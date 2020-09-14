Обмеження на планові госпіталізації в "помаранчевій" зоні не стосуються допомоги під час вагітності та пологів, а також онкозахворювань
Обмеження на планові госпіталізації в "помаранчевій" зоні не поширюються на операції, перенесення яких становить ризик здоров'ю та життю людини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у понеділок.
"У постанові Кабміну 641 передбачено обмеження в "помаранчевій" зоні щодо госпіталізації та планових операцій. Вони не стосуються надання допомоги під час вагітності та пологів, під час онкозахворювань. Також є госпіталізації і планові операції, перенесення яких спричинить ризик здоров'ю та життю людини. Ці обмеження стосуються тільки операцій, перенесення яких не становить ризику життю людини. Рішення ухвалює лікар", - сказав він.
Нагадаємо, що Київ у зв'язку зі спалахом захворюваності на COVID-19 вперше потрапив до помаранчевої зони. Додаткові карантинні обмеження запроваджуються із 14 вересня.
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