У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ
Станом на 14 вересня Київ і 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Зазначається, що в шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%.
Завантаженість ліжок у Києві становить 50,6%, в Івано-Франківській області - 54,8%, в Одеській - 66%, у Рівненській - 50,7%, у Тернопільській - 52,9%, у Черкаській та Чернівецькій - 56%.
Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у Києві та 19 областях України: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.
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