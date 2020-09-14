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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Києві 168 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко

За минулу добу в Києві 168 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко

За минулу добу у 168 мешканців Києва виявили коронавірус. Троє хворих померли.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Три людини померли. Загалом коронавірус забрав життя 272 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 17 429", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 90 жінок віком від 22 до 90 років і сім дівчаток від одного року до 17 років. А також 63 чоловіки віком від 20 до 78 років і вісім хлопчиків від одного року до 14 років. Захворіли також 7 медиків.

До лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 45 осіб. Загалом коронавірус побороли 5326 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 48, Оболонському - 20, Солом'янському районі - 16 випадків", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19469) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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То ли еще будет,
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Ой-ой-ой!

(с)
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14.09.2020 12:12 Відповісти
"три человека умерли" взагалі чи через ковід? а загалом скільки померло, зокрема від різних хвороб? Чи на це вірусологу вітальке плювати з великої вежі?
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14.09.2020 12:19 Відповісти
За минувшие сутки в Киеве 168 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

Кличко , лучше покажи циферки , сколько загнулось от сердечно-сосудистых заболеваний
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14.09.2020 12:19 Відповісти
Кличко не є міністром МОЗ , тому звертайтесь до Степанова , скільки людей померло від інших захворювань !
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14.09.2020 12:33 Відповісти
Чому ж тоді Пидалік про COVID так невтомно патякає?
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14.09.2020 13:10 Відповісти
 
 