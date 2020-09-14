Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол
Рівень домовленостей влади України з РФ варто оцінювати не за публічними заявами, а саме за фінансуванням озброєння.
Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише екснардепка Тетяна Чорновол.
За словами Чорновол, команда президента Зеленського минулого року повідомляла про ухвалення рекордного бюджету в секторі оборони України.
"Особливо ЗЕ хвалили себе за ріст фінансування сектору озброєння. І правда, в минулому році ліміт державних гарантій для кредитування оборонних заводів був визначений в рекордні 10 млрд грн. Станом на перше вересня, згідно з відкритим реєстром Мінфіну, жодної державної гарантії в цьому році не видано", - наголосила екснардепка.
Як зазначає Чорновол, кредитний тип фінансування виробництва озброєння не лише забезпечує додаткову антикорупційність (адже фінансування перебуває під додатковим контролем банків), а також не "прив’язаний" до бюджетного року, а це означає, що заводам не треба зупинятися на кілька місяців після Нового року в очікуванні, коли через усі бюрократичні перепони до них надійдуть бюджетні кошти.
"Держгарантії в кредитуванні банками оборонним заводам потрібні тому, що заводи оборонного комплексу не можуть віддати в заставу банку цех з виробництва танків чи сам танк. Тому, коли владі треба заблокувати виробництво та модернізацію озброєння, достатньо поставити на паузу видачу держгарантій. Що і було зроблено... До речі, 5 млрд грн держгарантій минуло року також були заблоковані урядом Гончарука. Таким чином, Зеленський не профінансував сектор озброєння вже на 15 млрд грн", - додала Чорновол.
Екснардепка наголосила, що оборонні заводи цього року працювали фактично тільки тому, що отримували кошти з лінії Генштабу на поточний ремонт техніки.
"Виробництво БТР-4 відбувалося в програмі кредитування під держгарантії 2018 року, і трошки надійшло прямого бюджетного фінансування в межах державного оборонного замовлення. Зовсім трохи. Адже пряме бюджетне фінансування державного оборонного замовлення в цьому році - 10 млрд грн. З цієї суми реально профінансовано заледве 15%", - пояснила Чорновол.
За даними екснардепки, цього року виробник КБ "Луч" заледве виклянчив 100 млн грн для завершальної стадії випробовування. А ще погодив закупівлю 98 ракет, але гроші досі не надійшли".
"Припинення фінансування озброєння сталося не через брак коштів. Це цілеспрямована політика капітуляції. Взагалі, рівень домовленостей влади з РФ варто оцінювати не за публічними заявами, а саме через фінансування озброєння. Бо відсутність цього фінансування – це насправді ніщо інше як гарантії лояльності влади до Путіна", - додала Чорновол.
За інформацією екснардепки, бюджет забезпечення армії нелетальними благами (харчуванням, формою, квартирами, казармами, паливом) теж виконаний заледве на 40%.
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вам же сказано: убірайтєсь, ето русская зємля!
Тю, так она просто по реестру Минфина пошарилась, тогда понятно.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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по кредитамгосгарантиям лучше звучит конечно.
и при Порохе - под госгарантии ВСЕГДА были деньги и выделялись деньги..
или в лахте об этом ничего не сказали?
https://censor.net/ru/blogs/3219061/pro_byudjet_ta_kaptulyatsyu
Увага! В цьому році припинено фінансування ОЗБРОЄННЯ. Можна сказати ВЗАГАЛІ. Адже виробництво та модернізація української зброї, навіть розпіарених ракетних комплексів «Нептуна» і «Вільхи», останній раз фінансувалася… в часи Порошенка.
Зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці мовчать? Колись українці відмахнулись від Петлюри, а потім їли своїх дітей. Що будуть робити українці сьогодні?
Противсіхи не тільки посадили Юлю на 7 років катівень, а ще й просрали Крим і привели війну на Донбас. Ющ за це отримав мільярд доларів і росписавсь за нього. Кругленькі суми отримали Тягнибок з Юрієм Костенком. Гриценко задурно противсіхнув?
П.С. Дурне поїхало в турне ...по країні.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.