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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська - Путіну: Підписані з нелегітимним Лукашенком договори не мають сили. Шкодую, що вирішили вести з ним діалог

Тіхановська - Путіну: Підписані з нелегітимним Лукашенком договори не мають сили. Шкодую, що вирішили вести з ним діалог

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що президент РФ Володимир Путін даремно збирається вести переговори з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі

Звернення Тіхановської опублікував Telegram-канал "Пул першої", передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі - це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", - заявила вона.

14 вересня в Сочі відбудеться перша зустріч Лукашенка і Путіна після виборів у Білорусі. Наближений до Лукашенка Telegram-канал Пул першого повідомляє, що літак білоруського президента вже прибув в РФ. Зустріч відбудеться у форматі сам на сам, нікого з інших чиновників на ній не буде.

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Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23821) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+17
Всё верно она говорит. Лука уже никто, самозванец и узурпатор.
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14.09.2020 12:26
+9
х-йло сам не легитимный. Такой себе не легитимный междусобойчик, или междусобойчик не легитимных.
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14.09.2020 12:29
+6
Мы ее теряем, покажите доктору.
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14.09.2020 12:25
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Мы ее теряем, покажите доктору.
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14.09.2020 12:25 Відповісти
Всё верно она говорит. Лука уже никто, самозванец и узурпатор.
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14.09.2020 12:26 Відповісти
До ноября он еще легитимный, а потом все. Поэтому кремлевская моль торопится...
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14.09.2020 12:43 Відповісти
Только есть еще одно "но": собаки путинхЪ и лука могут подписать все задним числом, когда последний был еще легитимен. Упор надо делать на нелегитимность х*йла после "выборов" его в 2018году в том числе на территории Крыма.
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Нелегівтивна нелегівтимного приревнувала до сцаря мокшанського-окупанта шизанутого?От вам і вся опозиція!
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14.09.2020 12:52 Відповісти
А я б показав лікарю *****, по ньому давно Кащенка плаче...та й за вусачем теж.
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14.09.2020 12:26 Відповісти
На такой должности, другой не выдержит.
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14.09.2020 12:44 Відповісти
что-то подсказывает мне...что ***** ее слова не передадут...
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14.09.2020 12:26 Відповісти
та мабудь за тим підтведженням і поїхав лука...щоб вже точно!
(тим паче сьогодні починаються навчання...і це не може не насторожити)
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14.09.2020 12:32 Відповісти
***** и без неё в курсе...
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14.09.2020 12:32 Відповісти
но...как бы еще сомневается ))) лука ему роднее и раскорячнее, чем незнакомая тетка ))))
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14.09.2020 12:37 Відповісти
Путин - он такой!!!! Он думает шо он и есть СИЛА!!! И пока никто разубедить его не может!
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14.09.2020 12:27 Відповісти
Думаю лука сча думает мол раз не мне то никому. Поехал выторговывать преференции для себя за продажу беларуси рф.
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14.09.2020 12:29 Відповісти
Тихановская - Путину: Подписанные с нелегитимным Лукашенко договора не имеют силы. Сожалею, что решили вести с ним диалог - Цензор.НЕТ 6293
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14.09.2020 12:31 Відповісти
х-йло сам не легитимный. Такой себе не легитимный междусобойчик, или междусобойчик не легитимных.
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14.09.2020 12:29 Відповісти
Чим дальш, тим більш поважаю Тихановську.
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14.09.2020 12:31 Відповісти
Я б на месте Тихановской этому не радовался . Уважение ВОНАниста не дорого стоит
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14.09.2020 12:52 Відповісти
Тобто думка продажної кацапюри Тихановській дорожче, ніж моя?
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14.09.2020 13:05 Відповісти
Не исключено. Вы вчитайтесь в подтекст заявления Тихановской. Она сожалеет, что ***** общается не с ней, а с Лукашенко. И ни капли сожаления про одного цензорного ВОНАниста...
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14.09.2020 13:49 Відповісти
За Юлю в 2010му проголосувало майже 12 млн. українців. Тому Пєціна ботоферма продажної мерзоти на цьому сайті не робить погоди навіть, якщо їх тут 90%
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14.09.2020 14:02 Відповісти
А за Зеленского в 2019 проголосовали 73% тех, кто соизволил подорвать свою жопу и явиться на избирательный участок. И чо? Моника от этого стала менее дегенератом?
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14.09.2020 14:08 Відповісти
У тебе є інша тема для розмови, крім Юлі і Пєті?
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14.09.2020 16:30 Відповісти
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14.09.2020 13:40 Відповісти
Pravilno ona skazala sto samozvanec nikto v dani moment i s Belrorus narodom neimejet nicego obcego
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14.09.2020 12:34 Відповісти
нелегитимный диктатор до нелегитимного диктатора поехал на переговоры... каким разумом можно донемсти первому про нелегитимность другого и про нелегитимность договоров с ним??? - аксюморон и зашквар!!! Тихановская объелась каких то сморчков???
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14.09.2020 12:35 Відповісти
Янка Купала
Сваякі, 1914

Раз абселі Беларуса
Маскалі ды Ляхі,
І давай яму сваяцтва
Тыкаці з-пад пахі:
- Ты мой ісціны браточак! -
Маскалёк бармоча;
- Ты мой хрэснік, мой сыночак!
Юда-Лях сакоча.
Беларус жа ім на тое:
- Сваячкі мае вы:
Смачны жолудзь вам на каву
Дый высока дрэва!
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14.09.2020 12:40 Відповісти
или проктологом,потому как жопу ему порвут "на немецкий крест"при любом раскладе.
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14.09.2020 12:46 Відповісти
Говорит она может и правильно,только толку то от этого,одному нелегитимному Сцарю,объяснять,что к нему поехал ещё более нелегитимный холоп!!!
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Отравление Новичком ей не грозит, слишком много чести. Припугнут просто хорошенько.
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14.09.2020 12:47 Відповісти
Kakim obrozom ejio mozna pripugnut jesli u nejio jest oxrana?Pristrelit srazu kto k nej priblizitsia
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14.09.2020 12:49 Відповісти
Офіційна зустріч один на один.... Повинна бути після щось сказано..про тему бесіди... Як що ні то це проста провокація ..Ми побалакали і виріши а ви здогадуйтесь що. Хоч скоріше всього розмова піде про "Що робити...вказівки Луці будуть давати.. Все буде залежати від реакціїї Біларусів на питання об'єднання в союзну державу. Буде вимовлено інформацію про союз і будуть дивитись..яка реакція у народу...Вам пані Тихановська остається лише сидіти і спостерігати....А що до легитивності Луки ...ваші слова це вітер...розумієте ЦВК Білорусі признало його президентом...це головна стіна яка стоїть між легитимностю і не легитимностю Луки...і білорусам її не здолати ПОКИ.Зате ця стіна дає ой багато можливостей для Луки. Тому буде двореалля в Білорусі. Одні будуть протестувати інші буду не звертати сильно на це уваги...і як що в якійсь позиція ні що не буде переростати в якість то так і будете жити..А їсти хочеться ..народові. Все одно мені цікаво чому не має розмови про незалежну Біларусь? Ось що інтрегує. Я так міркує що це згідно якогось плану ...Але чийого і до яких пір...вскорях дізнаємось... Тому що ця сітуація повинна якось розрулюватись..
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14.09.2020 12:48 Відповісти
Світ, за виключенням запоребрика та кількох його сателитів (плюс Китай), не визнав бацьку як обраного президента. Рішення білоруського ЦВК про перемогу бацьки - це стіна лише у розумінню запоребрика та Китаю,. Ми же це проходили у 2004-му, згадайте підрахуя.
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14.09.2020 13:19 Відповісти
Хм..Так я це знаю..шановний але цього не зрозуміли Біларуси....Тому і кажу стіна ПОКИ...Ви теж чомусь думаєте що все буде як у нас?. Не має в них переходу в якість..Розумієте їм треба ще через суд визнати вибори не дійсними..і т.д і т.п Розумієте.. А поки те що там не визанають..Луці по фігу...І що далі..санкції..Та чхав він на них...У нас війна 7 рік і що..теж саме санкції і т. і т.п а Хлові по фіг...От вам і стіна..яку треба зломати.
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14.09.2020 13:27 Відповісти
Щоб скасувати вибори через суд, потрібен власне суд, хоч трошки незалежний від влади. За часів Кучми судова система ще не була повністю узурпована (хоча процес вже почався), що й дало можливість скасувати результати виборів через Верховний Суд (ще й Майдан на підсвідомість суддів трошки тиснув). Не думаю, що якийсь суд в РБ здатний скасувати перемогу бацька, навіть під тиском протестів.
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14.09.2020 13:37 Відповісти
Шановний...Я ж вам про яку стіну кажу а ви мені ..лекції читаєте... Білорусам читайте ...лекції а не мені
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14.09.2020 13:59 Відповісти
Вибачте, що потурбував. Більше не буду.
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14.09.2020 14:10 Відповісти
Так ,а сам пуйло Владимирович,какой легитимный ? Такой же как и лука !
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14.09.2020 12:48 Відповісти
Ну на данный момент Беларусь под контролем Лукашенка. И было бы странно, если б ***** вёл какие-то переговоры с пустышкой типа Тихановской.
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14.09.2020 12:51 Відповісти
И опять ВОНАнисты заспамливают. Что я написал не так? Что Лукашенко посредством КГБ и ментов контролирует Беларусь? Или что только долбанутый на всю голову будет вести переговоры не с ним а с вещающей из-за бугра непоймихто?
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14.09.2020 14:03 Відповісти
"Легітимна" обізвалась..............
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14.09.2020 12:57 Відповісти
Лукашенко неискренен в своей любви к путину.
Только я смогу вас полюбить глубоко, по самые гланды,-добавила тихановская.
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14.09.2020 13:00 Відповісти
Таракан пшел вон.
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14.09.2020 13:03 Відповісти
так то оно так, только переговоры ведет нелигитимный с нелигитимным обнуленным...
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14.09.2020 13:06 Відповісти
Белорусы постепенно сообразят, кто есть ввп и стоит ли с ним дружить.
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14.09.2020 13:14 Відповісти
Та що ж ви заладили лигітимний ...нелигітимний ..Одне мати ставлення а інше реальне положення... Що ви народ с пустого в порожне.
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14.09.2020 13:18 Відповісти
Басня Два сапога - пара, да оба левые
https://stihi.ru/avtor/alexandr92 Сергей Кирпиков
Когда два друга, словно во сне кошмарном,
Творят такое..., только держись.
Их называют: "Два сапога - пара!"
За взгляды схожие на жизнь.

