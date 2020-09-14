У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ

Станом на 14 вересня Київ і 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Зазначається, що в шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%.

Завантаженість ліжок у Києві становить 50,6%, в Івано-Франківській області - 54,8%, в Одеській - 66%, у Рівненській - 50,7%, у Тернопільській - 52,9%, у Черкаській та Чернівецькій - 56%.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у Києві та 19 областях України: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

Також читайте: У Києві та 19 областях перевищено контрольний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА



