Нардепка "ЄС" Геращенко показала підписи рідних загиблих на Донбасі під вимогою створити ТСК щодо "вагнерівців": Суспільство вимагає правди

Верховна Рада України повинна негайно створити ТСК у справі "вагнерівців".

Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона продемонструвала підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити таку комісію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз під Верховною Радою України проходить мітинг сімей загиблих героїв російсько-української війни. 25 тис. як мінімум вдів, дочок, сестер, матерів загиблих зібрали підписи під петицією з вимогою негайно створити ТСК з питань "вагнерівців". Я нагадаю, що постанова про створення такої ТСК вже два тижні перебуває в парламенті, але блокується", - сказала вона.

"Ці жінки і чоловіки вимагають від вас, голова Верховної Ради, негайно поставити створення такої ТСК", - звернулася депутатка до Дмитра Разумкова.

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"Ми чули від партії влади, ніяка спецоперація щодо "вагнерівців" нашими героїчними спецслужбовцями не проводилася. Потім вони змушені були визнати, що така спецоперація була", - також зазначила Ірина Геращенко.

Вона додала: "Вагнерівці", до речі,зізналися, що вони вбивали воїнів 25-ї бригади десантників, сотні, тисячі українських воїнів".

"Тепер ми чуємо, що обговорення цього питання - це зрада національних інтересів. Зрада національних інтересів України - це здавати цю інформацію Путіну і брехати суспільству", - підкреслила співголова фракції.