Что на уме у них, понятно без вопросов,
Лишь стоит посмотреть на их дела.
Тогда и вывод сделать просто,
Куда таких дорожка завела.

Кто добрый к людям, они твердят - глупец,
А про себя: "Мы умные и смелые!"
Как верно про таких сказал мудрец:
"Два сапога - пара, да оба левые!"
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14.09.2020 13:22 Відповісти
Там немає легітимних. Зовсім. ОБНУЛИЛИСЯ.
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14.09.2020 13:34 Відповісти
Чому Лукашенко "нелегітимнимний", поясніть. Вибори були? Були. Порушення під час виборів зафіксовані? Щось не чути було. Голови чи секретарі виборчих комісій підраховували голоси? Вони можуть сказати: у мене на дільниці виборчій було 80% за Тіхановську, а 20% за Лукашенко, а говорять навпаки! Ну, перерахуйте голоси, докажіть, не спалили ж протоколи та бюлетні. А скоріше за все, там перевага Лукашенко. Ходять, балакають, ми проголосували, а тепер не хочемо. Через п'ять років. І дурний буде Лукашенко, як піде
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14.09.2020 13:42 Відповісти
Ви не знаєте матчастину. Багато відеодоказів зі спалюванням бюлетнів.
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14.09.2020 14:01 Відповісти
Лукашенко палив бюлетені? Не знала...що бюлетені всієї Білорусі спалені?
Ходять і водять хороводи. На підставі цього Лукашенко має іти. Дитсадок.
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14.09.2020 14:09 Відповісти
Саме так: на підставі цього воно не просто має іти, він має бути повішений за це.
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14.09.2020 17:11 Відповісти
Тихановская и вправду думает, что Путин о ней знает...
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14.09.2020 13:58 Відповісти
Не плюс, а два плюси
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14.09.2020 14:10 Відповісти
обнуленный советуется с нелегитимным
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14.09.2020 15:28 Відповісти
 
 