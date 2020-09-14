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"Слуга народу" Гетманцев про можливість звільнення міністра фінансів Марченка: Я не відкидаю цього. Рішення ще не ухвалено

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припускає, що в Кабінеті Міністрів України відбудеться ротація міністра фінансів.

"Я не відкидаю (що можуть звільнити.- Ред.), але я не підтверджую", - сказав Гетманцев у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, хто може замінити нинішнього міністра фінансів Сергія Марченка, Гетманцев сказав: "Поняття не маю, його ще треба спочатку звільнити. Ще рішення не ухвалено про звільнення, а ви вже питаєте, кого можуть призначити".

Також читайте: У Раді зараз немає проєктів постанов про звільнення або призначення до Кабміну, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (14975) Кабмін (14090) звільнення (2675) Марченко Сергій (577) Гетманцев Данило (882)


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Я не исключаю этого. Решение еще не принято.-интригует слуга народа Коломойского.
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14.09.2020 10:58 Відповісти
А саме цікаве, що ніхто з цих "молодих ліц" не несе жодної відповідальності за знищення своєї галузі. І зЕзідент, начебто, працює, безкінечно тусуючи "ліжка в борделі". Прилаштовуючи "спеціалістів- друзейдетства" на державні посади.
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14.09.2020 11:05 Відповісти
кто там еще квартальный не трудоустроен? скоро вакансия свежая
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14.09.2020 11:06 Відповісти
Дам всем насрать. Все равно это будет кто-то без мозгов, но удобный для кого-то.
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14.09.2020 11:14 Відповісти
от перестановки кроватей в борделе качество предоставляемых услуг не меняется
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14.09.2020 11:56 Відповісти
 
 