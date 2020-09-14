Лікарі про стан Балуха: Стабільно важкий, для пацієнта дуже важлива 7-10 доба

Стан колишнього бранця Кремля Володимира Балуха, на якого нещодавно здійснили напад, на сьогодні залишається стабільно важким.

Про це з посиланням на інформацію лікарів повідомила народна депутатка Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від лікарів В. Балуха:"Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важлива 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне", - написала Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під МВС проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?": це атака на цінності. ФОТОрепортаж

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.