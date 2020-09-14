У ЗСУ за добу 24 нові випадки COVID-19, хворіють 665 осіб, - командування Медсил

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали - 1 544 людини, летальних випадків - 6.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10.00 14 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 665 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1544 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 636 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 97 осіб. За минулу добу зареєстровано 24 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" перебуває 1 військовослужбовець. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

"На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 особи (Київська область – 16 військовослужбовців та 4 працівники ЗС України, Житомирська область – 2 військовослужбовці, Тернопільська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - зазначили в Командуванні Медсил.

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