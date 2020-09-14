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Новини Коронавірус і карантин
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Через виявлення COVID-19 в учнів 133 класи в 56 школах Києва перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Через виявлення COVID-19 в учнів 133 класи в 56 школах Києва перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Попри те, що Київ віднесений до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, школи продовжують працювати в певному форматі і за розробленими регламентам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Багато батьків цікавляться, як працюватимуть столичні школи в зв'язку з тим, що Київ із сьогоднішнього дня віднесений до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами. У випадку будь-яких змін – усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що керівники шкіл від початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби. Та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу - в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів у класах та загалом у школі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

"На дистанційному навчанні сьогодні дві школи Оболонського району, як я вже говорив раніше. Там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих. Та 97 педагогів, інфікованих COVID-19", - повідомив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3512) школа (2212) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чурка армянская ,тебе уже отвечали на этот вопрос не один раз.Но ты кацарылый провокатор ,после каждого сообщения про вирус ,строчишь свою брехню.
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14.09.2020 12:44 Відповісти
Таких как ты надо отлавливать и хорошую порцию этого "фэйка" в глотку заталкивать!
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14.09.2020 12:42 Відповісти
Дети вирус легко переносят и почти не умирают в отличии от гриппа. Но психоз ведь нужно продолжать.
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14.09.2020 12:51 Відповісти
Дети возможно, но у каждого из них есть родители, бабушки, которые могут и не пережить болезнь.
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14.09.2020 12:59 Відповісти
О гриппе почему-то так не беспокоились. А ведь тоже для некоторых смертельная болезнь.
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14.09.2020 14:48 Відповісти
Почему же не беспокоились, мне дети его регулярно приносят из школы. Так вот там где они через день уже прыгают, я выдыхаю по 2 недели, и да, от гриппа есть вакцины, и карантины в школах вводят.
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14.09.2020 15:46 Відповісти
133 класс_ов_
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14.09.2020 13:24 Відповісти
Гарно, то батькам за свій кошт дома з дітьми сидіти? А як почнеться "2 хвиля" осінню, то що тоді?
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14.09.2020 13:37 Відповісти
кличко под каблуком или в доле ковидной мафии. Дальше он также и шкуру разрешит с вас драть. Это только нчало. Нельзя ковидным мер давать власть. Они вас уже продали.
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14.09.2020 14:18 Відповісти
 
 