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Новини Оборона
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Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол

Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол

Рівень домовленостей влади України з РФ варто оцінювати не за публічними заявами, а саме за фінансуванням озброєння.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише екснардепка Тетяна Чорновол.

За словами Чорновол, команда президента Зеленського минулого року повідомляла про ухвалення рекордного бюджету в секторі оборони України.

"Особливо ЗЕ хвалили себе за ріст фінансування сектору озброєння. І правда, в минулому році ліміт державних гарантій для кредитування оборонних заводів був визначений в рекордні 10 млрд грн. Станом на перше вересня, згідно з відкритим реєстром Мінфіну, жодної державної гарантії в цьому році не видано", - наголосила екснардепка.

Як зазначає Чорновол, кредитний тип фінансування виробництва озброєння не лише забезпечує додаткову антикорупційність (адже фінансування перебуває під додатковим контролем банків), а також не "прив’язаний" до бюджетного року, а це означає, що заводам не треба зупинятися на кілька місяців після Нового року в очікуванні, коли через усі бюрократичні перепони до них надійдуть бюджетні кошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мене судитимуть за те, що перешкодила провокатору Шарія знімати під спідницею, - Чорновіл

"Держгарантії в кредитуванні банками оборонним заводам потрібні тому, що заводи оборонного комплексу не можуть віддати в заставу банку цех з виробництва танків чи сам танк. Тому, коли владі треба заблокувати виробництво та модернізацію озброєння, достатньо поставити на паузу видачу держгарантій. Що і було зроблено... До речі, 5 млрд грн держгарантій минуло року також були заблоковані урядом Гончарука. Таким чином, Зеленський не профінансував сектор озброєння вже на 15 млрд грн", - додала Чорновол.

Екснардепка наголосила, що оборонні заводи цього року працювали фактично тільки тому, що отримували кошти з лінії Генштабу на поточний ремонт техніки.

"Виробництво БТР-4 відбувалося в програмі кредитування під держгарантії 2018 року, і трошки надійшло прямого бюджетного фінансування в межах державного оборонного замовлення. Зовсім трохи. Адже пряме бюджетне фінансування державного оборонного замовлення в цьому році - 10 млрд грн. З цієї суми реально профінансовано заледве 15%", - пояснила Чорновол.

За даними екснардепки, цього року виробник КБ "Луч" заледве виклянчив 100 млн грн для завершальної стадії випробовування. А ще погодив закупівлю 98 ракет, але гроші досі не надійшли".

"Припинення фінансування озброєння сталося не через брак коштів. Це цілеспрямована політика капітуляції. Взагалі, рівень домовленостей влади з РФ варто оцінювати не за публічними заявами, а саме через фінансування озброєння. Бо відсутність цього фінансування – це насправді ніщо інше як гарантії лояльності влади до Путіна", - додала Чорновол.

За інформацією екснардепки, бюджет забезпечення армії нелетальними благами (харчуванням, формою, квартирами, казармами, паливом) теж виконаний заледве на 40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив екснардепу Тетяні Чорновол їздити за межі Києва та області, - адвокат Кузіна

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) оборона (4781) фінансування (3116) Чорновол Тетяна (254)


