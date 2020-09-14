Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан каже, що справа, за якою його викликали на допит слідчі ДБР, нібито була відкрита до оприлюднення інтерв'ю, яке він дав Дмитру Гордону.

Про це сказав Богдан на брифінгу перед будівлею ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу поговорити зі слідчим, чому мене викликали. Тому що на сайті ДБР було повідомлення, що мене викликають з приводу мого інтерв'ю і відомостей, які я там оголосив. Але сама справа, за якою мене викликають, зареєстрована 19 серпня, коли інтерв'ю не було і не планувалося. Відповідно, це шахрайство з боку працівників, бо це має бути або допит у конкретній справі за результатами інтерв'ю, або допит у якійсь іншій справі, яка давно існує. Однак на неї немає ніякого посилання в повідомленні про допит", - сказав Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського", - Богдан