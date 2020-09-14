Богдан: Упевнений в "інших домовленостях" Єрмака з РФ, але документального підтвердження цього не маю
Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан зазначає, що у нього немає документального підтвердження "певних інших домовленостей" нинішнього керівника ОП Єрмака з представниками Російської Федерації, але він упевнений в їх існуванні.
Про це сказав Богдан на брифінгу перед будівлею ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Певні домовленості з росіянами, підписані Єрмаком, про які я говорив, вони опубліковані офіційно, в ЗМІ. І, звичайно, про їхню наявність вже знають всі. А домовленості про інші пункти - мені відомо, що такі домовленості є. Чи відображені вони на папері і чи є у мене копія таких домовленостей на папері? Ні. Але в існуванні таких домовленостей я впевнений", - сказав він журналістам.
Говорячи про ситуацію навколо "вагнерівців", Богдан зазначив, що всю інформацію, якою володіє, він розповість слідству. "І це справа слідства - знайти людину, яка зірвала цю операцію, і довести її провину в суді", - вказав він.
На його думку, "на цьому етапі розвитку України" слідство не зацікавлене розслідувати цю справу. "Але просто існування таких фактів завжди пов'язано з багатьма слідами, і навіть через п'ять років ці сліди можна відновити, встановити, зафіксувати, і в подальшому, через якийсь час, я впевнений, що ця справа матиме судову перспективу", - підкреслив Богдан.
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...Ліпецький чи як там .
( Так, я порохобот)
Оце прикол, да недоумки?
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Поганий переклад, але переклад з твоєї кацапської, Сергію. Ну не пропогуй кацапську в Україні, Сергію!
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Юля - кремлівська зозуля. Це сказав твій друг - Олег Ляшко(вибач, я не знаю - хто у вас там "друг", а хто "подруга"))
тут на уборщицу не прилепить !!!
(по части лозунгов) и делай с ними ...шо хош.