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Топ коментарі
+26
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1491
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14.09.2020 12:32
+18
зеля казав, що іде тільки на один термін! Просто на другий термін країни вже не буде! Це і був їх план. Питання було: чи знайдеться в країні 73% ідіотів? - і вони знайшлися...
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14.09.2020 12:44
+15
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7769
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14.09.2020 12:36
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Всё на зарплаты учителям пошло - 4000 $ на рыло не шутка.
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14.09.2020 12:28 Відповісти
Пукина расстраивать нельзя...а то трубку не возьмет....не отчитает за плохое поведение....не даст совет по изменению Конституции Украины...
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14.09.2020 12:30 Відповісти
це сталося через прокацапську зелену навалу
вам же сказано: убірайтєсь, ето русская зємля!
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14.09.2020 12:30 Відповісти
Ну, ЭТА, точно знает где, чего и сколько....
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14.09.2020 12:31 Відповісти
у тебя, кацап, просто подгорает от правды.. А вот то, что шмаркля остановил финансирование оборонного сектора - тебе не только НЕ ВОЛНУЕТ, а даже радует..
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1491
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14.09.2020 12:32 Відповісти
Ой, ак ядк через брак коштів? Кошти були. Тільки їх розпиляли за допомогою фонду боротьби з коронавірусом. А справжня причина - брак совісті, патріотизму і здорового глузду. І відповідно надлишок наживи колабораціонізму.
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14.09.2020 12:32 Відповісти
зеля казав, що іде тільки на один термін! Просто на другий термін країни вже не буде! Це і був їх план. Питання було: чи знайдеться в країні 73% ідіотів? - і вони знайшлися...
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14.09.2020 12:44 Відповісти
им бы и 51% хватило, но страна с огромным отрывом перевыполнила план по идиотам.
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14.09.2020 12:54 Відповісти
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4350
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14.09.2020 12:33 Відповісти
Что там Танюха ногу подлечила? Наверное опять через забор куда-то пробралась и узнала тайну-тайную.
Тю, так она просто по реестру Минфина пошарилась, тогда понятно.
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14.09.2020 12:34 Відповісти
в спам, винторог!
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14.09.2020 12:35 Відповісти
кто о чем, а кацап васильев ВСЕГДА выгораживает шмарклю и его хозяев в кремле..
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14.09.2020 12:46 Відповісти
Набутылошник
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14.09.2020 12:47 Відповісти
Сочуствую, береги себя
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14.09.2020 12:48 Відповісти
Прослезился 😄, сидит на бутылке, но чувства юмора не теряет🤣
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14.09.2020 13:25 Відповісти
А шо там Вєнядіхтова, об Танюху чергові зуби зламала?
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14.09.2020 13:06 Відповісти
затонепорошенко?
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14.09.2020 12:34 Відповісти
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7769
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14.09.2020 12:36 Відповісти
Другими словами, Лавров сказал, что Зеленский - их шестёрка.
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14.09.2020 13:27 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

