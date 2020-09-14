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Комітет ВР з охорони здоров'я відмовиться підтримати проєкт бюджету, поки фінансування медицини не становитиме 5% від ВВП, - Радуцький

Комітет ВР з охорони здоров'я відмовиться підтримати проєкт бюджету, поки фінансування медицини не становитиме 5% від ВВП, - Радуцький

Парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування в повному складі відмовиться підтримати проєкт закону України "Про державний бюджет на 2021 рік", якщо в ньому не буде передбачено фінансування охорони здоров'я на рівні 5% від ВВП.

Про це заявив голова комітету і народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні до ВР зайшов бюджет від Мінфіну. Те, що я бачив, ми не підтримуватимемо в жодному разі, тому що є закон України "Про державні фінансові гарантії", згідно з яким Україна має надавати щонайменше 5% (ВВП. - Ред.) на охорону здоров'я. Тому все, що буде поза цими цифр, на комітеті ми одноголосно не підтримаємо", - сказав Радуцький.

За словами голови комітету з питань здоров'я нації, він і його колеги з комітету не відступлять, доки не буде виконано їхні вимоги. Радуцький відмовився назвати відсоток від валового внутрішнього продукту, передбачений на фінансування медицини в 2021 році згідно з проєктом бюджету, який підготував Мініфін, однак дав зрозуміти, що він менший за передбачену в законі норму.

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Автор: 

бюджет (2992) ВР (14975) комітет (370) Радуцький Михайло (284)


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14.09.2020 11:26 Відповісти
Це Радуцкий хочет умыкнуть 5% ВВП себе на карман , да ?
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14.09.2020 11:32 Відповісти
Клиника БАРИС требует денег!
Какие 5%?
Только 15% !!!
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14.09.2020 11:34 Відповісти
Без Данилыча нитчего не решается...Папа скажет стоп стоять..Мне 2 %
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14.09.2020 11:35 Відповісти
А смысл,что бы маланец крадуцкий загнал очередную украденную парию защитный средств или друзья вислюка опять сожрут все в гос резерве.
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14.09.2020 11:46 Відповісти
Зебіли і ЖОПЗ хочуть 5% на МОЗ і 0% на ЗСУ
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14.09.2020 11:49 Відповісти
Пан, радуцький, ще не все вкрали , апетит росте під час їжі
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14.09.2020 16:24 Відповісти
 
 