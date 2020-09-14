Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини
Наявність отрути з групи "Новачок" в організмі політика Олексія Навального підтвердили дослідження лабораторій Франції та Швеції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив уряд Німеччини.
Як пояснили в Берліні, зразки, взяті у Навального, були направлені в ці дві країни для проведення незалежного розслідування. Крім цього, зразки також направлено в Організацію із заборони хімічної зброї, яка проведе своє дослідження.
Спочатку наявність слідів отрути з групи "Новачок" в організмі Навального показали дослідження, зроблені в спеціальній лабораторії Бундесверу.
Влада Росії офіційно стверджує, що аналізи, зроблені в Омську, не показали наявності в організмі Навального отруйних речовин. Джерела "Медузи", однак, розповідали, що в Омську в політика була "чітка картина отруєння", тому йому вкололи атропін ще коли він перебував у машині швидкої допомоги.
Німецькі видання Die Zeit та Der Spiegel із посиланням на джерела писали, що Навальний був отруєний новою, сильнішою версією "Новачка", про використання якої раніше не було відомо. За даними видань, його отруйники розраховували, що політик помре в літаку.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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дихлофос это тот же группа новичка...
Это опять "выборы" в Беларуси проводить, а там Тихоновская опять начнет корону на себя мерить.
Невыездному Лукашенко хватит.
А если им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет нужна электроэнергия то купят, газ и нефть у паРашки покупают, при всех их "художествах" в Украине, в Сирии, при всех наездах на страны Балтии отравлении боевым ОВ граждан Британии.
Только бизнес ничего личного.
Еще с десяток сотрудников посольств паРашки из стран ЕС вышлют за поребрик?
Так те через месяц-другой вернутся обратно, ну разве что в другую страну, такая себе досрочная ротация.
НАСТОЯЩИЙ .
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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .
ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,
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россия-6
масква- 6
кремль - 6
= 666
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Убедились всё окей, отрапортовали - УЖЕ НЕТ, и выпустили.
«Главного судмедэксперта России А.Ковалёва уволили. Именно он провел анализы #Навального и убедил Путина, что яд полностью вышел и обнаружить его не возможно. Но немцы обнаружили. За #Ковалева уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта.»
ОМСКРУЛИТ!!!
РАШАМЕДИЦИНА!!!
И награждены премией- интеллектуал года.
После убийства Хашогги бьіло тоже самое, много разговоров и никаких действий.
Так что кацап не радуйся заранее, новьіх полезньіх санкций может и не бьіть.
Для тех кто не в курсе...скорого городской канализации в исторических центрах мегаполисов бывшего совка придет капец.... Масло сливаемое из гандэлыков в городскую каналию полимеризуется и превращается в куски пластмассы...если на чугунных трубах оно не оседает плохо, то на пластиковых мгновенно...