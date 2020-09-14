Богдан: Упевнений в "інших домовленостях" Єрмака з РФ, але документального підтвердження цього не маю

Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан зазначає, що у нього немає документального підтвердження "певних інших домовленостей" нинішнього керівника ОП Єрмака з представниками Російської Федерації, але він упевнений в їх існуванні.

Про це сказав Богдан на брифінгу перед будівлею ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Певні домовленості з росіянами, підписані Єрмаком, про які я говорив, вони опубліковані офіційно, в ЗМІ. І, звичайно, про їхню наявність вже знають всі. А домовленості про інші пункти - мені відомо, що такі домовленості є. Чи відображені вони на папері і чи є у мене копія таких домовленостей на папері? Ні. Але в існуванні таких домовленостей я впевнений", - сказав він журналістам.

Говорячи про ситуацію навколо "вагнерівців", Богдан зазначив, що всю інформацію, якою володіє, він розповість слідству. "І це справа слідства - знайти людину, яка зірвала цю операцію, і довести її провину в суді", - вказав він.

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На його думку, "на цьому етапі розвитку України" слідство не зацікавлене розслідувати цю справу. "Але просто існування таких фактів завжди пов'язано з багатьма слідами, і навіть через п'ять років ці сліди можна відновити, встановити, зафіксувати, і в подальшому, через якийсь час, я впевнений, що ця справа матиме судову перспективу", - підкреслив Богдан.