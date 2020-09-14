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Місцеві вибори мають відбутися навіть у разі тотальної проблеми з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький вважає, що місцеві вибори повинні відбутися навіть у разі тотальної проблеми із захворюваністю COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Радуцький сказав журналістам біля будівлі Верховної Ради.
"Я вважаю, що вибори повинні відбутися, навіть якщо у нас буде тотальна проблема із захворюваністю на COVID-19. Місцеві вибори треба проводити, а Міністерство внутрішніх справ має забезпечити дотримання карантинних вимог", - заявив нардеп.
Радуцький зазначив, що це його особиста позиція.
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