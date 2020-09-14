УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13677 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 736 5

У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ

У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ

Станом на 14 вересня Київ і 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Зазначається, що в шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%.

Завантаженість ліжок у Києві становить 50,6%, в Івано-Франківській області - 54,8%, в Одеській - 66%, у Рівненській - 50,7%, у Тернопільській - 52,9%, у Черкаській та Чернівецькій - 56%.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у Києві та 19 областях України: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

Також читайте: У Києві та 19 областях перевищено контрольний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ 01
У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8826
показати весь коментар
14.09.2020 10:43 Відповісти
Этот звиздец предвидел каждый - хотя никто не ожидал..(с)
показати весь коментар
14.09.2020 10:46 Відповісти
Страшнее всего в N4 попасть.
показати весь коментар
14.09.2020 10:56 Відповісти
У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9618....
показати весь коментар
14.09.2020 11:07 Відповісти
"За крайні 5 днів...", это ж надо суеверные какие
показати весь коментар
14.09.2020 11:35 Відповісти
 
 