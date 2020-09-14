Офіс генпрокурора готував 28 підозр затриманим у Білорусі "вагнерівцям", а Венедіктова про це не знає, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос опублікував відповідь Офісу генпрокурора на його запит, в якому йдеться про 28 підозр, підготовлених в рамках "спецоперації щодо вагнерівців", яку зірвали.

Лерос написав про це у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Венедіктова заявляє, що їй невідомо про спецоперацію із затримання "вагнерівців", яку ймовірно зірвав Зеленський і Єрмак, але ось відповідь її заступника, який повідомляє про 28 підозр в рамках кримінального провадження 42014000000000457", - йдеться в його пості.

Він також нагадав про те, що Венедіктова недавно заявила: ""Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася".

"Пані Венедіктова, відкрийте цю справу і почитайте, вам все стане зрозуміло. Хоча я впевнений, що ви цю справу читали, тому таки розумієте про що мова, просто в черговий раз покриваєте злочини своїх спонсорів", - підсумував Лерос.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.