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Новини
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Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини

Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи

Наявність отрути з групи "Новачок" в організмі політика Олексія Навального підтвердили дослідження лабораторій Франції та Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив уряд Німеччини.

Як пояснили в Берліні, зразки, взяті у Навального, були направлені в ці дві країни для проведення незалежного розслідування. Крім цього, зразки також направлено в Організацію із заборони хімічної зброї, яка проведе своє дослідження.

Спочатку наявність слідів отрути з групи "Новачок" в організмі Навального показали дослідження, зроблені в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Влада Росії офіційно стверджує, що аналізи, зроблені в Омську, не показали наявності в організмі Навального отруйних речовин. Джерела "Медузи", однак, розповідали, що в Омську в політика була "чітка картина отруєння", тому йому вкололи атропін ще коли він перебував у машині швидкої допомоги.

Німецькі видання Die Zeit та Der Spiegel із посиланням на джерела писали, що Навальний був отруєний новою, сильнішою версією "Новачка", про використання якої раніше не було відомо. За даними видань, його отруйники розраховували, що політик помре в літаку.

Також читайте: Німеччина передала Організації із заборони хімічної зброї дані щодо отруєння Навального

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

Німеччина (7357) Франція (3067) Швеція (955) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+10
Он, и будет наказан...
Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини - Цензор.НЕТ 3380
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14.09.2020 12:32
+9
Називайте речі своїми іменами: путін - *****.
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14.09.2020 11:57
+8
Що там з ******? Так прально?
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14.09.2020 11:56
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Почему сразу новичок? Может просто бутерброды были несвежие.
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14.09.2020 11:49 Відповісти
ну в принципе он не мог сказать иного, ибо могли бы и бросить в СИЗО, эти кретины даже закон придумали против "отрицания совокупления с Крысом". но тогда Бутербродник - не оппозиционер, раз поддерживает агрессию. пусть даже и подохнет - ничего не изменится
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14.09.2020 11:58 Відповісти
... или стаканчик был грязный, как версия....
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14.09.2020 12:04 Відповісти
Надо тебя накормите такими бутербродами.
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14.09.2020 12:16 Відповісти
ну да...взял кружку пиваса и пшикнул дихлофос чтобы в голову ударило...как в перестройку...
дихлофос это тот же группа новичка...
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14.09.2020 12:24 Відповісти
дихлофос в пиво?... что только здесь не узнаешь...а ну про тормозную жидкость, слитую с лома на морозе расскажь...ты должен и такое знать...
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14.09.2020 14:02 Відповісти
Навальный выполнил задание ЦРУ и АНБ США,теперь он начальник РАБссиянкого СаРая
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14.09.2020 11:50 Відповісти
Белорусы Лукашеску кричат Уходи...Путлеру скажут Вали нах
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14.09.2020 11:51 Відповісти
у тебя прогрессирует болезнь? опять "патлер" снился? ты как будто из дурдома для 5-ти леток визжишь. "потлеры" мерещатся да ленины - прими укол с таблетками.
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14.09.2020 11:55 Відповісти
Що там з ******? Так прально?
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14.09.2020 11:56 Відповісти
Називайте речі своїми іменами: путін - *****.
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14.09.2020 11:57 Відповісти
матів не люблю, але то хоч не кривляння, а кличка, а не як у дебілів - поцлер, патлер, чи як там це стадо верещить. кривлять рилами
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14.09.2020 11:59 Відповісти
Це вже не мат: за ***** ЦН не банить, названо зірку цим іменем є відповідний сертифікат.
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14.09.2020 12:02 Відповісти
о баран ФСБэшный нарисовался...
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14.09.2020 11:59 Відповісти
Лукашеску прибыл на Мацковию с братскимм визитом.Два депила это сила...Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии - Цензор.НЕТ 4572
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14.09.2020 11:55 Відповісти
от бендерівці!
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14.09.2020 11:55 Відповісти
Один Путлер в Бункере сидит....второй Лукашеску чайц с Новичком приготовил..
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14.09.2020 11:58 Відповісти
петлер снился о5 что-ли? поменяй сорт галоперидола, кривляка. а то уже привык и он не действует - под каждой новостью эти истерические вопли про потлеров, ты реально поехавший.
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14.09.2020 12:01 Відповісти
А смысл травить Лукашенко?
Это опять "выборы" в Беларуси проводить, а там Тихоновская опять начнет корону на себя мерить.
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14.09.2020 12:01 Відповісти
Выборы признали только Мавзоленые Мудаки и китайский Фюрер... выборы пля одно наз-вание
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14.09.2020 12:04 Відповісти
Турки тоже. А еще Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Армения, Азербайджан, Молдова, Вьетнам и т.д.
Невыездному Лукашенко хватит.
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14.09.2020 12:08 Відповісти
Ну ты и нашел страны... туда ему и дорога..к Турмен-Баши
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14.09.2020 12:12 Відповісти
Ему хватит. Тем боле на рынок ЕС Беларусь свои трактора не продает, а продает как раз в те страны, которые его признали
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14.09.2020 12:16 Відповісти
В принципі так, а не хочете назвати країну, куди Лука тепер буде продавати електроенергію зі своєї цяцьки, що будує?
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14.09.2020 12:23 Відповісти
Пока построят там другие песни будут. Примут персональные санкции на десяток чиновников и членов их семей.
А если им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет нужна электроэнергия то купят, газ и нефть у паРашки покупают, при всех их "художествах" в Украине, в Сирии, при всех наездах на страны Балтии отравлении боевым ОВ граждан Британии.
Только бизнес ничего личного.
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14.09.2020 12:30 Відповісти
Ну подтвердили, и ЧТО?
Еще с десяток сотрудников посольств паРашки из стран ЕС вышлют за поребрик?
Так те через месяц-другой вернутся обратно, ну разве что в другую страну, такая себе досрочная ротация.
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14.09.2020 11:59 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .

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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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https://uploads.disquscdn.com/images/0e38f339b94d1aa762879d00afcb74672ac822ab5061d476d6191b52a50e3400.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3da8ceb2948db545ffd3f37a40cb9f87dd2458285da6949864b01475e383197f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e19256c88bd8692e15a0b3cdc83e77559cbaca9b1fb9de85e37e144c4a3947b1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/074f5548409193f8cc6f5ede91734936f3132ed38ecd1ebb27eb6e059f71bc7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/46d9e0d891c1678273c620bc99f9d9c145a428cda655791e678583fedf9de4e4.jpg ..
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6d300d28501c63c4ae402d7f1e0f42ea0b3ac80d95e62f880028703607a108ad.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1a91eb071d95a38e127e1e371bd582f9557df8e8f0e4fac038629fc0bf152abb.jpg

.
рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

.

россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

.
.
. .
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14.09.2020 12:00 Відповісти
Мне одно не понятно, почему если настолько все очевидно, Россия разрешала перевести Навального в Германию, а не дала ему умереть в больнице Омске.
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14.09.2020 12:01 Відповісти
Помер бы Навальный в Германии, гебня бы руки умыла, вот мол проклятые фашисты Леху уморили, а остался бы на родине - вылечили бы светила омской медицины. Но кто ж знал, какие возможности у бундесверских лабораторий.
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14.09.2020 12:08 Відповісти
Потому что устаревший и менее чувствительный аппарат Орды наличие ОВ не обнаружил.
Убедились всё окей, отрапортовали - УЖЕ НЕТ, и выпустили.
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14.09.2020 12:37 Відповісти
У них самое современное оборудование, не сомневайся
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14.09.2020 14:15 Відповісти
Radio Lemberg Retweeted Kavkaz Center

«Главного судмедэксперта России А.Ковалёва уволили. Именно он провел анализы #Навального и убедил Путина, что яд полностью вышел и обнаружить его не возможно. Но немцы обнаружили. За #Ковалева уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта.»
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14.09.2020 12:41 Відповісти
там , на расее , некоторьім светят расправьі и внесудебньіе вещи за провал операции с подвальньім, а вам непонятно
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14.09.2020 14:42 Відповісти
Персона Но-Грата для РАБссии это конец карьеры дипломата...в любой стране МИРА это БЫДЛО
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14.09.2020 12:01 Відповісти
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии - Цензор.НЕТ 8091 танкисты пля обосраные... ПОЗОРИЩЕ...
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14.09.2020 12:06 Відповісти
За 20 лет,там уже петерник
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14.09.2020 12:17 Відповісти
Кто бы сомневался, такова тактика орды. Как только появляется новый популярный лидер его сразу же уничтожают.
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14.09.2020 12:15 Відповісти
а лаборатория пальчевского отрицает....
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14.09.2020 12:20 Відповісти
ВЫВСЁВРЕТИ!!!!!
ОМСКРУЛИТ!!!
РАШАМЕДИЦИНА!!!
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14.09.2020 12:21 Відповісти
Всё, дело раскрыто. Папку с расследованием в архив. Вы награждены высшей медалью за умственные достижения 1-ой ступени.
И награждены премией- интеллектуал года.
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14.09.2020 14:01 Відповісти
Медленно но уверенно, кацапам плетут лапти...
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14.09.2020 12:25 Відповісти
Он, и будет наказан...
Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини - Цензор.НЕТ 3380
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14.09.2020 12:32 Відповісти
Путлер - это террорист номер один во всём мире , вот кого нужно травануть новачком !
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14.09.2020 12:43 Відповісти
Их там компашка собралась, КНДР, Сирия, Венесуэла, Сомали...
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14.09.2020 12:47 Відповісти
Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини - Цензор.НЕТ 6409
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14.09.2020 12:48 Відповісти
Потому что саудовские людоеды друзья Америки.
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14.09.2020 13:00 Відповісти
И какая реакция запада последовала на отравление навального, кроме возмущения и угроз приостановки северного потока 2?
После убийства Хашогги бьіло тоже самое, много разговоров и никаких действий.
Так что кацап не радуйся заранее, новьіх полезньіх санкций может и не бьіть.
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14.09.2020 16:18 Відповісти
надеюсь новичек превратиться в заполимеризованное масло в трубе СП...
Для тех кто не в курсе...скорого городской канализации в исторических центрах мегаполисов бывшего совка придет капец.... Масло сливаемое из гандэлыков в городскую каналию полимеризуется и превращается в куски пластмассы...если на чугунных трубах оно не оседает плохо, то на пластиковых мгновенно...
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14.09.2020 12:54 Відповісти
А як же "глубокая озабоченность"?
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14.09.2020 13:24 Відповісти
не, ну вообще-то Навальный гражданин России, она его передала немцам, и чисто ради приличия надо бы и ее с результатами ознакомить...просто со стороны в этом видна некоторая предвзятость, хотя я конечно за Навального...
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14.09.2020 14:09 Відповісти
С результатами уже ознакомили. С методами исследования и обнаружения яда ознакамливать не обязаньі.
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14.09.2020 16:14 Відповісти
 
 