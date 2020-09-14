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Богдан: Упевнений в "інших домовленостях" Єрмака з РФ, але документального підтвердження цього не маю

Богдан: Упевнений в

Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан зазначає, що у нього немає документального підтвердження "певних інших домовленостей" нинішнього керівника ОП Єрмака з представниками Російської Федерації, але він упевнений в їх існуванні.

Про це сказав Богдан на брифінгу перед будівлею ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Певні домовленості з росіянами, підписані Єрмаком, про які я говорив, вони опубліковані офіційно, в ЗМІ. І, звичайно, про їхню наявність вже знають всі. А домовленості про інші пункти - мені відомо, що такі домовленості є. Чи відображені вони на папері і чи є у мене копія таких домовленостей на папері? Ні. Але в існуванні таких домовленостей я впевнений", - сказав він журналістам.

Говорячи про ситуацію навколо "вагнерівців", Богдан зазначив, що всю інформацію, якою володіє, він розповість слідству. "І це справа слідства - знайти людину, яка зірвала цю операцію, і довести її провину в суді", - вказав він.

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На його думку, "на цьому етапі розвитку України" слідство не зацікавлене розслідувати цю справу. "Але просто існування таких фактів завжди пов'язано з багатьма слідами, і навіть через п'ять років ці сліди можна відновити, встановити, зафіксувати, і в подальшому, через якийсь час, я впевнений, що ця справа матиме судову перспективу", - підкреслив Богдан.

Автор: 

