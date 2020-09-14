Через виявлення COVID-19 в учнів 133 класи в 56 школах Києва перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Попри те, що Київ віднесений до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, школи продовжують працювати в певному форматі і за розробленими регламентам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Багато батьків цікавляться, як працюватимуть столичні школи в зв'язку з тим, що Київ із сьогоднішнього дня віднесений до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами. У випадку будь-яких змін – усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що керівники шкіл від початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби. Та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу - в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів у класах та загалом у школі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

"На дистанційному навчанні сьогодні дві школи Оболонського району, як я вже говорив раніше. Там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих. Та 97 педагогів, інфікованих COVID-19", - повідомив Кличко.