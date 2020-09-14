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Новини Коронавірус і карантин
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Місцеві вибори мають відбутися навіть у разі тотальної проблеми з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Місцеві вибори мають відбутися навіть у разі тотальної проблеми з COVID-19, -

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький вважає, що місцеві вибори повинні відбутися навіть у разі тотальної проблеми із захворюваністю COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Радуцький сказав журналістам біля будівлі Верховної Ради.

"Я вважаю, що вибори повинні відбутися, навіть якщо у нас буде тотальна проблема із захворюваністю на COVID-19. Місцеві вибори треба проводити, а Міністерство внутрішніх справ має забезпечити дотримання карантинних вимог", - заявив нардеп.

Радуцький зазначив, що це його особиста позиція.

Читайте також: Комітет ВР з охорони здоров'я відмовиться підтримати проєкт бюджету, поки фінансування медицини не становитиме 5% від ВВП, - Радуцький

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Проголосуют за Добкина будет Добкин, попробуйте за Кличка...
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14.09.2020 12:03
+1
_Видать они точно намерены провести "выборы" на оккупированных путлеровцами территориях.
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14.09.2020 11:39
+1
Думаю, що це зв"язано з рейтингами "слуг".
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14.09.2020 11:50
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_Видать они точно намерены провести "выборы" на оккупированных путлеровцами территориях.
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14.09.2020 11:39 Відповісти
Точно, корыта нужно распределить иначе элиты передеруться!
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14.09.2020 11:44 Відповісти
Не пойду на эти выборы. За кого голосовать? За Попова, Притулу, Добкина? Почти 30 лет выбираем, а существенных изменений нет.
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14.09.2020 11:49 Відповісти
Якщо не ходити на вибори, то мером у Києві може стати Лужков.
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14.09.2020 12:00 Відповісти
А якщо ходити, то Добкін?))
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14.09.2020 12:02 Відповісти
Проголосуют за Добкина будет Добкин, попробуйте за Кличка...
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14.09.2020 12:03 Відповісти
Думаю, що це зв"язано з рейтингами "слуг".
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14.09.2020 11:50 Відповісти
Миша помоги масками и медикаментами без тебя нам край, выборы под угрозой срыва, а ты останешься без заработка.
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14.09.2020 11:57 Відповісти
Странные, сами говорят, что смертность ниже 2%, ниже чем при гриппе, а потом малюют сцены апокалипсиса, как то уже определитесь...
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14.09.2020 12:05 Відповісти
Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий, этот тот который продал все маски в Китай и наварил 180 миллионов?
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14.09.2020 12:05 Відповісти
Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19 - Ну конечно же должны состояться немедленно рейтинг же партии валится, так глядишь скоро и вообще на выборах ничего не получат)))
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14.09.2020 12:25 Відповісти
Місцеві вибори мають відбутися навіть у разі тотальної проблеми з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1343
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14.09.2020 12:29 Відповісти
прям почему-то вспомнилось Х#йло со своей "конституцией", как там, "нет времени на раскачку"
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14.09.2020 12:40 Відповісти
Как этот быдлан умудрился стать министром. Всю медицину похерило чмо.
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14.09.2020 13:48 Відповісти
 
 