"Слуга народу" Гетманцев про можливість звільнення міністра фінансів Марченка: Я не відкидаю цього. Рішення ще не ухвалено

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припускає, що в Кабінеті Міністрів України відбудеться ротація міністра фінансів.

"Я не відкидаю (що можуть звільнити.- Ред.), але я не підтверджую", - сказав Гетманцев у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, хто може замінити нинішнього міністра фінансів Сергія Марченка, Гетманцев сказав: "Поняття не маю, його ще треба спочатку звільнити. Ще рішення не ухвалено про звільнення, а ви вже питаєте, кого можуть призначити".

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