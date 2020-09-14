Євросоюз не визнає "місцеві вибори" в окупованому Севастополі, - представник Єврокомісії Стано
Європейський Союз не визнає окупацію Криму і Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення "виборів" на окупованому півострові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петера Стано.
"13 вересня в Російській Федерації відбулися регіональні та місцеві вибори. Вибори губернатора також були в Севастополі. Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і, отже, не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - йдеться в повідомленні.
"Будь-хто, хто обраний у ході організованого Росією голосування на Кримському півострові і претендує на те, щоб "представляти "Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС як представник територій, які є частиною України. Європейський Союз непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - підкреслив Стано.
Нагадаємо, раніше МЗС України висловив протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму.
Пізніше, Міністерства закордонних справ Грузії та Естонії поширили заяви про підтримку територіальної цілісності України і невизнання так званих виборів, проведених окупантами в Криму 8 вересня.
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