.
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14.09.2020 17:05 Відповісти
ничего, ждём прихода рускава мира ! они с собой вооружение нам притянут ...
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14.09.2020 12:37 Відповісти
А нафіга? У найвеличнішого мЬІролюбця с той стороной війна закінчилась.
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14.09.2020 12:38 Відповісти
Во-во Петя госгарантиями и финансировал всё что можно. Потом пришли рабочие и стали требовать зарплату. Им конечно оплатили госгарантиями.
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14.09.2020 12:43 Відповісти
Сравните объем закупок ОВТ при Пете и в этом году. Получится?
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14.09.2020 12:46 Відповісти
дурит.. госгарантии - это как раз ОПЛАТА в любом случаи)) или тебе, лахта, об этом в методичках не написали)
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14.09.2020 12:47 Відповісти
Сказал не значит сделал. Если в казне нет денег с чего платить по кредитам госгарантиям лучше звучит конечно.
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14.09.2020 12:54 Відповісти
дурик, в бюджет для того и закладываются финансы под госгарантии.. это не в твоей рашке))
и при Порохе - под госгарантии ВСЕГДА были деньги и выделялись деньги..
или в лахте об этом ничего не сказали?
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14.09.2020 12:59 Відповісти
методичках рашке лахте. Всё понятно параноизм и кругом враги. Чао какао
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14.09.2020 13:05 Відповісти
кацап, напомню тебе:
https://censor.net/ru/blogs/3219061/pro_byudjet_ta_kaptulyatsyu
Увага! В цьому році припинено фінансування ОЗБРОЄННЯ. Можна сказати ВЗАГАЛІ. Адже виробництво та модернізація української зброї, навіть розпіарених ракетних комплексів «Нептуна» і «Вільхи», останній раз фінансувалася… в часи Порошенка.
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14.09.2020 13:08 Відповісти
У нас страна зеленая, мирная и многовекторная. Нам новые вооружения ни к чему. А заодно и армия широковата, да и оборонная промышленность излишняя.
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14.09.2020 12:44 Відповісти
Російський шпигун Зєля для пуйла дороги будує?
Зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці мовчать? Колись українці відмахнулись від Петлюри, а потім їли своїх дітей. Що будуть робити українці сьогодні?
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Толі дєло Йулька з Гріценкой!
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14.09.2020 13:07 Відповісти
Це з якою "гріценкою". Яка у 2010му агітувала противсіх і цим привела Янека?
Противсіхи не тільки посадили Юлю на 7 років катівень, а ще й просрали Крим і привели війну на Донбас. Ющ за це отримав мільярд доларів і росписавсь за нього. Кругленькі суми отримали Тягнибок з Юрієм Костенком. Гриценко задурно противсіхнув?
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14.09.2020 13:34 Відповісти
Всі ресурси пішли на зе-піар під слоганом - "Велике крадівництво"......
П.С. Дурне поїхало в турне ...по країні.
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14.09.2020 12:46 Відповісти
Остановка финансирования армии во время войны, это ДИВЕРСИЯ, САБОТАЖ и ИЗМЕНА!
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14.09.2020 12:49 Відповісти
"Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол" - Из-за избытка предателей.
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14.09.2020 12:50 Відповісти
не хочешь кормить свою армию, будешь кормить армию врага - это же азбучная истина...
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14.09.2020 12:51 Відповісти
На оборонке воровать стремно. (по Свинарчукам вон как "раскачали"). А вот на "большой стройке" - пожалуйста. Поэтому все деньги там. А то что это "в интересах РФ" - это побочный эффект, который, как мы знаем "какая разница"... Нужно быть НЕ клоуном, чтобы понимать и осознавать это.
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14.09.2020 12:56 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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14.09.2020 13:03 Відповісти
Ага, 73% мінус sulima ivan.
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14.09.2020 13:24 Відповісти
Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. А пан продажний "залізняк" отримає примусові в автодорі за співпрацю з шпигуном Пєцєю. Свіже повітря, фізична праця, сам би працював))
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14.09.2020 13:30 Відповісти
Перефарбувався ваньок?
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14.09.2020 13:31 Відповісти
Завжди був, щоб Пєціну ботоферму на примусові в автодорі. Що не так?
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14.09.2020 13:35 Відповісти
Я в курсі, що ти завжди був Зє-біл.
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14.09.2020 13:42 Відповісти
Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5206Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1638
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14.09.2020 13:12 Відповісти
Зеленский - предатель и враг Украины, и надо иметь совсем уж зе-повёрнутые мозги, чтобы этого не видеть.
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14.09.2020 13:24 Відповісти
Пєця і Зєля - одна шобла.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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14.09.2020 13:40 Відповісти
Кто голосовал за Же, Цензор не читают, и им это всё пох...., К сожалению это лекторат Опзж, Шария, и 30 проц, Зеликов, сколько выйдет?
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14.09.2020 13:44 Відповісти
давайте сслку на мин оборны ит.п. сайты а то что сказала полусумашедшая бывшая депутат кому какое дело
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14.09.2020 14:26 Відповісти
Чудно то как! Ведь при Порохе у американцев купили 4(четыре) современные линии,на 8 видов дефицитных ракет и снарядов..которые позволяют при прежних затратах выпустить в 3,5 раза(!!!!!!!!) больше боеприпасов!!!!!!Но эти саботажники ухитрились НИЧЕГО не произвести!!!!
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14.09.2020 15:30 Відповісти
Якщо для з-д Артема, то там "кидок" вийшов. Тепер розбираються куди 15 млн. долярів поділися.
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14.09.2020 16:28 Відповісти
Осталось теперь узнать мнение психически больной
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14.09.2020 16:55 Відповісти
 
 