Лікарі про стан Балуха: Стабільно важкий, для пацієнта дуже важлива 7-10 доба
Стан колишнього бранця Кремля Володимира Балуха, на якого нещодавно здійснили напад, на сьогодні залишається стабільно важким.
Про це з посиланням на інформацію лікарів повідомила народна депутатка Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Від лікарів В. Балуха:"Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важлива 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне", - написала Геращенко.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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