал забудется. Так хотят в ОП.
А получится?