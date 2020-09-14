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Новини
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Нардепка "ЄС" Геращенко показала підписи рідних загиблих на Донбасі під вимогою створити ТСК щодо "вагнерівців": Суспільство вимагає правди

Нардепка

Верховна Рада України повинна негайно створити ТСК у справі "вагнерівців".

Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона продемонструвала підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити таку комісію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз під Верховною Радою України проходить мітинг сімей загиблих героїв російсько-української війни. 25 тис. як мінімум вдів, дочок, сестер, матерів загиблих зібрали підписи під петицією з вимогою негайно створити ТСК з питань "вагнерівців". Я нагадаю, що постанова про створення такої ТСК вже два тижні перебуває в парламенті, але блокується", - сказала вона.

"Ці жінки і чоловіки вимагають від вас, голова Верховної Ради, негайно поставити створення такої ТСК", - звернулася депутатка до Дмитра Разумкова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вагнергейт", - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у "справі вагнерівців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми чули від партії влади, ніяка спецоперація щодо "вагнерівців" нашими героїчними спецслужбовцями не проводилася. Потім вони змушені були визнати, що така спецоперація була", - також зазначила Ірина Геращенко.

Вона додала: "Вагнерівці", до речі,зізналися, що вони вбивали воїнів 25-ї бригади десантників, сотні, тисячі українських воїнів".

"Тепер ми чуємо, що обговорення цього питання - це зрада національних інтересів. Зрада національних інтересів України - це здавати цю інформацію Путіну і брехати суспільству", - підкреслила співголова фракції.

Автор: 

ВР (14975) ТСК (373) Геращенко Ірина (1147) петиція (320) ПВК Вагнер (1540) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+11
вiслюка на нары
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14.09.2020 12:36
+10
А зелёная плесень уже не общество...
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14.09.2020 12:38
+7
чем дольше смотреть на напыщенных жаб, тем достойнее выглядит... ПЕС...
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14.09.2020 12:39
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вiслюка на нары
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14.09.2020 12:36 Відповісти
Собак на цепь!
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14.09.2020 12:37 Відповісти
Это да!!!! Но осень придёт и пройдёт(как и в прошлом году и в будущем).... А тля была, есть и будет(к моему величейшему огорчению).
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14.09.2020 13:08 Відповісти
зебил, простой вопрос:
ты поддерживаешь проросийские действия вовы-шмаркли: сокращение финансирование разработок и вооружения ВСУ, отвод войск ВСУ и допуск ("инспекцию") боевиков, уступки интересов Украины - рашке, деребан бюджета Украины, действия кравчука-фокина, портнова и и всё то - что, делает шмаркля для возврата Украины в сферу влияния рашки?
ДА или НЕТ?
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14.09.2020 13:25 Відповісти
Парахнявое, простой ответ:
Президент Украины Зеленский не сдаёт интересов Украины, но делает всё чтобы избежать бессмысленной гибели украинцев в долбасе!
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14.09.2020 19:43 Відповісти
А ну в будку😂🌷
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14.09.2020 12:54 Відповісти
ПЕС это ещё не общество!
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14.09.2020 12:37 Відповісти
А зелёная плесень уже не общество...
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14.09.2020 12:38 Відповісти
чем дольше смотреть на напыщенных жаб, тем достойнее выглядит... ПЕС...
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14.09.2020 12:39 Відповісти
Им перед выборами надо.
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14.09.2020 12:39 Відповісти
Им с апреля 19 "надо", как же, пахана от корыта оттянули....
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14.09.2020 13:03 Відповісти
ЗЕбіли - скот. в яких відлсутній мозок взагалі!
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14.09.2020 13:23 Відповісти
обдолбанный в ж*опу вова-шмаркля "даёт интервью" на Хмельницкой АЗС
https://www.youtube.com/watch?v=pE3kST7-7dw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=pE3kST7-7dw
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14.09.2020 13:37 Відповісти
Так а постанова про створення ТСК зареестрована ? .
..Так блокуйте трибуну .. кооперуйтесь .вимагайте !
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14.09.2020 12:38 Відповісти
Нужно чтобы 150 тел за нее проголосовало.
Возьмем ПЕС 27, БЮТ 24, Голос 19 - маловато будет
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14.09.2020 12:44 Відповісти
ржачно ,но тела со слуг жабы, которые проголосуют, тоже есть-так что успоГойся)
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14.09.2020 12:47 Відповісти
не смеши
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14.09.2020 12:53 Відповісти
она права
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14.09.2020 12:57 Відповісти
посмотрим)есть определенные рычаги давления которые уж очень действуют на многих слуг жабы - чем всегда и пользуются
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14.09.2020 12:59 Відповісти
А у жабы нет рычагов давления? Или у дерьмака?
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14.09.2020 13:05 Відповісти
жаба жадный
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14.09.2020 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jShrkLtBbJA&t=174s

