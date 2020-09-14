Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол

Рівень домовленостей влади України з РФ варто оцінювати не за публічними заявами, а саме за фінансуванням озброєння.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише екснардепка Тетяна Чорновол.

За словами Чорновол, команда президента Зеленського минулого року повідомляла про ухвалення рекордного бюджету в секторі оборони України.

"Особливо ЗЕ хвалили себе за ріст фінансування сектору озброєння. І правда, в минулому році ліміт державних гарантій для кредитування оборонних заводів був визначений в рекордні 10 млрд грн. Станом на перше вересня, згідно з відкритим реєстром Мінфіну, жодної державної гарантії в цьому році не видано", - наголосила екснардепка.

Як зазначає Чорновол, кредитний тип фінансування виробництва озброєння не лише забезпечує додаткову антикорупційність (адже фінансування перебуває під додатковим контролем банків), а також не "прив’язаний" до бюджетного року, а це означає, що заводам не треба зупинятися на кілька місяців після Нового року в очікуванні, коли через усі бюрократичні перепони до них надійдуть бюджетні кошти.

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"Держгарантії в кредитуванні банками оборонним заводам потрібні тому, що заводи оборонного комплексу не можуть віддати в заставу банку цех з виробництва танків чи сам танк. Тому, коли владі треба заблокувати виробництво та модернізацію озброєння, достатньо поставити на паузу видачу держгарантій. Що і було зроблено... До речі, 5 млрд грн держгарантій минуло року також були заблоковані урядом Гончарука. Таким чином, Зеленський не профінансував сектор озброєння вже на 15 млрд грн", - додала Чорновол.

Екснардепка наголосила, що оборонні заводи цього року працювали фактично тільки тому, що отримували кошти з лінії Генштабу на поточний ремонт техніки.

"Виробництво БТР-4 відбувалося в програмі кредитування під держгарантії 2018 року, і трошки надійшло прямого бюджетного фінансування в межах державного оборонного замовлення. Зовсім трохи. Адже пряме бюджетне фінансування державного оборонного замовлення в цьому році - 10 млрд грн. З цієї суми реально профінансовано заледве 15%", - пояснила Чорновол.

За даними екснардепки, цього року виробник КБ "Луч" заледве виклянчив 100 млн грн для завершальної стадії випробовування. А ще погодив закупівлю 98 ракет, але гроші досі не надійшли".

"Припинення фінансування озброєння сталося не через брак коштів. Це цілеспрямована політика капітуляції. Взагалі, рівень домовленостей влади з РФ варто оцінювати не за публічними заявами, а саме через фінансування озброєння. Бо відсутність цього фінансування – це насправді ніщо інше як гарантії лояльності влади до Путіна", - додала Чорновол.

За інформацією екснардепки, бюджет забезпечення армії нелетальними благами (харчуванням, формою, квартирами, казармами, паливом) теж виконаний заледве на 40%.

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