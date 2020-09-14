Тіхановська - Путіну: Підписані з нелегітимним Лукашенком договори не мають сили. Шкодую, що вирішили вести з ним діалог
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що президент РФ Володимир Путін даремно збирається вести переговори з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі
Звернення Тіхановської опублікував Telegram-канал "Пул першої", передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі - це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", - заявила вона.
14 вересня в Сочі відбудеться перша зустріч Лукашенка і Путіна після виборів у Білорусі. Наближений до Лукашенка Telegram-канал Пул першого повідомляє, що літак білоруського президента вже прибув в РФ. Зустріч відбудеться у форматі сам на сам, нікого з інших чиновників на ній не буде.
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(тим паче сьогодні починаються навчання...і це не може не насторожити)
Сваякі, 1914
Раз абселі Беларуса
Маскалі ды Ляхі,
І давай яму сваяцтва
Тыкаці з-пад пахі:
- Ты мой ісціны браточак! -
Маскалёк бармоча;
- Ты мой хрэснік, мой сыночак!
Юда-Лях сакоча.
Беларус жа ім на тое:
- Сваячкі мае вы:
Смачны жолудзь вам на каву
Дый высока дрэва!
Только я смогу вас полюбить глубоко, по самые гланды,-добавила тихановская.
https://stihi.ru/avtor/alexandr92 Сергей Кирпиков
Когда два друга, словно во сне кошмарном,
Творят такое..., только держись.
Их называют: "Два сапога - пара!"
За взгляды схожие на жизнь.
Что на уме у них, понятно без вопросов,
Лишь стоит посмотреть на их дела.
Тогда и вывод сделать просто,
Куда таких дорожка завела.
Кто добрый к людям, они твердят - глупец,
А про себя: "Мы умные и смелые!"
Как верно про таких сказал мудрец:
"Два сапога - пара, да оба левые!"
Ходять і водять хороводи. На підставі цього Лукашенко має іти. Дитсадок.