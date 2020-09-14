За минулу добу в Києві 168 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко
За минулу добу у 168 мешканців Києва виявили коронавірус. Троє хворих померли.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Три людини померли. Загалом коронавірус забрав життя 272 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 17 429", - зазначив Кличко.
Серед захворілих 90 жінок віком від 22 до 90 років і сім дівчаток від одного року до 17 років. А також 63 чоловіки віком від 20 до 78 років і вісім хлопчиків від одного року до 14 років. Захворіли також 7 медиків.
До лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 45 осіб. Загалом коронавірус побороли 5326 жителів Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 48, Оболонському - 20, Солом'янському районі - 16 випадків", - йдеться в повідомленні.
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Ой-ой-ой!
(с)
Кличко , лучше покажи циферки , сколько загнулось от сердечно-сосудистых заболеваний