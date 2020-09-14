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Новини Коронавірус і карантин
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Обмеження на планові госпіталізації в "помаранчевій" зоні не стосуються допомоги під час вагітності та пологів, а також онкозахворювань

Обмеження на планові госпіталізації в

Обмеження на планові госпіталізації в "помаранчевій" зоні не поширюються на операції, перенесення яких становить ризик здоров'ю та життю людини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у понеділок.

"У постанові Кабміну 641 передбачено обмеження в "помаранчевій" зоні щодо госпіталізації та планових операцій. Вони не стосуються надання допомоги під час вагітності та пологів, під час онкозахворювань. Також є госпіталізації і планові операції, перенесення яких спричинить ризик здоров'ю та життю людини. Ці обмеження стосуються тільки операцій, перенесення яких не становить ризику життю людини. Рішення ухвалює лікар", - сказав він.

Нагадаємо, що Київ у зв'язку зі спалахом захворюваності на COVID-19 вперше потрапив до помаранчевої зони. Додаткові карантинні обмеження запроваджуються із 14 вересня.

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Автор: 

карантин (18172) госпіталізація (187) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А тромби, зуби, офтальмологія та інші подібні захворювання які не терплять відтермінування?!
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14.09.2020 10:44 Відповісти
Ліпше б посилили контроль за дотриманням маскового режиму в громадських місцях та транспорті!
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14.09.2020 10:45 Відповісти
"Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не касаются помощи при беременности и родах, а также онкозаболеваниях" - Остальные пусть умрут?!
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14.09.2020 10:46 Відповісти
Саме це сатаністи і реалізовують.
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14.09.2020 11:27 Відповісти
наверное нужно разрешить частным клиникам инфекционные отделения
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14.09.2020 20:50 Відповісти
 
 