Тіхановська - Путіну: Підписані з нелегітимним Лукашенком договори не мають сили. Шкодую, що вирішили вести з ним діалог

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що президент РФ Володимир Путін даремно збирається вести переговори з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі

Звернення Тіхановської опублікував Telegram-канал "Пул першої", передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі - це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", - заявила вона.

14 вересня в Сочі відбудеться перша зустріч Лукашенка і Путіна після виборів у Білорусі. Наближений до Лукашенка Telegram-канал Пул першого повідомляє, що літак білоруського президента вже прибув в РФ. Зустріч відбудеться у форматі сам на сам, нікого з інших чиновників на ній не буде.

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