-
-
Это ПИСЕЦ !!!!!! .
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14.09.2020 12:40 Відповісти
Хто буде вести розслідування? Вимогами можуть бути тільки або імпічмент, або дочасні вибори і тільки. Тільки після усунення всієї зелені можна буде провести розслідування! А так вони, що, самі себе судити будуть?
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14.09.2020 12:41 Відповісти
Точно! медведчук с Шариём лучше разберуться!(точно не знаю кого протащит в Президенты Парашенка).
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Так адвокат мертвечука потрапив до прокуратури і партія шарія дозволена зеленим! В чому ваше питання?
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14.09.2020 12:47 Відповісти
" імпічмент, або дочасні вибори і тільки". Парахнявый ******** протянет Парашенку во второй тур. Там же будет кто-то из медведчуков, шариёв, рабиновичей или кто там ещё. А так как Парашенка ТОЧНО пролетит(75% будут против точно), то... сам понимаешь кто станет Президентом!
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14.09.2020 12:55 Відповісти
Вот смотри! Ты тут такой один. Тебе за это хоть платят? Или ты ***** по зову души?
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14.09.2020 12:51 Відповісти
Я тут один смотрю на вещи реально. Выборы 2019 показали като есть кто! А на предмет "..... по зову души" я уже привык, от Парахнявых другое услышать сложно....
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14.09.2020 12:58 Відповісти
Да, по поводу "один тут такой": люди моих взглядов сюда( на форум) на работу не ходят, у них более прозаические занятия, пользу людям приносить!
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14.09.2020 13:00 Відповісти
однозначно. таксистам и дворникам работать надо. один ты тут дурачка из себя изображаешь за всех.
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14.09.2020 13:05 Відповісти
Да, я тут,дурачёк, и ещё куча бомжей подвизалась, пытаясь на сухарик заработать)! Да ещё мусора и юристы, как же без них....
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14.09.2020 13:11 Відповісти
да я вижу что ты дурачок тут. тебя выгнали из дворников?
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14.09.2020 13:16 Відповісти
Сразу видно, что ты из выгнаных следаков!
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14.09.2020 13:21 Відповісти
Тебя из бурсы погнали за неуспеваемость или за дурь?
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14.09.2020 13:58 Відповісти
Тебя точно за неуспеваемость из-за дури.....
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14.09.2020 19:44 Відповісти
тааак. Специальность маляр-штукатур?
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14.09.2020 20:58 Відповісти
Іван Вітишин загинув, захищаючи Україну, з фотографіями дітей в долоні…Нардеп "ЕС" Геращенко показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК по "вагнеровцам": Общество требует правды - Цензор.НЕТ 9159
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14.09.2020 12:43 Відповісти
Нардеп "ЕС" Геращенко показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК по "вагнеровцам": Общество требует правды - Цензор.НЕТ 731
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Прибери щоб кацапня не хвалилась.
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14.09.2020 12:46 Відповісти
Дыныс Душилин в Макеевке провел аукцион немыслимой щедростьи...Раздал на халяву квартиры уехавшим в Украину беженцев, боевикам Бамбасса и прочим алканавтам наркошам Макеевки....ДыНыРы сдало само себя...поскольку с 2014 года на РАБссию увозили заводы фабрики и прочие металлоломы ,автомашины и прочий донецкий скарб...а их владельцев на подвал...
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14.09.2020 12:44 Відповісти
Рюсский мир говорите...? на вас крыс Мавзолейных пули жалко....
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14.09.2020 12:48 Відповісти
Вчера соловьев подтвердил, что вагнеровцы- 'это была спецоперация Украины'. Так что Ира поёт в унисон с вечерним мудозвоном.
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14.09.2020 12:52 Відповісти
Это же каким искаженным сознанием надо обладать, чтобы привести такой довод
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14.09.2020 12:54 Відповісти
а зачем ты курица смотришь соловьева по кацап-тиви?
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14.09.2020 12:55 Відповісти
У нее ж нет оплот и оплот2,как у тебя,вот и смотрит iptv
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14.09.2020 13:00 Відповісти
)вот так кацапы с даунбасцами и палятся -руки пусть тебе куратор отрубит:" оплот и оплот2"
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14.09.2020 13:17 Відповісти
оно с чего то решило что я с горловки и периодически мне новости оттуда подкидывает. дебил он. неизлечимый
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14.09.2020 13:23 Відповісти
А зачем ты, петух, ретранслируешь чушь, выдуманную в кремле?
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14.09.2020 13:32 Відповісти
курица, расскажи это Госдепу США и ЦРУ))
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14.09.2020 13:43 Відповісти
более того, уже даже у шмаркли признают что эта операция БЫЛА.. только пошли отмазки "это не имеет значения"
и только проросийскиая курица https://censor.net/ru/user/228276 бегает с методичками от соловьева)
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14.09.2020 13:45 Відповісти
у тебя голосок прорезался шмара зеленая? тебя заткнуть?
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14.09.2020 13:49 Відповісти
Этой особи лучше не тявкать.
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14.09.2020 13:00 Відповісти
Надо всех,на кого собрали подписи, расстрелять сразу..Без суда и следствия.Ибо суд,как по Беркуту и убийцам,организаторам может растянуться на сотню лет.Поручить это дело ЕС и Голосу. У них это дело пройдёт без проволочек.
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14.09.2020 13:08 Відповісти
Сподіваюсь український народ зробить правильні висновки і зеленій шмарклі не вийде втекти в Ростов. Його має чекати український суд і пожиттєве ув'язнення
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14.09.2020 13:58 Відповісти
Сьогодні в 22:45 в пердячці "свобода слова на істv" нардепи Климпуш-Цинцадзе, Соболєв будуть допитувати Кулебу і Агрохімію стосовно Білорусі, зокрема, про відсутність відповідної заяви парламенту стосовно злочинів Луки. Само собою, останнього спитають і про постанову про створення ТСК стосовно зливу операції з захоплення "вагнеровців".
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
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14.09.2020 21:06 Відповісти
 
 