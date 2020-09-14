УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13671 відвідувач онлайн
Новини
5 384 14

Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона

Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан каже, що справа, за якою його викликали на допит слідчі ДБР, нібито була відкрита до оприлюднення інтерв'ю, яке він дав Дмитру Гордону.

Про це сказав Богдан на брифінгу перед будівлею ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу поговорити зі слідчим, чому мене викликали. Тому що на сайті ДБР було повідомлення, що мене викликають з приводу мого інтерв'ю і відомостей, які я там оголосив. Але сама справа, за якою мене викликають, зареєстрована 19 серпня, коли інтерв'ю не було і не планувалося. Відповідно, це шахрайство з боку працівників, бо це має бути або допит у конкретній справі за результатами інтерв'ю, або допит у якійсь іншій справі, яка давно існує. Однак на неї немає ніякого посилання в повідомленні про допит", - сказав Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського", - Богдан

Автор: 

Гордон Дмитро (116) ДБР (3494) Богдан Андрій (425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 3245
показати весь коментар
14.09.2020 11:21
+6
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 8517
показати весь коментар
14.09.2020 11:22
+4
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 2756
показати весь коментар
14.09.2020 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 2756
показати весь коментар
14.09.2020 11:12 Відповісти
З того, що я бачив з нарізки Гардонівського "інтерв'ю" висновок один - Богдан ще більший за бубочку довбоклоун.
показати весь коментар
14.09.2020 11:17 Відповісти
каламойшин юрыст так просто не сдастся ))))
показати весь коментар
14.09.2020 11:20 Відповісти
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 3245
показати весь коментар
14.09.2020 11:21 Відповісти
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 8517
показати весь коментар
14.09.2020 11:22 Відповісти
Если такое Чу приснится,можно инфаркт получить...
показати весь коментар
14.09.2020 11:42 Відповісти
задки обо на колінах, ось головне призначення цього ботоксного агрегату.
показати весь коментар
14.09.2020 12:49 Відповісти
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.
показати весь коментар
14.09.2020 12:57 Відповісти
А чи не забагато уваги цьому богдану?!
показати весь коментар
14.09.2020 11:22 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/09/13/svyaschenyk_zi_slovyanska_yakyy_blagoslovlyav_girkina_teper_v_poshani_u_nacpoliciyi_zmi Священик зі Слов'янська, який благословляв Гіркіна, тепер в пошані у Нацполіції, - ЗМІ

Протоієрей УПЦ МП Олег Віталійович Хижняков з міста Слов'янська Донецької області, що 2014 року освячував бойові прапори російського диверсанта, ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, тепер дає духовні настанови українським правоохоронцям



Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона - Цензор.НЕТ 7257
показати весь коментар
14.09.2020 11:28 Відповісти
Ще один клован , б.... .
показати весь коментар
14.09.2020 11:31 Відповісти
Лукашенку прибыл в Москву за Новичком....
показати весь коментар
14.09.2020 11:40 Відповісти
Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона - Цензор.НЕТ 3658 Бывший президент Хорватии Колинда Грабар Китарович...
показати весь коментар
14.09.2020 11:47 Відповісти
Бородатая Бабушка: Богдан удивился тому, что дело, по которому он вызван на допрос в ГБР, зарегистрировано еще 19 августа, а на тот момент интервью с Гордоном еще не было и даже не планировалось.
Ох, он не знает что ли, кому давал интервью? Наш агент работает по принципу "и нашим, и вашим".
показати весь коментар
14.09.2020 12:54 Відповісти
 
 