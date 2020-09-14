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Лікарі про стан Балуха: Стабільно важкий, для пацієнта дуже важлива 7-10 доба

Лікарі про стан Балуха: Стабільно важкий, для пацієнта дуже важлива 7-10 доба

Стан колишнього бранця Кремля Володимира Балуха, на якого нещодавно здійснили напад, на сьогодні залишається стабільно важким.

Про це з посиланням на інформацію лікарів повідомила народна депутатка Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від лікарів В. Балуха:"Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важлива 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне", - написала Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під МВС проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?": це атака на цінності. ФОТОрепортаж

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Лікарі про стан Балуха: Стабільно важкий, для пацієнта дуже важлива 7-10 доба 01

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) побиття (935) Балух Володимир (310)


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був би тверезий тоді, вже б помер
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14.09.2020 11:41 Відповісти
Ты уже живой труп, тем не менее даже посты тут строчищь.
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14.09.2020 11:55 Відповісти
Удачи, держись и поправляйся.
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14.09.2020 11:53 Відповісти
Безумовно ще хай похміляється! А ще краще не бухає як кінь з відра)
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14.09.2020 17:27 Відповісти
Одужання, пану Володимиру. Такі люди комусь дуже заважають, от їх і винищують по одному.
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14.09.2020 11:59 Відповісти
При Зебыдле преступников не найдут.
Но скоро будет Президентом Порошенко...
А пока что - дай Бог тебе здоровья!!!
Все будет хорошо!!!
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14.09.2020 12:02 Відповісти
У кота больше шансов, чем у Парашени....
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14.09.2020 12:06 Відповісти
Обязательно будет. С антирейтингом в 75% аж бегом будет.
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14.09.2020 12:24 Відповісти
А скільки промилле було в крові патріота? Він любить петарди з друзяками кидати а потім волати що то путін кинув. Може в черговий раз перетримав и його влупило?
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14.09.2020 17:24 Відповісти
 
 