росія (65191) ПВК Вагнер (1540) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+17
73% хотели по-приколу!? Ну, получайте - кадровые вопросы в стране решает не преЗедент, не премьер, не СНБО, не ВР, а хмырь и курица - брат ермака и внучка фокина!
Оце прикол, да недоумки?
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14.09.2020 12:06
+15
О том, что существует договорняк между Зелей, Ермаком и русскими в обход Украины говорят следующие факты: оманский "отпуск" Зели, полное отстранение МИДа Украины от проблематики Донбасса, крымский "отпуск" Зели, постоянный информационный фильтр, ложь и дефицит информации про переговоры с русскими, постоянные односторонние уступки со стороны Украины в пользу раши, странные законопроекты и инициативы в пользу раши, выдвигаемые СН, как, например текущая попытка пересмотреть выборы в Донбассе, или постоянные вбросы со стороны СН по поводу воды в Крым.
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14.09.2020 12:10
+7
Важно не то что говорит Богдан.. А то почему он это говорит. И почему сейчас..?
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14.09.2020 11:58
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Важно не то что говорит Богдан.. А то почему он это говорит. И почему сейчас..?
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14.09.2020 11:58 Відповісти
Лерос-2. Бывший ,брошеный
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14.09.2020 12:00 Відповісти
Ви, що, зовсім іпанулися? Важно не те, що він говорить? Ах, так. Я ж голосував проти Петі. Не будемо звертати увагу на зраду зелі, а подумаємо чому саме це вигідно Пороху. Красавці. Які виборці, такий і преЗЕдент
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14.09.2020 12:06 Відповісти
може ви іпанулися?если думаете, что он ради Порошенко это рассказывает... вот мне интересно ради кого и чего-хотя и так понятно, он жабу, невиноватаяона ,из под бомбешки вытаскивает ,сваливая все на одного ермака
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14.09.2020 12:12 Відповісти
Зашквар Єрмака автоматично зашкаварює й преза. Якщо це все не пустий дзвін.
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14.09.2020 12:18 Відповісти
ну это для вас)а для зелохтората -зеля обманутый ермачилой ,именно это богдан все интервью и доказывал
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14.09.2020 12:20 Відповісти
Тоді не сьогодні-завтра почнеться: "Гетьман у нас хороший, на піаніні вміє, то все курінні атамани з расєйськими паспортами... навіть нот не знають!"
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14.09.2020 12:26 Відповісти
Так *хетьман * же в нас один по стверженням порохоботів !?
...Ліпецький чи як там .
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14.09.2020 12:30 Відповісти
Той, хто з булавою -- той на сьогодні гетьман!
( Так, я порохобот)
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14.09.2020 12:36 Відповісти
и просветите меня ,если не трудно, где богдан про зраду ,именно жабы, говорит)
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14.09.2020 12:18 Відповісти
Ви праві, зради не має. Оскільки зеля себе і українцем-то не вважає. Як він сам сказав: "Українцям байдуже, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", головне щоб не проукраїнський
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14.09.2020 12:28 Відповісти
Богдан: Упевнений в "інших домовленостях" Єрмака з РФ, але документального підтвердження цього не маю - Цензор.НЕТ 6592
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14.09.2020 12:31 Відповісти
Богдан: Упевнений в "інших домовленостях" Єрмака з РФ, але документального підтвердження цього не маю - Цензор.НЕТ 3188
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14.09.2020 12:32 Відповісти
Як це, не важливо? Чому зараз- зрозуміло. І важлива саме інформація, яку він надає.
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14.09.2020 12:09 Відповісти
он просто спасает жабу ,чтоб сносили одного ермака а "тупенького зелю" пронесло
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14.09.2020 12:14 Відповісти
Подивимось. Бо підписи зєлі також стоять на багатьох паперах. А зрив операції (за попередньої інформації) був узгоджений з віслюком.
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14.09.2020 12:16 Відповісти
А схоже просто Нелоха вже списали нарешті.
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14.09.2020 12:11 Відповісти
тоже вариант
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14.09.2020 12:15 Відповісти
Американцы ввели санкции против другого путинского шпиона Деркача. Этим они показали всю серьезность своих намерений... Поэтому все профессиональные путинисты слегка поменяли свои взгляды=)
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14.09.2020 12:22 Відповісти
и это может быть правдой -версий много ,но главное нам на руку)
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14.09.2020 12:24 Відповісти
А виключно людський фактор пан не враховує? Богдан не людина? Він - робот?
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14.09.2020 12:26 Відповісти
Богдан: Уверен в "других договоренностях" Ермака с РФ, но документального подтверждения этого не имею - Цензор.НЕТ 2544Богдан: Уверен в "других договоренностях" Ермака с РФ, но документального подтверждения этого не имею - Цензор.НЕТ 5221Богдан: Уверен в "других договоренностях" Ермака с РФ, но документального подтверждения этого не имею - Цензор.НЕТ 1874
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14.09.2020 12:03 Відповісти
У цікаві часи живемо, шановні...
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14.09.2020 12:04 Відповісти
73% хотели по-приколу!? Ну, получайте - кадровые вопросы в стране решает не преЗедент, не премьер, не СНБО, не ВР, а хмырь и курица - брат ермака и внучка фокина!
Оце прикол, да недоумки?
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14.09.2020 12:06 Відповісти
Ще один продажний кацап з ботоферми російського шпигуна Порошенка виліз....
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14.09.2020 12:24 Відповісти
А что по этому поводу сказала Юля?
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14.09.2020 12:29 Відповісти
"Яку думку має Юля на цей рахунок?"
______________
Поганий переклад, але переклад з твоєї кацапської, Сергію. Ну не пропогуй кацапську в Україні, Сергію!
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14.09.2020 12:37 Відповісти
Зрозуміло, чекає вказівок з Кремля...
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14.09.2020 12:40 Відповісти
Ну таки знаєш українську, Сергію! Я ж вірив в тебе!
_______________
Юля - кремлівська зозуля. Це сказав твій друг - Олег Ляшко(вибач, я не знаю - хто у вас там "друг", а хто "подруга"))
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14.09.2020 12:53 Відповісти
Поэтому Юля двигает Ляшко в ВР? Ну и как к вам после этого относиться?
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14.09.2020 15:53 Відповісти
"Людина Газпрому" https://censor.net/ua/user/98956 відпрацьовує криваві гроші Пригожина. За якою ціною торгуєш Україною, гнидо?
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14.09.2020 14:11 Відповісти
О том, что существует договорняк между Зелей, Ермаком и русскими в обход Украины говорят следующие факты: оманский "отпуск" Зели, полное отстранение МИДа Украины от проблематики Донбасса, крымский "отпуск" Зели, постоянный информационный фильтр, ложь и дефицит информации про переговоры с русскими, постоянные односторонние уступки со стороны Украины в пользу раши, странные законопроекты и инициативы в пользу раши, выдвигаемые СН, как, например текущая попытка пересмотреть выборы в Донбассе, или постоянные вбросы со стороны СН по поводу воды в Крым.
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14.09.2020 12:10 Відповісти
Щупают почву и крадутся, гниды...
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14.09.2020 12:30 Відповісти
Молодець Богдан! Довбай їх, шпигунів російських!!!
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14.09.2020 12:19 Відповісти
Богдан ,уверен,что Порошенко преступник и должен сидеть в тюрьме
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14.09.2020 15:25 Відповісти
это не просто "человек который сорвал операцию"... это "человек" который заставил (уговорил, приказал) врать других высокопоставленных должностных лиц Государства...
тут на уборщицу не прилепить !!!
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14.09.2020 12:24 Відповісти
Документы о подковерных договорняках? Только полный идиот может их требовать! Равно как и документы о коррупции, взятках, российской агрессии и т.п. Почему никто не требует "документального подтверждения" что вор залез в квартиру и ограбил ее? Потому что вор, коррупционер, "ихтамнеты" и пр. прекрасно знают, что они совершают ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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14.09.2020 12:35 Відповісти
Под шумок коронапсихоза Зелёная власть обанкротит Украину и сдаст Путлеру.
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14.09.2020 12:55 Відповісти
тю, ти забув. що ми ще в тому році здалися. І долар по 100
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14.09.2020 15:48 Відповісти
Дивна влада держави, у неї є ворог чи вороги в хаті, а вона палець о палець не вдарить щоб з'ясувати правду, так тоді треба позачергові вибори провести, щоб вже нові депутати розібрались хто там мальчиш-плохіш, і чиї це слуги, ба не кремлівських упирів, які палки в колеса Україні вставляють.
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14.09.2020 14:40 Відповісти
Богдан ,уверен,что Порошенко преступник и должен сидеть в тюрьме.
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14.09.2020 15:24 Відповісти
В этом уверены все кроме 8% . Сегодня Педро - это самое большое зло для Украины: он разбил патриотов на 2 лагеря и лишь по одной причине: одураченные им часть патриотов будут защищать его, ворюгу-брехуна-фальсификатора и мародёра . Так забрехать мозги...это, безусловно, талант....но талант работает на его же карман, а дуракам - немного подпоёшь
(по части лозунгов) и делай с ними ...шо хош.
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14.09.2020 16:15 Відповісти
ясно, трёп.
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15.09.2020 04:18 Відповісти
 
 