Разумков про скандал із помічником "слуги народу" Юрченком: Звинувачення в корупції мають перевіряти правоохоронці

Обвинувачення, що звучали на адресу помічника народного депутата, має перевірити неупереджене слідство.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради 14 вересня, коментуючи звинувачення на адресу помічника нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка, якого, за даними ЗМІ, затримали за хабар у 13 тис. доларів США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лунали деякі звинувачення щодо різноманітних дій помічників народних депутатів. Я думаю, що варто було б послухати й позицію представників правоохоронних органів. Вважаю, що в будь-якому випадку це повинні бути неупереджені дії слідства, попри те, від кого, в інтересах кого ця людина діяла", - сказав Разумков.

Спікер додав, що слідство повинно рухатися незалежно, без політичної вмотивованості, якщо у справі є такий фактаж.

"А далі будемо дивитися, тому що приймати такі рішення щодо винуватості або невинуватості людини може в Україні лише суд", - зазначив Разумков.

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Як повідомлялося, раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.