Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини

Наявність отрути з групи "Новачок" в організмі політика Олексія Навального підтвердили дослідження лабораторій Франції та Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив уряд Німеччини.

Як пояснили в Берліні, зразки, взяті у Навального, були направлені в ці дві країни для проведення незалежного розслідування. Крім цього, зразки також направлено в Організацію із заборони хімічної зброї, яка проведе своє дослідження.

Спочатку наявність слідів отрути з групи "Новачок" в організмі Навального показали дослідження, зроблені в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Влада Росії офіційно стверджує, що аналізи, зроблені в Омську, не показали наявності в організмі Навального отруйних речовин. Джерела "Медузи", однак, розповідали, що в Омську в політика була "чітка картина отруєння", тому йому вкололи атропін ще коли він перебував у машині швидкої допомоги.

Німецькі видання Die Zeit та Der Spiegel із посиланням на джерела писали, що Навальний був отруєний новою, сильнішою версією "Новачка", про використання якої раніше не було відомо. За даними видань, його отруйники розраховували, що політик помре в літаку.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.